Волейбольный гид: правила, позиции, сроки – просто о сложном

Мужская сборная Украины по волейболу проводит яркий дебютный сезон в Лиге наций, занимая после восьми проведенных матчей шестое место среди 18 лучших команд мира.

Понятно, что на фоне успеха к волейболистам приковано большое внимание болельщиков. Однако далеко не все из них знают основные правила этого динамичного и увлекательного вида спорта.

Этот материал призван познакомить читателей с азами игры в волейбол, а именно: историей возникновения, основными правилами, соревнованиями, которые проводятся в Европе и мире.

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Исторический экскурс

Изобретателем волейбола принято считать Уильяма Дж. Моргана, преподавателя физического воспитания колледжа Ассоциации молодых христиан в городе Холиока в штате Массачусетс, США. В 1895 году в спортивном зале он подвесил теннисную сетку на высоте 198 см, и его ученики стали перебрасывать через нее баскетбольный мяч.

Сейчас можно лишь посочувствовать юным студентам относительно состояния их пальцев после нескольких часов игры, однако новый вид спорта быстро стал популярным. В 1897 году в США были опубликованы первые правила волейбола.

Игра развивалась и распространялась очень быстро, и в период 1915-1925 годов было сформулировано большинство правил, которые действуют до сих пор. Хотя и в наше время определенные нюансы волейбола продолжают меняться.

Игровое поле

Включает в себя игровую площадку и свободную зону. Игровая площадка – это прямоугольник размером 18х9 метров, окруженный со всех сторон свободной зоной шириной минимум 3 м.

Свободным игровым пространством называется пространство над игровым полем. Его минимальная высота составляет 7 м от игровой поверхности.

Для мировых соревнований свободная зона должна быть не менее 5 м от боковых линий и 6,5 м – от лицевых. Свободное игровое пространство должно быть высотой минимум 12,5 м от поверхности.

Размеры волейбольной площадки

Игровое поле выполняется из однородного твердого материала. Обычно это синтетическое покрытие. Строго запрещается играть на неровных или скользких поверхностях во избежание травм.

Ровно посередине поля проходит средняя линия, над которой натянута волейбольная сетка. В мужских турнирах ее высота составляет 2.43 м, в женских – 2.24 м. Стойки, на которые вешается сетка, расположены на расстоянии одного метра от боковых линий.

Антенна представляет собой гибкий стержень длиной 1,8 м и диаметром 10 мм, сделанный из стекловолокна или подобного ему материала. Две антенны прикрепляются с внешнего края ограничительных лент и расположены на противоположных сторонах сетки. Антенны очерчивают границы игровой зоны. Мяч должен перелетать над сеткой строго в пространстве между ними.

Каждая команда в волейболе находится на своей половине, которая имеет форму квадрата размером 9×9 м.

Линии атаки на каждой половине игрового поля (на волейбольном сленге они обычно называются трехметровыми линиями) ограничивают переднюю зону. Они наносятся на расстоянии 3 м от центральной линии.

Волейбольный мяч

Мяч для игры в волейбол должен быть сферической формы, окружностью 65-67 сантиметров, весом 260-280 граммов и изготовлен из композитной кожи. Долгое время в официальных соревнованиях использовались белые мячи. В наше время лучшей цветовой гаммой мяча признана бело-желто-синяя, такими сейчас играют в официальных соревнованиях.

Волейбольный мяч

Цель игры

Основная цель игры в волейбол – любым разрешенным правилами ударом перебить мяч через сетку, чтобы он коснулся площадки соперника. Очко можно также заработать, если соперник не перебросил мяч обратно через сетку за три касания или сделал это с нарушением правил.

Игрокам нельзя дважды подряд касаться мяча (блок не считается за касание). Обычно команда пытается организовать атаку тремя касаниями (больше делать запрещено, меньше – можно, однако в современном волейболе подобные варианты нечасто используются): первое – прием подачи соперника с доводкой мяча на связующего, второй – передача на атакующего игрока, третий – удар.

Для победы в партии команде нужно набрать 25 очков. Если счет 24:24, сет продлится до того момента, пока одной из команд не удастся получить преимущество в два очка. Интересный факт. Самая длинная волейбольная партия была сыграна в матче южнокорейской мужской лиги. Встреча команд "Кореан Эйр Джамбос" и "Раш энд Кэш Веспид" закончилась со счетом 3:0 (25:22, 25:23, 56:54).

Для выигрыша матча необходимо победить в трех партиях. Если встреча переходит в пятый сет (счет по партиям 2:2), то он продолжается до 15 очков с тем же обязательным условием: преимущество одной из команд как минимум в два пункта. Ничьих в волейболе не бывает.

Зоны и переходы на игровой площадке

Волейбольная площадка с каждой стороны условно разделена на шесть зон: три под сеткой (передняя линия) и три позади, в трех метрах от сетки (задняя линия). Три игрока передней линии занимают позиции (слева направо) 4, 3 и 2, а игроки задней линии, соответственно, 5, 6 и 1 (позиция подающего). Этот порядок сохраняется на протяжении всей партии. Перед началом каждого сета тренер представляет главному арбитру начальное расположение своей команды в специальной карточке расстановки.

В момент удара по мячу в момент подачи игроки обеих команд должны находиться каждый в пределах своей зоны в порядке перехода, за исключением подающего. Если команда выигрывает очко при чужой подаче, перед своей подачей игроки, двигаясь по часовой стрелке, переходят в другие зоны (3 – во 2, 2 – в 1, 1 – в 6).

Нумерация зон на волейбольной площадке

Основные правила волейбола

Играют две команды, каждая состоит из 6 человек (3 – атакующая линия, 3 – линия защиты)

Запрещается ловить, бросать или удерживать мяч

Игрокам задней линии запрещается атаковать из зоны атаки. Если волейболисты задней линии хотят выполнить атакующий удар, они должны сделать прыжок до 3-метровой линии, не заступив за нее

В процессе розыгрыша нельзя прикасаться к сетке и антеннам

Допускается контакт мяча с любой частью тела игрока (да, ногой в волейболе играть можно!)

Если двое и более игроков касаются мяча одновременно – это считается одним касанием

На подачу дается 8 секунд с момента свистка судьи

В каждой партии команде можно сделать максимум 6 замен (это правило не касается либеро). Одновременно можно заменять сразу нескольких исполнителей. Игрок, который был заменен, может вернуться в игру только на позицию волейболиста, вышедшего вместо него. Это можно сделать один раз за партию.

Каждая команда в одной партии имеет право взять 2 тайм-аута продолжительностью по 30 секунд

Розыгрыш мяча начинается с его подачи через сетку. Первая подача в первой и в решающей партиях выполняется командой, выбравшей право на подачу по жеребьевке. В остальных партиях первой подает команда, которая не делала это первой в предыдущей партии.

Подача осуществляется из зоны подачи за лицевой линией площадки ударом по мячу кистью руки после того, как мяч был подброшен или выпущен из рук. При подаче в прыжке отталкивание от поверхности должно происходить до лицевой линии площадки. Приземляться разрешается в пределах игровой зоны .

. Игроки принимающей команды, пасуя мяч друг другу, стараются отправить его обратно на сторону подающей команды за максимум три удара. Под ударами подразумеваются как преднамеренные, так и непреднамеренные столкновения игроков с мячом. Игровой снаряд может касаться сетки во время перехода через нее.

Амплуа игроков в команде

Каждая команда может заявить на игру максимум 14 игроков. Как уже отмечалось, одновременно на игровой площадке находятся 6 волейболистов. Они имеют следующие амплуа:

Связующий. Это мозг команды. Его задача – отдать удобную передачу на атакующего игрока после приема мяча товарищем по команде. В идеале во время розыгрыша мяча должен осуществлять второе касание в 3 зоне. Когда по расстановке находится на передней линии, во время атак соперника помогает на блоке. Не участвует в приеме.

Диагональный. Специализируется на блокировке и атаке из 2 и 4 зоны. В приеме участия не принимает, при нахождении на задней линии нередко атакует из 1 зоны.

Диагональный сборной Украины Василий Тупчий атакует против тройного блока ФИВБ

Центральный блокирующий. Еще один игрок, который не задействован в приеме. Волейболист такого амплуа концентрируется на атаке первым темпом и на блоке. Центральные блокирующие обычно самые высокие и крепкие игроки в команде. В стартовом составе их, как правило, двое.

Доигровщик. Универсальный игрок, который принимает непосредственное участие в атаке, защите и приеме. Должен уметь делать все на площадке. В старте обычно выходят двое доигровщиков.

Либеро. Находится на площадке исключительно на задней линии. Концентрируется на игре в защите и на приеме. В атаках активного участия либеро не принимает, а также не выполняет подачи. Его главная задача – постараться довести мяч максимально удобно до связующего. У игрока этого амплуа всегда специфический цвет формы, что выделяет его среди всей команды.

Либеро может заменять любого игрока на задней линии. Обычно выходит на площадку вместо центрального блокирующего после того, как он закончит подавать. Это связано с тем, что из-за антропометрии от центральных блокирующих немного пользы при игре в защите. Выйти вместо либеро на площадку может лишь тот игрок, которого тот поменял ранее.

Теперь рассмотрим виды действий с мячом.

Подача

Вообще в волейболе выделяют аж 6 типов подачи, однако мы выделим две. Ведь даже в любительском волейболе мало кто подает снизу или сбоку, не говоря о профессионалах.

Силовая – мощное введение мяча в игру с целью создать трудности команде соперника на приеме. В мужском волейболе скорость полета мяча превышает отметку 110 км/ч (рекордная скорость – 132 км/ч). По технике такая подача достаточно сложная. При ее выполнении вероятность допустить ошибку, а именно – не направить мяч на половину площадки оппонента, довольно высока

Планирующая (планер) – достаточно сложный в исполнении элемент: в процессе полета мяч непредсказуемо меняет траекторию. Это может застать соперника врасплох или заметно усложнить прием

Атакующий удар

Скидка – особый технический ход, который позволяет застать оппонента врасплох или сбить его с ритма. Обычно это несильное, но точное направление мяча в незащищенную соперником зону

Прямое нападение – атака проводится центральным блокирующим или доигровщиком с небольшого разбега и высокого прыжка, удар проводится по ходу тела волейболиста

В атаке Илья Ковалев ФИВБ

Боковое нападение – выполняется выпрямленной рукой из высокого прыжка. Мяч при таком ударе направляется в зону соперника сбоку от сетки

Блокирование

Блокировать мяч могут исключительно игроки на передней линии. Блокирование в волейболе – это вынос любой части тела выше верхнего края сетки с целью не дать мячу при атаке соперника перелететь на свою сторону площадки. Если мяч был задет одним из игроков, участвовавших в блоке, то блок считается состоявшимся.

По количеству людей, которые одновременно участвуют в этом элементе игры, блок бывает одиночным. двойным и тройным.

В пространстве соперника блокирование допускается. Можно переносить руку на сторону оппонента, но это не должно мешать его игре. Запрещено блокировать подачу оппонента, а также передачу, которая происходит на стороне площадки соперников.

Пас

В волейболе выделяют два вида пасов: верхний и нижний.

Верхний пас – прием, при выполнении которого мяч принимается и передается ладонями и пальцами двух рук над головой. При этом запрещено задерживать мяч в руках

Нижний пас – мяч обрабатывается снизу двумя руками. Выполняется в случаях, когда мяч летит низко. Касание к мячу происходит областью рук между запястьями и локтями.

На протяжении текста упоминались ошибки во время игры, которые наказываются присуждением очка соперникам. Систематизируем их.

Ошибки в волейболе

Касание мяча одним игроком дважды за один розыгрыш (блок, напоминаем, сюда не входит, зато двойным касанием считается передерживание мяча в руках во время верхней передачи)

Заступ за лицевую линию во время подачи или за трехметровую линию во время атаки игроком, который по расстановке во время розыгрыша находится в зоне защиты (1, 5 или 6)

Заступ за среднюю линию поля (он фиксируется, если рука и/или нога игрока полностью оказываются на половине поля противника)

Более трех касаний команды за розыгрыш

Нарушения в расстановке

Невыполнение подачи за более, чем 8 секунд с момента свистка арбитра

Касание игроком сетки, антенны, или попадание мяча в антенну от волейболиста своей команды.

Неспортивное поведение волейболистов, конфликты с судейской бригадой

А судьи кто?

В состав судейской бригады на матч входят:

Главный судья. Располагается на вышке, руководит матчем и контролирует работу судейской бригады

Главный судья зафиксировал аут

Второй судья. Его позиция – по другую сторону сетки от главного арбитра, лицом к нему. Помогает ему в работе, контролирует правильность замен, а также принимает запросы от тренеров команд

Линейные судьи. Их может быть двое или четверо, располагаются на лицевых линиях с обеих сторон игровой площадки и контролируют попадание мяча в ее пределы. С развитием техники линейных судей все чаще заменяет система автоматического определения попадания мяча, подобная теннисному "hawk-eye".

Отметим, что, в волейболе есть система желтых и красных карточек, однако она существенно отличается от футбольной.

Неспортивное поведение игрока или тренера наказывается устным предупреждением или желтой карточкой. Санкции при этом на нарушителя не накладываются.

Грубое поведение наказывается красной карточкой. Подача переходит команде соперника и она получает дополнительное очко. Повторное нарушение наказывается красной и желтой карточкой одновременно, что приводит к удалению игрока. Он должен находиться в месте для удаленных игроков. Третье нарушение одним игроком приводит к дисквалификации: он должен покинуть площадку до конца поединка.

В случае открытой агрессии игрок наказывается дисквалификацией и должен немедленно покинуть игровую площадку.

Часто употребляемые волейбольные термины

Эйс – термин, похожий на теннисный. Однако, если в теннисе эйсом называется точная подача, при которой принимающий не касается мяча, то в волейболе под этим термином понимают подачу, после которой команда оппонентов за три касания не может перевести игровой снаряд через сетку.

Брейк – в теннисе это гейм, взятый на подаче соперника. В волейболе, наоборот, брейком является очко, добытое на своей подаче. Логика здесь проста: в теннисе преимущество имеет тот, кто подает, а в волейболе – тот, кто принимает, ведь именно принимающая сторона первой может атаковать.

Первый темп – быстрая атака, при которой атакующий бьет по мячу после короткой передачи связующего. Удар обычно выполняется центральным блокирующим из третьей зоны, то есть, по центру сетки. За счет высокой скорости действий атакующей стороны первый темп соперникам трудно успеть заблокировать.

Второй темп – вариант атаки, когда связующий отдает вторую передачу под атаку диагональному или доигровщику. Удар в таком случае выполняется из 2, 4, или 1 зоны. Свое название второй темп получил из-за того, что мяч после передачи связующего летит значительно дольше, чем при первом.

Пайп – зрелищный элемент, когда связующий выводит на удар игрока из 6 зоны. Атакующий волейболист должен отталкиваться от игровой поверхности до трехметровой линии

Блок-аут – атака, после которой мяч попадает в блок и выходит в аут

Отыграться от блока – техничным ударом по краю блока отправить мяч от него в аут (сделать блок-аут)

Загнать под кожу – нанести такой атакующий удар, после которого мяч падает на сторону площадки соперников между руками блокирующих и сеткой

Сняться с подачи – выиграть очко на подаче соперника и совершить переход

Переходной мяч – мяч, который перелетает на сторону соперника невысоко над сеткой, обычно после неудачного приема.

Сборные Украины и Болгарии борются за переходной мяч ФИВБ

Чужой мяч – ошибка игрока, который пытается ударить по мячу, не перешедшему на сторону площадки его команды (не ставшему переходным).

Соревнования для клубов и сборных

Как и в других командных видах спорта, в волейболе проводятся турниры для сборных своих стран и клубов.

Главным соревнованием сборных является Олимпийские игры, которые проводятся раз в четыре года. Действующим олимпийским чемпионом у мужчин является команда Франции, а у женщин – сборная Италии.

Чемпионаты мира до 2022 года проходили тоже раз в четыре года. Однако с 2025-го они будут играться вдвое чаще, по нечетным годам. В 2025-м мужчины проведут первенство на Филиппинах, где титул будут защищать итальянцы, а женщины – в Таиланде, где будут отстаивать свою победу сербки.

Розыгрыши Лиги наций проводятся ежегодно. В текущем году впервые в истории в турнире принимает участие мужская сборная Украины и имеет шансы попасть в восьмерку лучших команд, которая будет бороться за победу в соревнованиях.

Еще более низкий ранг имеют континентальные первенства. Сборные Украины обоих полов, разумеется, выступают на чемпионатах Европы.

Клубные европейские команды выявляют сильнейших в национальных чемпионатах и – сильнейшие – в еврокубках. И мужчины, и женщины соревнуются в следующих евротурнирах, по уровню престижности: Лига чемпионов, Кубок ЕКВ, Кубок вызова ЕКВ.

Отметим, что Лигу чемпионов сезона 2024-25 выиграла итальянская "Перуджа", а ее украинский доигровщик Олег Плотницкий попал в символическую сборную Финала четырех ЛЧ. К сожалению, Плотницкий завершил карьеру в сборной Украины из-за конфликта с национальной федерацией.