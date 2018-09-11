Калініна пробилася у наступний раунд турніру в Франції

У матчі першого кола змагань з призовим фондом $ 80,000 українська тенісистка Ангеліна Калініна переграла четвертий номер посіву Хлое Паке з Франції: 6:0, 6:3.

Матч тривав 56 хвилин обіграла володарку wild card.

За вихід до чвертьфіналу турніру Калініна побореться з представницею Іспанії Оленою Большовою Задойнов.

Відзначимо, що завтра в Біарріці проведе свій перший матч Катаріна Завацька. Першою суперницею українки стане екс-дев'ята ракетка світу Тімеа Бачинскі зі Швейцарії, яка отримала в основну сітку wild card.

Нагадаємо, Козлова з перемоги стартувала на турнірі WTA в Хіросімі.

Також Ястремська програла в першому раунді на канадському турнірі

Джерело - Чемпіон.