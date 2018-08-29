Калініна у напруженій грі програє третій ракетці світу

У другому колі US Open, Ангеліна Калініна програла третій ракетці світу Слоун Стівенс, при чому нав'язавши серйозну боротьбу іменитій суперниці.
У першому сеті українка виграла з рахунком 6:4.
Другий сет міг стати вирішальним, але у тай-брейку Стівенс вирвала перемогу в партії.
На останній сет в Ангеліни не вистачило сил, 6:2, Стівенс зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренко, яка посідає 79-е місце в рейтингу.
US Open, Grand Slam(WTA)
Нью-Йорк, США
29 серпня
Хард, одиночний розряд
Призовий фонд - $53,000,000
Ангеліна Калініна - Слоун Стівенс 6:4, 5:7, 2:6
Нагадаємо, Світоліна пройшла в третє коло US Open.
Також, Цуренко пробилася до другого раунду відкритого турніру в США.
Джерело - champion.com.ua.