Борьба с действующими чемпионами: превью выступления сборной Украины на первенстве мира по волейболу

С 12 по 28 сентября в двух городах Филиппин, Кесон-Сити и Пасае, будет проходить 21-й по счету мужской чемпионат мира по волейболу. В третий раз в истории в соревновании примет участие сборная Украины.

Текущий чемпионат мира можно назвать историческим, ведь в нем впервые примут участие 32 команды (ранее их было 24). К тому же, именно с нынешнего турнира первенства планеты будут проводиться раз в два года (ранее – раз в четыре).

К филиппинскому ЧМ не было предусмотрено отдельных отборочных турниров. В нем участвуют хозяева соревнований, а также чемпионы мира 2022, итальянцы. 15 путевок получили призеры континентальных чемпионатов 2023 года, и еще 15 достались лучшим сборным по мировому рейтингу по состоянию на 30 августа 2024-го. В последнюю категорию попала среди прочих команда Украины.

Формат чемпионата является очень простым. 32 команды распределены на 8 групп, по 4 в каждой. Две лучшие команды каждого квартета выходят в 1/8 финала, а дальше по олимпийской системе определяют обладателя титула.

Сборная Украины попала в группу F, поэтому о ней в первую очередь и поговорим.

Состав группы F

Италия

Украина

Бельгия

Алжир

Сборная Украины

Для нашей команды чемпионат мира станет третьим в истории. В 1998 году в Японии украинцы заняли итоговое 10 место, а в 2022-м в Польше и Словении дошли до четвертьфинала и закончили соревнования седьмыми.

В этом сезоне наша команда дебютировала в Лиге наций и была очень близка к попаданию в восьмерку лучших команд мира. Не хватило одной победы в последнем матче предварительного раунда над сборной Канады, которая уже ни на что не претендовала.

Поэтому сборная Украины имеет серьезные предпосылки для удачного выступления на Филиппинах. Аргентинский наставник команды Рауль Лосано вызвал для участия в мировом первенстве 14 волейболистов.

Заявка сборной Украины

Связующие:

Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляне")

Юрий Синица ("Спортинг", Португалия)

Диагональные:

Даниил Урывкин ("Эпицентр-Подоляне")

Василий Тупчий ("Барком-Кажаны")

Либеро:

Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны")

Александр Бойко ("Эпицентр-Подоляне")

Центральные блокирующие:

Максим Дрозд ("Эпицентр-Подоляне")

Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша)

Александр Коваль ("Эпицентр-Подоляне")

Валерий Тодуа ("Бенфика", Португалия)

Доигровщики:

Тимофей Полуян ("Милон", Греция)

Евгений Кисилюк ("Рапида", Румыния)

Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция)

Илья Ковалев ("Барком-Кажаны")

Состав достаточно привычный. Приятной новостью стало восстановление от травмы центрального блокирующего Максима Дрозда. Он заменил в заявке команды 20-летнего Андрея Челеняка, который дебютировал в сборной Украины в третьем туре Лиги наций, эпизодически появляясь на площадке для выполнения подачи.

Сборная Украины по волейболу en.volleyballworld.com

Поскольку в комментариях под новостями о национальной волейбольной команде болельщики часто спрашивают, почему за нее не выступает Олег Плотницкий, звезда итальянской "Перуджи", напомним, что этот игрок объявил о завершении карьеры в сборной.

Перед стартом первенства планеты наши волейболисты провели три спарринга с командой Катара, другим участником первенства мира. Здесь стоит отметить, что катарцы не являются мальчиками для битья в мировом волейболе. На ЧМ они отобрались как бронзовые призеры совсем не слабого чемпионата Азии.

Поскольку результат в этих поединках не стоял на первом месте, Рауль Лосано проводил широкую ротацию состава, которая не помешала нашим спортсменам одержать три победы. Легкими, правда, их не назовешь. Главное, что удалось отработать игровые связки и обойтись без травм.

Теперь о наших соперниках по группе.

Сборная Италии

Действующие чемпионы мира в лишнем представлении не нуждаются. Ведомые суперзвездой мирового волейбола, связующим Симоне Джанелли (одноклубником Плотницкого, кстати), итальянцы полны решимости защитить свой титул трехлетней давности.

Пути сборных Украины и Италии ранее пересекались трижды, все встречи выиграли наши соперники. Наиболее памятной получилась недавняя встреча в Лиге наций 2025.

В июле в словенской Любляне записные фавориты уверенно выиграли у нашей команды первые два сета, после чего украинская машина завелась и поехала так, что одержать итоговую победу итальянцам удалось только в решающей пятой партии.

Василий Тупчий атакует в матче Лиги наций против итальянцев ФИВБ

В итоге в Лиге наций 2025 сборная Италии заняла второе место, без шансов проиграв финал полякам. На чемпионате мира апеннинцы считаются одними из главных претендентов на победу.

Сборная Бельгии

Бельгийцы являются типичным середняком европейского волейбола. На чемпионат мира 2022 года они не квалифицировались, а на европейском первенстве 2023 года остановились в 1/8 финала.

Начиная с 2010-го, сборная Украины и Бельгии сыграли друг с другом более десятка матчей, последние из которых состоялись в прошлом году. Тогда и в Золотой Евролиге, и в Турнире претендентов наши волейболисты уступили соперникам с одинаковым счетом 2:3.

Стоит отметить, что в тех соревнованиях сборная Украины выступала составом, который сложно назвать даже вторым. Скорее, полутретьим. Это было связано, прежде всего, с демаршем лидеров команды под руководством Плотницкого против Федерации волейбола и ее руководителя Михаила Мельника.

Сейчас конфликт улажен, все лучшие игроки, кроме главного бунтовщика, возобновили выступления за нашу сборную.

Сборная Алжира

Африканский волейбол не находится на ведущих ролях в мире. Только сборная Египта стабильно участвует в чемпионатах мира, однако ни разу не попадала в десятку сильнейших.

Алжирцы на мировом форуме будут дебютировать благодаря второму месту на первенстве Африки в 2023-м.

Не хочется до старта соревнований записывать кого-то в откровенные аутсайдеры, однако сборная Алжира едет на Филиппины именно в таком статусе. Победа над этой командой будет считаться обязательной для команды Украины.

Ранее пересечься с алжирцами для нашей сборной в официальных соревнованиях просто не было возможности.

Расписание матчей группы F

14 сентября, 09:00 Украина – Бельгия

16 сентября, 09:00 Украина – Алжир

18 сентября, 16:30 Украина – Италия

Как видим, у украинцев не будет времени на раскачку. Уже в стартовой встрече им придется встретиться с главными конкурентами за второе место в группе. В случае поражения бельгийцам, для выхода в 1/8 финала придется обыгрывать действующих чемпионов мира, что является архисложной задачей.

Юрий Семенюк, капитан национальной команды Украины ФИВБ

Раз уж пошла речь о турнирных раскладах, то отметим, что первая и вторая команда группы F в первом раунде плей-офф встретятся, соответственно, со второй и первой сборными в квартете С. В группу С попали Франция, Аргентина, Финляндия и Южная Корея.

Нетрудно рассчитать, что для попадания в четвертьфинал и повторения результата прошлого мирового первенства украинской сборной с большой долей вероятности нужно будет победить либо действующих чемпионов мира (Италия), либо олимпийских чемпионов (Франция).

Жребий сложный, однако будем верить в наших ребят и болеть за них.

Где смотреть

Все матчи национальной сборной Украины по волейболу традиционно будут транслироваться на телеканале Суспільне спорт.