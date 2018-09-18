Завацька пройшла у наступне коло турніру в Франції

Катаріна Завацька здобула перемогу на старті ґрунтового турніру в Сен-Мало. Українка у двох сетах обіграла господарку кортів Шеразад Ре з рахунком 6:1, 7:5.

Матч тривав 1 годину і 24 хвилини. За цей час жодна з тенісисток не зробила ейс, але француженка допустила 4 подвійні, в той час як українка — 3. При цьому Завацька взяла 6 геймів на прийомі, а Ре - 2.

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Таким чином, Завацька зуміла подолати перший раунд турніру вперше після фіналу в Будапешті.

У другому колі Завацька зустрінеться з 25-річною словачкою Яною Чепеловою.

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Джерело - Чемпіон.