Як Цуренко демонструвала характер у матчі US Open. ВІДЕО

Українка Леся Цуренко у третьому колі US Open перемогла чешку Катерину Синякову.
У матчі проти 54-ї ракетки світу Цуренко поступалася 1:4, однак перехопила ініціативу та виграла першу партію з рахунком 6:4.
У другому сеті українка не віддала суперниці жодного гейму - 6:0.
У наступному колі Цуренко зустрінеться з іншою представницею Чехії - Маркетою Вондроушовою, яка йде у світовому рейтингу 103-ю.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Катерина Синякова (Чехія) - Леся Цуренко (Україна) 4:6, 0:6
Нагадаємо, Леся Цуренко та Еліна Світоліна встановили на US Open історичне досягнення.
Раніше, Цуренко перемогла у Нью-Йорку другу ракетку світу Каролін Возняцкі.
Джерело - Чемпіон.