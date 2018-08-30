Джокович привітав сербський клуб з виходом у групову стадію ЛЧ

Новак Джокович привітав Црвену Звезду з виходом до групового етапу Ліги чемпіонів.

Екс-перша ракетка світу Новак Джокович на своїй сторінці в Twitter привітав сербську Црвену Звезду з виходом до групового етапу Ліги чемпіонів.

"Браво, хлопці! Браво, Звезда! Ви боролися як леви! Вітаю з історичним виходом до групового етапу Ліги чемпіонів! Вперед, червоно-білі!" Bravo momci, bravo Zvezdo! Lavovska borba, za svaku pohvalu! 🙌👏 Čestitam na istorijskom prolazu u grupnu fazu Ligu Šampiona! Idemo crveno beli @crvenazvezdafk @ChampionsLeague #ChampionsLeague — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 29, 2018

Нагадаємо, фанати Црвени Звезди влаштували божевілля на стадіоні в Австрії.

Також, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів.

Джерело - champion.com.ua.