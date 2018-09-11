До сліз: феноменальний розіграш у фіналі US Open, який вразив легендарну актрису. ВІДЕО

У фіналі US Open, який відбувся 9 вересня, Новак Джокович переміг Хуана Мартіна дель Потро (6:3, 7:6, 6:3).

Під час другого сету тенісистам вдався феноменальний розіграш, який ледь не довів до сліз легендарну американську актрису Меріл Стріп.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ATP до топ-100 не потрапив жоден українець.

У той самий час чотири українки потрапили до топ-100 рейтингу WTA.

Джерело - ATP.