Калініна у напруженій грі програє третій ракетці світу

У другому колі US Open, Ангеліна Калініна програла третій ракетці світу Слоун Стівенс, при чому нав'язавши серйозну боротьбу іменитій суперниці.

У першому сеті українка виграла з рахунком 6:4.

Другий сет міг стати вирішальним, але у тай-брейку Стівенс вирвала перемогу в партії.

На останній сет в Ангеліни не вистачило сил, 6:2, Стівенс зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренко, яка посідає 79-е місце в рейтингу.

US Open, Grand Slam(WTA)

Нью-Йорк, США

29 серпня

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $53,000,000

Ангеліна Калініна - Слоун Стівенс 6:4, 5:7, 2:6

Нагадаємо, Світоліна пройшла в третє коло US Open.

Також, Цуренко пробилася до другого раунду відкритого турніру в США.

Джерело - champion.com.ua.