Открытие большого велосезона: Превью Тура Даун Андер

Как и теннисисты, велогонщики начинают свой сезон в январе в Австралии. По традиции, первой гонкой календаря Мирового тура является австралийская многодневка Тур Даун Андер, которая в этом году состоится с 21 по 26 января. Впервые эта многодневка прошла в 1999 году, однако в 2021 и 2022 годах гонка не проводилась из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса. Таким образом, Тур Даун Андер-2025 станет 25-м в истории – своего рода юбилей.

С первых же лет своего существования гонка собирала довольно солидный состав участников. После того, как в 2008 году Тур Даун Андер получил статус гонки элитного дивизиона, Мирового тура (тогда еще Про Тура), ситуация стала еще лучше.

Саймон Герранс x.com/tourdownunder

Первый в истории Тур Даун Андер выиграл знаменитый австралиец Стюарт О'Грэйди. В целом хозяева на домашней гонке доминируют, и выиграли 14 из 24 предыдущих изданий многодневки. Самым успешным гонщиком в истории Тура Даун Андер также является австралиец, Саймон Герранс, который побеждал в общем зачете четыре раза – в 2006, 2012, 2014 и 2016 годах. Действующим чемпионом гонки является британец Стивен Уильямс из команды Israel Premier Tech. Защитить титул победителя Тура Даун Андер – задача непростая, за всю историю гонки это удалось лишь южноафриканцу Дэрилу Импи в 2019 году.

Маршрут

В определенные отрезки своей истории Тур Даун Андер был гонкой для чистых спринтеров. Так было, например в конце первого десятилетия ХХІ века, когда многодневку дважды (в 2008 и 2010 годах) выигрывал знаменитый немец Андре Грайпель, а в 2009 году победил другой спринтер, Аллан Дэвис.

Однако с тех пор концепция гонки изменилась, в маршрут ежегодно ставили как минимум один этап с холмами, чаще всего – с финишем на Виллунга Хилл, которая стала настоящей визитной карточкой Тура Даун Андер. Чистые спринтеры при таком маршруте теряли все шансы в общем зачете, однако им оставляли достаточно равнинных этапов для борьбы за победы в отдельные дни.

В этом году маршрут Тура Даун Андер необычно неблагоприятный для спринтеров: 5 из 6 этапов будут со сложностями рельефа. Номинально равнинным считается лишь финальный этап со стартом и финишем в Аделаиде, хотя спринтеры могут получить свои шансы также на первом и втором этапах. Сложности рельефа на них присутствуют, однако не слишком серьезные и расположены довольно далеко от финиша: шансы высидеть у мастеров финишного спринта будут. Хотя следует учитывать и тот факт, что это самое начало сезона, гонщики еще далеки от оптимальной физической формы, а, значит, и их способность терпеть рельеф понижена.

Решающими с точки зрения общего зачета будут третий, четвертый и пятый этапы. На третьем гонщиков будут ждать 148 км из Норвуда до Юрейдлы. На последних 45 км гонщики дважды пройдут подъем Прауд Резерв – 2,7 км со средним градиентом в 7,7%. Последнее прохождение этого перевала будет всего за 6 км до финиша – вполне можно ждать ощутимой селекции и атак от фаворитов.

Маршрут третьего этапа procyclingstats.com

На следующий день гонщиков ждут 158 км из Гленелга в Виктор Харбор. Главным подъемом дня будет Неттл Хилл (1,8 км, 8,4%). Однако расположен этот холм более чем за 20 км до финиша. Вряд ли кто-то из грандов решится на столь раннюю атаку, особенно учитывая, что маршрут этапа будет пролегать в прибрежной зоне с потенциально сильными ветрами. Тем не менее, селекция может быть существенной, и кто-то из претендентов на общий зачет, возможно, потеряет немало времени.

Маршрут четвертого этапа procyclingstats.com

Решающим же будет пятый этап с классическим финишем на упомянутом выше подъеме Виллунга Хилл: 3,3 км, 7,4%. Виллунгу будут проходить дважды, первый раз – насквозь за 23 км до финиша. С высокой долей вероятности, итоговый общий зачет Тура Даун Андер будет очень сильно напоминать таблицу результатов пятого этапа.

Маршрут пятого этапа procyclingstats.com

На следующий день гонка завершится спринтерским этапом со стартом и финишем в Аделаиде. Суммарная дистанция шести этапов Тура Даун Андер-2025 составит 819,9 км.

Расписание этапов Тура Даун Андер-2025:

Вторник, 21 января: 1-й этап, Проспект – Гумерача, 151 км, холмы

Среда, 22 января: 2-й этап, Танунда – Танунда, 129 км, холмы

Четверг, 23 января: 3-й этап, Норвуд – Юрейлда, 147 км, холмы

Пятница, 24 января: 4-й этап, Гненелг – Виктор Харбор, 157 км, холмы

Суббота, 25 января: 5-й этап, Макларен Вэйл – Виллунга Хилл, 146 км, холмы

Воскресенье, 26 января: 6-й этап, Аделаида – Аделаида, 90 км, равнина

Действующие лица

В статусе действующего чемпиона выйдет на старт Тур Даун Андер Стивен Уильямс. Прошлогодняя победа для британца была главным успехом в карьере на тот момент, однако в апреле он довольно неожиданно стал победителем знаменитой арденской классики Флэш Валлонь. Как уже отмечалось выше, защитить титул победителя Тура Даун Андер не удавалось никому, кроме Дэрила Импи, поэтому задача перед Уильямсом стоит непростая. Помогать ему в составе Israel Premier Tech будут такие классные гонщики, как Джордж Беннетт и Майкл Вудс. Последний может и сам стать опасным игроком с точки зрения борьбы за общий зачет.

Стивен Уильямс Getty Images

Главный талант нового австралийского поколения, Люк Плапп, начал сезон с золота и серебра на чемпионате Австралии. 24-летний гонщик Jayco AlUla выглядит одним из главных фаворитов Тура Даун Андер. В своем распоряжении Плапп будет иметь очень солидную команду поддержки, составленную преимущественно из австралийцев. Единственным легионером в этом составе Jayco AlUla будет швейцарец Мауро Шмид, который может побороться за победу на одном из непростых по рельефу этапов.

Интересный состав привезла UAE Emirates. Под капитанским номером выйдет на старт местный гонщик Джей Вайн. 29-летний австралиец очень физически одарен, однако имеет большие проблемы с навыками управления велосипедом, из-за чего часто падает и получает травмы. Если на Туре Даун Андер удастся обойтись без этого – Джей будет одним из главных претендентов на победу.

Не стоит списывать со счетов и двух новичков команды – прошлогоднего вице-чемпиона этой гонки, Джонатана Нарваэса, и испанского суперталанта Пабло Торреса, который начинает свой дебютный сезон на взрослом уровне. Вполне вероятно, дебют Торреса будет не менее фееричным, чем у Исаака Дель Торо в прошлом году. Сам мексиканец в прошлом сезоне замкнул топ-3 общего зачета, однако в этом году в Австралию не приехал.

Пабло Торрес instagram.com/uae_team_emirates

Сразу три потенциальных претендента на высокие места в общем зачете есть у Ineos Grenadiers. Это экс-чемпион мира Михал Квятковски, местный любимец Лукас Хэмилтон и легендарный ветеран Герэйнт Томас, который начинает свой прощальный сезон в карьере. Капитаном Picnic PostNL (бывшая DSM Firmenich) будет одно из открытий прошлого сезона, Оскар Онли. В прошлом году 22-летний британский талант завершил Тур Даун Андер четвертым в общем зачете.

Не стоит недооценивать баскского ветерана Йона Исагирре. Гонщик Cofidis прошлый сезон завершил очень солидно: четвертое место на Ломбардии и пятое на Гран-При Монреаля. Главной ставкой EF Education EasyPost будет Эстебан Чавес. Колумбийский ветеран остается неплохим горняком, однако с восстановлением у него в последние годы огромные проблемы. Может ярко проявить себя британский талант Лукас Неруркар.

Йон Исагирре instagram.com/teamcofidis

Интересно будет понаблюдать за обновленной XDS Astana, тем более, что состав команда Александра Винокурова привезла интересный. Главной ставкой в общем зачете будет Серхио Игита. Загадкой остается форма Альберто Беттиоля. Действующий чемпион Италии в групповой гонке перешел в Астану по ходу прошлого сезона, однако после своего трансфера выглядел просто ужасно.

Сразу трех потенциальных претендентов на высокие места в общем зачете привезла теперь уже бывшая команда Ярослава Поповича, Lidl Trek. Речь идет о Хуане Педро Лопесе, Андреа Баджоли и нидерландском ветеране Бауке Моллеме.

Что касается спринтеров, то, как уже было сказано выше, у них в этом году шансов проявить себя будет меньше, чем обычно. И поэтому звездных финишеров в стартовом протоколе Тура Даун Андер немного, а тут еще и очевидный конфликт между Калебом Юэном и Jayco AlUla, из-за которого австралиец исчез из состава команды.

Сэм Уэлсфорд x.com/tourdownunder

Главным фаворитом спринтерских этапов (или этапа?) выглядит немец Фил Баухаус из Bahrain Victorious. Red Bull Bora привезла состав, заточенный под хозяина соревнований, Сэма Уэлсфорда. Cofidis надеется на Браяна Кокара, который на прошлогоднем Туре Швейцарии наконец-то добрался до своей первой в карьере победы на гонке Мирового тура.