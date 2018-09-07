Українка пробилася до чвертьфіналу юніорського US Open

Дарья Лопатецька виграла п'ятий матч на Відкритому чемпіонаті США. У матчі третього кола 15-річна українка, яка потрапила до основної сітки через кваліфікацію, за півтори години здобула перемогу над 17-річною Елізабет Мандлік з США: 7:5, 6:4.



У стартовому сеті Лопатецька мала перевагу в два гейми, ведучи 5:3, проте американці вдалося зрівняти рахунок. Після цього харків'янка до кінця сету програла суперниці лише один розіграш.



У другому сеті Мандлік вийшла вперед з рахунком 4:2, але потім Дарья виграла чотири гейми поспіль.

За місце в півфіналі Лопатецька боротиметься із другою ракеткою юніорського рейтингу Корі Гауфф, яка посіяна в Нью-Йорку під першим номером. У минулому сезоні 14-річна американка вже ставала фіналісткою US Open, а в червні цього року завоювала титул на юніорському Ролан Гарросі.

US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A

Нью-Йорк, США

7 вересня

Дарья Лопатецька - Елізабет Мандлік 7:5, 6:4.

Джерело - Чемпіон.