Джокович привітав сербський клуб з виходом у групову стадію ЛЧ

Новак Джокович привітав Црвену Звезду з виходом до групового етапу Ліги чемпіонів.
Екс-перша ракетка світу Новак Джокович на своїй сторінці в Twitter привітав сербську Црвену Звезду з виходом до групового етапу Ліги чемпіонів.
"Браво, хлопці! Браво, Звезда! Ви боролися як леви! Вітаю з історичним виходом до групового етапу Ліги чемпіонів! Вперед, червоно-білі!"
Bravo momci, bravo Zvezdo! Lavovska borba, za svaku pohvalu! 🙌👏 Čestitam na istorijskom prolazu u grupnu fazu Ligu Šampiona! Idemo crveno beli @crvenazvezdafk @ChampionsLeague #ChampionsLeague— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 29, 2018
Нагадаємо, фанати Црвени Звезди влаштували божевілля на стадіоні в Австрії.
Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.
Джерело - champion.com.ua.