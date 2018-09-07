Стаховський побореться за путівку у фінал парного турніру в Кассі

Українець Сергій Стаховський і його напарник Метт Рід з Австралії продовжують боротьбу на турнірі в французькому Кассі.

У першому раунді треті сіяні Стаховський/Рід переграли британську пару Еванс/О'Мара — 2:6, 7:5, 10:5. У чвертьфіналі українсько-австралійський дует був сильнішим французького тандему Халіс/Баррере — 6:4, 6:3.

Нагадаємо, у першому раунді одиночного розряду Сергій Стаховський зазнав поразки від німця Оскара Отте.

У боротьбі за путівку до фіналу українець і австралієць зустрінуться з російсько-казахстанською парою — Євгеном Карловським і Тимуром Хабібуліним

Cassis Open Provence - ATP Challenger Tour

Кассі, Франция

Хард, парний розряд

Призовий фонд — €64,000

А тим часом Дарина Лопатецька побореться за півфінал юнацького US Open.

Джерело - Чемпіон.