Завацька пройшла в чвертьфінал турніру у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька стала чвертьфіналісткою турніру серії ITF з призовим фондом $ 60,000 у французькому Сен-Мало.

Завацький за три сети оформила перемогу над словачкою Яною Чепеловою, закінчивши матч з рахунком 2:6, 6:2, 6:4. При цьому у вирішальному сеті 18-річна українка програвала по геймах 1:3.

У наступному колі Катаріна зіграє проти Катінки фон Дайхманн з Ліхтенштейну, яка посіяна на турнірі під 9-м номером.

Тенісистки вже грали між собою у квітні цього року на 25-тисячнику в Німеччині. Тоді Завацкий поступилася 25-річній суперниці в фінальному поєдинку.

Відзначимо, що в Сен-Мало також виступала українка Ангеліна Калініна, але вона не змогла подолати перше коло.

Натомість юна українка побореться за путівку в фінал на турнірі в Казахстані.

Джерело - Чемпіон.