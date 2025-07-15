Юрий Семенюк: В Украине есть волейбол, и в него умеют играть хорошо

Феерические выступления мужской сборной Украины в элитной Лиге наций, похоже, сильно всколыхнули волейбольную общественность не только нашей страны, но и всего мира. Ведь вряд ли кто реально верил в способность подопечных Рауля Лосано "снимать скальпы" с одного гранда за другим, и находиться после двух игровых недель на почетной шестой позиции с прекрасными шансами пробиться и в финальный этап соревнований ...

Конечно, лучших эпитетов за свои старания заслужили абсолютно все украинские исполнители. Но, все же, отдельного отличия объективно заслуживает наш капитан – настоящий боец и лидер Юрий Семенюк, чьи бомбезные "первые темпы" и "монстр-блоки" буквально после каждого матча становились традиционной темой для восхищения в различных СМИ и болельщицких чатах. А вместе с тем – и причиной сильной головной боли для соперников. Ведь найти действенные и стабильные контрдействия против продуктивности украинского 209-сантиметрового гренадера еще никому не удавалось.

Ну, а сам Юрий Семенюк к собственным и коллективным текущим успехам в Лиге наций относится по-философски сдержанно и осторожно. Мол, мы действительно на верном пути, однако основная задача в турнире еще не выполнена ...

– Юрий,когда сборная Украины еще только добиралась в Рио-де-Жанейро на стартовый тур Лиги наций, какие были предчувствия: что вас будут бить или, наоборот, уже чувствовали, что и сами способны бить любого?

– Скажу так: были и определенные опасения, и параллельное осознание, что мяч круглый и одинаковый для всех. И кто с ним лучше справится, что называется, именно здесь и именно сейчас – зависит от многих-многих моментов. Поэтому хотя Лига наций – это для нас турнир действительно нового, по-настоящему элитного уровня, мы ехали с огромным желанием доказать, что в Украине есть волейбол, и в него умеют играть хорошо!

– Какими были ваши впечатления и эмоции после победы в первом матче над США? Сразу ли пришло осознание, что расхваленных и титулованных американцев вы вынесли "всухую", или не верили вплоть до утра? Действительно ли эта победа сильно добавила веры в собственные силы?

– Не знаю, кто как, а лично я потом спал очень хорошо! А уже утром, когда встретились все вместе, читалось общее убеждение, что мы таки способны немного "пошуметь" на элитном уровне, и преодолевать даже самые маститые команды.

Вообще же, каждая выигранная игра нам добавляет уверенности, а каждая проигранная – ценного опыта.

– Что чувствовали после обидного поражения Ирану? Ведь потом многие писали в комментариях, что лучше бы вы по полной проиграли Бразилии, зато, по понятным причинам, принципиально обыграли потом Иран...

– Учитывая наш интенсивный календарь матчей, я считаю, что мы показали достойную игру. Конечно, жаль, что проиграли, но команда оставила на площадке все силы. И, вообще, мы однозначно не выбираем заранее – кому проигрывать, а с кем играть на победу. Мы стремимся к максимальному результату в каждом поединке!

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А на подобные мнения и советы таких вот "экспертов" внимания давно не обращаем, потому что в комментариях все умеют играть в волейбол – подавать "убийственные" подачи, изобретательно пасовать, эффектно забивать... Те еще "чемпионы"!

– После победы над Японией некоторые СМИ этой страны написали, что вы – настоящий самурай, и если бы играли за сборную Японии – она была бы непобедимой! Что думаете по этому поводу?

– Я не самурай, а простой украинский козак! Конечно, спасибо японцам за комплимент, но, по моему мнению, вполне реально сделать непобедимой именно нашу сборную! Разумеется, если нам всем прикладывать к этому максимум усилий.

– Сейчас уже, образно говоря, сам Бог велел украинской сборной пробиться в финальный этап Лиги наций. Для этого достаточно одержать три победы, и наиболее вероятно это сделать в матчах против Нидерландов, Сербии и Канады...

– Я уже много раз повторял, что в VNL нет слабых команд, и никогда нельзя недооценивать соперника. Тем более, учитывая собственное незавидное текущее турнирное положение и наши предыдущие результаты, все эти сборные будут настраиваться на поединки с Украиной особенно тщательно. Поэтому и нам нужно готовиться соответственно.

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– Какая из этих команд по своей манере игры является наиболее неприятной для Украины?

– Все – не подарок! Плюс – там сейчас идет этап смены поколений, поэтому играть придется против, в основном, новых исполнителей. Впрочем, в истории наших достижений есть яркие победы над их предшественниками. Соответственно, будем стараться обыграть и новое поколение.

– Бывают моменты, когда вам хочется задушить кого-либо из связывающих? Или вы – слишком добрый для этого человек?

– И не только связующих! Да, я человек добрый, но лучше не испытывать мое терпение! А вообще, конечно, шучу. Потому что все мы – не волейбольные Боги, и каждый может допустить досадную ошибку. Поэтому главное – никогда не делать из них трагедии, не упрекать друг друга, что называется, по горячим следам. Ведь подобные эмоции точно не помогут.

Вообще же, готовясь к каждому матчу, мы заранее обсуждаем между собой все технические и тактические моменты, чтобы лучше понимать друг друга и ошибаться как можно реже.

– Рауль Лосано – это действительно тот "академик" волейбола, который знает в нем все? Как считаете? Или вы все вместе – он и игроки – продолжаете учиться чему-то новому буквально от матча к матчу?

– Лосано убедительно доказал всем, что он – высококвалифицированный специалист! Наши результаты – яркое тому подтверждение. Да и вообще у нас очень хороший весь тренерский штаб!

Не секрет, что каждый тренер вносит что-то свое в командную игру. И опыт нашего аргентинского коуча играет важную роль не только в технических моментах, но и в психологических. Рауль Лосано имеет уникальное, так называемое, "волейбольное чутье". Соответственно, мы буквально впитываем, как губка, все его советы и подсказки, пытаясь постоянно улучшать свои умения и навыки. Поэтому, можно сказать, сборная Украины сейчас живет в эпоху Лосано, и мы все продолжаем совершенствоваться вместе!

– Если наша команда пробьется в финальную часть Лиги наций, можете ли вы лично после этого смело утверждать, что достигли в волейболе одной из самых заветных вершин?

– Э-э, не спешите! "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Давайте сначала отыграем третий тур соревнований, а уже потом станет понятно – уместно ли будет задавать мне этот вопрос после...

Сергей ДАЦЕНКО, для Чемпиона