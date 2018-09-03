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Світоліна покидає US Open, програвши Севастовій в трьох сетах

Сьогодні 08:30 440 0
Світоліна покидає US Open, програвши Севастовій в трьох сетах

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу, який проходить на кортах Нью-Йорка, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати бар'єр 1/8 фіналу в матчі проти Анастасії Севастової з Латвії.

У четвертому раунді змагань сьома ракетка світу Світоліна у трьох сетах програла 18-й ракетці світу Севастовій із рахунком 6:3, 1:6, 6:0.

У першому сеті Еліна не змогла пристосуватися до потужної і агресивної манери гри і без шансів поступилася.

Але вже в другому сеті зовсім не йшла гра у латвійки, яка почала дуже багато помилятися, а міць з її ударів зникла.

У третьому сеті, після невеликої паузи, Севастова знову заграла на рівні першого сету і їй вдалося взяти вирішальну партію без єдиного програного гейму.

 US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Анастасія Севастова - Еліна Світоліна 6:3, 1:6, 6:0.

Нагадаємо,  У попередньому раунді US Open Еліна Світоліна перемогла китаянку Ван Цян.

У жіночому одиночному розряді US Open залишилася тільки одна українка - Леся Цуренко.

У 1/8 фіналу вона зустрінеться з представницею Чехії Маркетою Вондроушовою.

Джерело - Чемпіон.

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