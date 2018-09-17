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Збірна України піднялася на дві сходинки у Кубку Девіса

Вчора 22:49 232 0
Збірна України піднялася на дві сходинки у Кубку Девіса

Після перемоги в першому раунді плей-офф Першої групи Євро-африканської зони, збірна України піднялася на дві сходинки в рейтингу Кубка Девіса.

Наша команда піднялася з 35 на 33-е місце в рейтингу націй. Це сталося завдяки перемозі у домашньому поєдинку над збірною Португалії. Натомість останній суперник українців втратив одну позицію і посідає 30 сходинку.

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Лідерство у світовій класифікації зберегли тенісисти з Франції, які другий рік поспіль зіграють у фіналі. За ними йдуть їхні суперники в титульному матчі — збірна Хорватії. Замикає трійку кращих — Аргентина.

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26 вересня в Лондоні відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду наступного сезону Кубка Девіса, який відбудеться за новим форматом у лютому 2019 року.

Кубок Девіса

1. Франція

2. (4) Хорватія

3. (2) Аргентина

....

33. (35) Україна

Нагадаємо, Україна переграла Португалію в матчі Кубка Девіса.

Джерело - Чемпіон.

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