Збірна України піднялася на дві сходинки у Кубку Девіса

Після перемоги в першому раунді плей-офф Першої групи Євро-африканської зони, збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу Кубка Девіса.
Наша команда піднялася з 35 на 33-е місце в рейтингу націй. Це сталося завдяки перемозі у домашньому поєдинку над збірною Португалії. Натомість останній суперник українців втратив одну позицію і посідає 30 сходинку.
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Лідерство у світовій класифікації зберегли тенісисти з Франції, які другий рік поспіль зіграють у фіналі. За ними йдуть їхні суперники в титульному матчі — збірна Хорватії. Замикає трійку кращих — Аргентина.
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26 вересня в Лондоні відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду наступного сезону Кубка Девіса, який відбудеться за новим форматом у лютому 2019 року.
Кубок Девіса
1. Франція
2. (4) Хорватія
3. (2) Аргентина
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33. (35) Україна
Нагадаємо, Україна переграла Португалію в матчі Кубка Девіса.
Джерело - Чемпіон.