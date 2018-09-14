Калініна програла в 1/4 фіналу турніру ITF у Франції

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла пробитися в півфінал 80-тисячника у Біарріці.

У чвертьфінальному матчі турніру ITF у Франції з призовим фондом $ 80 000 українка, посіяна під четвертим номером, поступилася представниці Чехії Терезі Смітковій з рахунком 5:7, 3:6.

Поєдинок тривав півтори години. Калініна жодного разу не подала навиліт, допустивши при цьому 9 подвійних помилок, реалізувала 2 з 10 брейк-поінтів і виграла 6 геймів на власній подачі.

Франція, Біарріц

Призовий фонд — 80 000 $

Ангеліна Калініна — Тереза Сміткова 5:7, 6:3

Нагадаємо, у матчі другого кола турніру ITF у Франції 21-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна обіграла Альону Большову Задойнов з Іспанії з рахунком 4:6, 7:5, 6:2.

Також, Світоліна розпочала роботу з новим тренером.

Джерело - Чемпіон.