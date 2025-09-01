Вингегор контролирует гонку, Педерсен разочаровывает в спринтах. Итоги первой недели Вуэльты-2025

Педерсен разочаровывает в спринтах

Еще за несколько дней до старта Вуэльты-2025 казалось, что нынешний испанский Гран тур станет бенефисом Мадса Педерсена. Датчанин был безоговорочно лучшим спринтером в стартовом протоколе гонки, а, учитывая его универсализм и умение терпеть рельеф, он вполне мог выиграть 6-8 этапов.

Однако такие наполеоновские планы экс-чемпиона мира начали резко корректироваться. Сперва на Вуэльту в последний момент решил заявиться Яспер Филипсен – при всем уважении к датчанину, спринтер более высокого уровня. И именно лидер Alpecin Deceuninck превращался в главного фаворита равнинных этапов.

Как только началась Вуэльта - оказалось, что Филипсен – не единственная и не главная проблема Педерсена в погоне за победами на этапах. Главной проблемой оказался сам Мадс: он просто ужасен в позиционной борьбе, хотя видно, что скорость при нем. Как итог – на первый день отдыха Педерсен ушел без единой победы в активе, а на чистых спринтерских этапах датчанин занял 14, 6 и 9* места – статистика довольно красноречива.

* – после релегаций Элия Вивиани и Брайана Кокара. По факту финишную линию Мадс пересек 11-м.

В чем же проблема Педерсена? Безусловно, доля вины команды есть – лидаут от Lidl Trek действительно оставляет желать лучшего, что и неудивительно, учитывая отсутствие Симоне Консонни. Однако беспомощность самого датчанина в позиционной борьбе удивляет гораздо больше – раньше за ним такого не замечалось даже на гонках с гораздо более конкурентным спринтерским полем.

Мадс Педерсен Getty Images

Найти объяснение проблемам Педерсена в спринте можно найти только одно – это то, как он подводился к Вуэльте, через Тур Дании. Там Lidl Trek банально запретил Мадсу участвовать в массовых финишных спринтах, чтобы избежать возможных падений и травм. А побеждать Педерсену хотелось. Как итог – он выиграл три этапа, однако ни одного из них – в спринтерском стиле.

Мадс побеждал из селективной группы, поздней атакой, а однажды – просто с отрыва дня. Педерсен продемонстрировал свою великолепную физическую готовность, однако, такое впечатление, что из-за необходимости действовать осторожно просто растерял чисто спринтерские навыки позиционной борьбы. Тем более, что речь идет об очень тонких настройках, где гораздо больше зависит от того, что творится у тебя в голове, а не от того, сколько сил в ногах.

А еще – Педерсен откровенно разочаровал своим поступком на первом этапе. Датчанин потерял выгодную позицию и практически потерял шансы на победу, однако все еще мог заехать в топ-3 или топ-5. Однако Мадс откровенно бросил работать, заехав в итоге 14-м. Очень странное решение для гонщика, который ставил себе цель завоевать зеленую майку.

Тем более, что дальнейшие этапы показали, что от этой цели Педерсен не отказался. На первый день отдыха он ушел лидером в спринтерской номинации, опережая на 9 очков Итана Вернона и на 15 – Яспера Филипсена, который на первой неделе выиграл сразу два этапа.

Яспер Филипсен CX Cycling

Однажды Педерсен действительно был близок к победе – это было на третьем этапе с финишем в небольшой подъем в Чересе: развязка подходила датчанину просто идеально. Довольно неожиданно Мадса обошел Давид Годю, однако именно сбор очков на таких селективных этапах и позволяет датчанину лидировать в борьбе за зеленую майку даже несмотря на провалы на равнинных этапах.

Отметим, что Филипсен на первой неделе вполне мог выиграть даже не два, а целых три этапа. Однако Яспер пострадал от довольно странных действий партнера по команде Эдварда Планкарта на финише четвертого этапа. Бельгиец должен был быть последним колесом в поезде своего соотечественника, однако сдал свою смену слишком поздно. Это позволило Планкарту самому финишировать третьим, однако Эдвард зажал лидера своей команды в коробочку, не дав ему возможности выйти на оперативное пространство.

BIG BEN STRIKES 🔔



Ben Turner takes the biggest win of his career as he wins the sprint on Stage 4 of La Vuelta.#LaVuelta pic.twitter.com/xXWwEJKvFP — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 26, 2025

Такими неуклюжими действиями Alpecin Deceuninck неожиданно воспользовался Бен Тернер. Тут стоит начать вообще с того, что 26-летнего британца на этой Вуэльте не должно было быть. Перед испанским Гран туром он ехал Renewi Tour, который завершался 24 августа – уже после старта Вуэльты.

Тернер с Тура Бенилюкса сошел перед стартом третьего этапа, после чего в последний момент заменил в составе Ineos Grenadiers на Вуэльту Лукаса Хэмилтона. Правила UCI запрещают гонщику, который сошел с одной гонки, стартовать на другой, пока не завершилась предыдущая. Однако UCI в очередной раз наплевала на свои же правила, сделав для Бена исключение без каких-либо объективных на то причин.

Ну а Ineos Grenadiers благодаря успеху Тернера покорилось необычное достижение. В этом году они выиграли этапы на всех трех Гран турах, при чем сделали это гонщиками с ростом 190+ см – настолько высокие спортсмены для мирового пелотона явление в принципе нечастое.

Бен Тернер CX Cycling

Более того: все три победителя этапов из Ineos Grenadiers – гонщики разных специализаций, и побеждали они совершенно в разном ключе. 194-сантиметровый раздельщик Джошуа Тарлинг выиграл индивидуальную гонку на Джиро, 190-сантиметровый горняк Таймен Аренсман дважды побеждал в горах с отрывов на Тур де Франс, а 194-сантиметровый Тернер на Вуэльте выиграл массовый спринт. Действительно уникальное явление.

Вингегор – теневой лидер общего зачета

На первый день отдыха Йонас Вингегор ушел в качестве теневого лидера общего зачета Вуэльты с двумя победами на этапах в активе. Все под контролем у главного предстартового фаворита? Скорее да, чем нет. Тем не менее на первой неделе от Вингегора все-таки можно было ожидать большего.

Так, на заключительном этапе перед днем отдыха датчанин наконец решился на решительные действия и с помощью мощной раздачи Маттео Йоргенсона пошел в раннюю атаку на финальном подъеме к Эстасьон де Вальдескарай – что-то похожее мы видели в исполнении Тадея Погачара и Джонатана Нарваеса на этапе до Отакама на нынешнем Тур де Франс.

Там Вингегор действительно показал, кто в доме хозяин. Однако это был уже четвертый горный финиш на нынешней Вуэльте, и три предыдущих Йонас вместе с Visma Lease a Bike провели крайне пассивно. И если на 2 этапе до Лимоне Пьемонте было трудно и нецелесообразно устраивать ощутимую селекцию (ранняя стадия гонки плюс простой финальный подъем), то на Пале в Андорре и Арамон Серлер пассивность главного фаворита и его команды действительно немного удивила.

Вингегор и Visma Lease a Bike со своей осторожностью и рационализмом напоминали Криса Фрума и Sky образца прошлого десятилетия в худших проявлениях. И, думаю, главная причина такого поведения Вингегора и Visma Lease a Bike в гонке – это отсутствие Тадея Погачара.

Йонас Вингегор CX Cycling

Дуэлями датчанина и словенца в последние годы на Туре восхищались все. Невероятная конкуренция между ними заставляла обе стороны действовать смело и изобретательно, нащупывая слабые стороны у своего противника. Как только соперника такого уровня у Вингегора не оказалось – к нам сразу вернулись вайбы консервативного и осторожного велоспорта образца прошлого десятилетия. У Йонаса и его команды с таким стилем ведения гонки есть прекрасные шансы довести дело до итоговой победы в Мадриде, против каких-то фейерверков на нынешней Вуэльте ожидать не стоит.

Следует также отметить, что победа Вингегора на втором этапе была для Йонаса очень важной – до этого датчанин не побеждал с июля 2024 года. После этого были болезненные поражения он Погачара и мартовская травма на Париж – Ницца. Однако эту черную полосу датчанин наконец прервал. Причем, сделал это в необычном для себя стиле – выиграв горный спринт из группы в 25 гонщиков. Очередная иллюстрация того, насколько ощутимо Вингегор прокачал свои панчерские навыки в последние годы.

Йонас Вингегор La Vuelta

Тем более, что за 25 км до финиша второго этапа на Лимоне Пьемонте Йонас даже успел упасть вместе со многими партнёрами по команде. К счастью, травм удалось избежать, однако партнер датчанина по Visma Lease a Bike, Аксель Зингле, с гонки был вынужден сойти. И его отсутствие сказалось на командной разделке на 5 этапе, где Visma Lease a Bike проиграли 8 секунд своим главным конкурентам, UAE Emirates.

Алмейда - единственный капитан UAE Emirates

Перед стартом Вуэльты-2025 ситуация внутри UAE Emirates выглядела взрывоопасной. Команда приехала на гонку с двумя претендентами на статус капитана, которые откровенно недолюбливают друг друга – Жоау Алмейдой и Хуаном Аюсо. Учитывая многочисленные проблемы с микроменеджментом в UAE Emirates в текущем сезоне, все это действительно могло завершиться большим скандалом.

Однако, похоже, его удастся избежать. Дело в том, что Аюсо из борьбы за самые высокие места в общем зачете уже выпал. Уже на втором горном этапе в Андорре испанец поймал кризис и проиграл прямым конкурентам по генеральной классификации более 7 минут. На следующий день Хуан сумел забить гол престижа, выиграв с отрыва этап до Серлера, однако в общем зачете было проиграно слишком много.

В интервью после провального этапа в Андорре Аюсо откровенно удивил. Он сказал, что ехать Вуэльту не планировал, команда заставила его таки выйти на старт, и к борьбе за общий зачет испанец оказался не готов. Хотя все возможные инсайды свидетельствовали об обратном: UAE Emirates из-за своей политики в отношении молодых гонщиков не хотела заявлять Хуана на второй Гран тур сезона, однако была вынуждена поступиться принципами ради требований гонщика, чтобы сохранить проблемного таланта, который всерьез нацелился на трансфер в другую команду в конце сезона. Кому верить – трудно сказать, однако информация, которая поступала от инсайдеров, выглядит значительно более логичной.

Хуан Аюсо Sprint Cycling

Как бы там ни было, кажется, что эта эпопея подходит к концу. По информации СМИ, переход Аюсо в Lidl Trek в конце сезона – вопрос уже практически решен. И это ход, от которого выиграют все. UAE Emirates избавится от талантливого, но очень токсичного гонщика, сам Аюсо сможет перезагрузить карьеру после двух неудачных (а с точки зрения борьбы за общий зачет на Гран турах – так вообще провальных) сезонов, а Lidl Trek получит потенциально топового генеральщика, вокруг которого можно будет строить проект.

А тем временем Алмейда в статусе единоличного капитана уверенно идет на второе место в общем зачете. 9 этап показал, что побороться с Вингегором за победу португальцу будет крайне тяжело: Жоау прозевал момент неожиданной атаки Йонаса, после чего проиграл ему заочное противостояние в горном ходе. Сам португалец после финиша заявил, что, если бы не эффект неожиданности, то он сумел бы избежать временных потерь относительно Вингегора. Смелое заявление, и очень сомнительное.

Было от португальца и другое громкое заявление: он пожаловался на отсутствие поддержки команды на последнем подъеме. Трудно сказать, это камень в огород конкретно Аюсо или команды в целом, однако одно можно сказать точно: с атмосферой в команде у UAE Emirates не все в порядке. Особенно в тех гонках, где нет Погачара.

Если говорить по сути высказанных Алмейдой претензий, то доля правды в его словах есть. На момент атаки Вингегора Аюсо уже выпал из пелотона, а Марк Солер был в хвосте основной группы, откуда никак не мог выбраться (или не хотел? Некоторые действия испанца на первой неделе говорят о том, что он не готов полностью жертвовать собой ради Алмейды), чтобы хоть как-то быть полезным своему капитану. Единственный, кто помог Алмейде – это Джей Вайн.

Джей Вайн CX Cycling

Сперва они с Жоау действовали несогласованно: после атаки Вингегора Джей пытался зацепиться за датчанина и Чикконе. Однако впоследствии австралиец все же опустился к Алмейде и выдал довольно солидную смену. Да, работа команды была далека от идеала, однако из-за этого ли Жоау не сумел зацепиться за колесо Вингегора? Вряд ли.

Трудно представить, что должна была бы сделать UAE Emirates, чтобы нейтрализовать эту атаку датчанина. Главная проблема в том, что сам Алмейда – абсолютный дизель, который не способен делать рывки, а лишь работать в ровном высоком темпе. Поэтому даже идеальная работа UAE Emirates (хотя не стоит отрицать, что ее не было и близко) не спасла бы португальца от потери колеса Вингегора в момент его атаки. А дальше дело все равно дошло бы до противостояния индивидуальных ходов в гору, которую Жоау проиграл.

Жоау Алмейда Getty Images

Как бы там ни было, обыграть датчанина в общем зачете ему будет очень трудно: каким бы сильным ни был Алмейда, Йонас по классу все же выше. Единственное, на что португалец может надеяться – это фактор свежести. Вингегор проехал полный Тур де Франс и до последнего боролся с Тадеем Погачаром, в то время как Алмейда довольно рано сошел из-за далеко не самой сложной травмы. Не исключено, что именно с опасениями по поводу восстановления Йонаса и связана та осторожная тактика, которую Visma Lease a Bike выбрали на первую неделю Вуэльты.

Звездные неудачники

Особенность Вуэльты в том, что она, хоть и собирает на бумаге довольно солидный состав генеральщиков, однако ни для кого из них (за очень редкими исключениями) не является главной ставкой в сезоне. Все идут испанскую гонку по остаточному принципу: пойдет нога – поборемся за высокое место в генерале, нет – то и нет. Поэтому первые же горные этапы Вуэльты отсеивают многих потенциальных претендентов на общий зачет. И нынешнее издание испанского Гран тура исключением не стало.

Больше всего удивило фиаско Антонио Тибери. Он как раз был одним из немногих гонщиков, для которого Вуэльта была главной ставкой если не всего сезона, то, по крайней мере, второй его половины. Подводился итальянец к гонке целенаправленно и, казалось, довольно удачно: через Тур Польши, где он показал хороший уровень готовности и финишировал вторым в общем зачете.

Однако Вуэльта у капитана Bahrain Victorious сразу же не пошла. На первом же горном этапе до Лимоне Пьемонте, который оказался вообще не селективным, он умудрился проиграть 21 секунду. После этого было неплохое выступление в Андорре, а уже на этапе до Серлера Тибери потерял все шансы в общем зачете, проиграв более 10 секунд.

От провала Bahrain Victorious на нынешней Вуэльте довольно неожиданно спасает Торстейн Трен, который на андорском горном этапе финишировал вторым с отрыва дня и перехватил красную майку лидера общего зачета, которую удержал и до первого дня отдыха. Безусловно, 30-летний норвежец не выглядит серьезным претендентом на то, чтобы удержать лидерство до Мадрида или даже заехать на подиум, однако как минимум 4 дня в лидерской майке на Гран туре – уже главный успех в карьере Торстейна.

Торстен Трен CX Cycling

Тем более, Трен – гонщик с очень непростой судьбой. В свое время он, как и Лэнс Армстронг, пережил тестикулярный рак. К слову, со времен Лэнса общий зачет Гран туров не возглавляли гонщики с одной удаленной тестикулой, поэтому достижение Трэна в каком-то смысле историческое.

Очень многообещающим было начало Вуэльты для Давида Годю, который неожиданно выиграл холмистый третий этап, опередив в финишном спринте самого Педерсена. Одержал лидер Groupama FDJ эту победу не только благодаря резкости своего рывка, но и благодаря техническому мастерству. Буквально за 50 метров до финиша был 180-градусный поворот направо, и Годю прошел его как элитный пилот MotoGP: и вперед вырвался, и скорость сумел сохранить.

David Gaudu outsprints Mads Pedersen to take the third stage at La Vuelta 😳 pic.twitter.com/skU26zg0QR — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) August 25, 2025

Казалось, что Давид на Вуэльте сможет реабилитироваться за провальный сезон, однако музыка играла недолго. Уже в Андорре он проиграл 28 секунд группе Вингегора, а на следующий день на Серлере финишировал бок о бок с Тибери на более чем 10-минутном отставании. С общим зачетом покончено, однако стартовые дни Вуэльты показали, что побороться за победы на отдельных этапах француз еще может.

Очень противоречивое впечатление оставило выступление на первой неделе прошлогоднего вице-чемпиона Вуэльты Бена О'Коннора. С одной стороны, он ушел на день отдыха на 15 месте в общем зачете с отставанием всего в 3:16 от теневого лидера, Вингегора. На бумаге – никакой катастрофы не случилось, и капитан Jayco AlUla остается в борьбе за высокие места в общем зачете.

Однако за этими сухими цифрами скрываются довольно бледные выступления в горах. В Андорре он поймал 28 секунд отставания относительно группы лидеров, постоянно подвисал при активизации и на других горных этапах – везло, что впоследствии активность сходила на нет. И остается полное впечатление, что иллюзия того, что О'Коннор все еще в борьбе за общий зачет, держится исключительно на низкой селективности горных этапов первой недели. Как только наступит время решающих горных баталий – сразу станет очевидным, что король голый.

Наверное, самым прогнозируемым было фиаско в общем зачете Микеля Ланды. После его ужасного падения на первом этапе Джиро говорилось о том, что нынешний сезон для него завершен. Однако гонщик Soudal Quick Step восстановился со значительным опережением графика и довольно неожиданно для многих вышел на старт Вуэльты.

Микель Ланда x.com/giroditalia

Само появление Ланды на старте уже стало для испанских болельщиков приятным сюрпризом, а борьбы за генеральную классификацию никто и не требовал – все понимали обстоятельства, при которых Микель вышел на старт. Поэтому его фиаско в общем зачете ни для кого неожиданностью не стало. Более того, под конец первой недели баск начал жаловаться на боли в спине. Кажется, с возвращением в гонки после падения на Джиро он все же поспешил.

Ожидаемая неудача Ланды, неожиданное фиаско Аюсо – все это поставило Испанию на грань неслыханного провала на домашней супермногодневке. Над испанцами нависла вполне реальная угроза не иметь ни одного представителя в топ-10 в общем зачете Вуэльты – такого еще не случалось ни разу в истории.

Спасти Испанию от такого позора может только один гонщик – Марк Солер, который идет 12-м в общем зачете. Однако он в UAE Emirates даже близко не имеет капитанского статуса и будет вынужден работать на Алмейду – тем более после той публичной критики команды (тем более, направлена она была в том числе и на самого Марка - некоторые его действия на первой неделе вызвали много вопросов), которую португалец позволил себе после финиша 9 этапа. Идеальные предпосылки для того, чтобы ужасный для Испании сценарий таки реализовался.

Хаос в борьбе за подиум

Несмотря на то, что на первой неделе многие звездные гонщики выбыли из борьбы за общий зачет, более-менее реальных претендентов за итоговый подиум все еще более чем достаточно. На первой неделе выделялся в этой компании Джулио Чикконе – итальянец, похоже, даже хотел замахнуться на что-то большее.

Именно он стал единственным, кто зацепился за колесо Вингегора после его ранней атаки на этапе до Эстасьон де Вальдескарай. Однако капитан Lidl Trek переоценил свои силы и уже через километр отстал от датчанина: Джулио в очередной раз на деле доказал то, о чем он сам говорит постоянно: по своей психологии он слишком импульсивный как для генеральщика.

Джулио Чикконе CX Cycling

Если бы Чикконе действовал более взвешенно, а не гнался за журавлем в небе, то вполне мог бы заехать если не с Алмейдой и Томом Пидкоком, то по крайней мере с Феликсом Галлом. А так – финиш в пелотоне на отставании в 1 минуту и 46 секунд от победителя.

С победами на этапах для Джулио также пока что не сложилось, хотя дважды он был очень близок. На 2 этапе до Лимоне Пьемонте он финишировал вторым, проиграв считанные сантиметры Вингегору. Вполне вероятно, что мог бы и победить, если бы не оглянулся назад примерно за 50 метров до финиша, несколько потеряв на этом скорость.

На 3 этапе Джулио добросовестно отработал на спринт Мадса Педерсена, однако и сам сумел финишировать четвертым. И не исключено, если бы в тот день Lidl Trek сделал ставку на итальянца, то он, в отличие от Педерсена, сумел бы победить.

Пидкок на этапе до Эстасьон де Вальдескарай выдал, возможно, свой лучший горный перфоманс в карьере, сопоставимый со знаменитой победой с отрыва на Альп д'Уэз на Тур де Франс. Том сумел усидеть на колесе у Алмейды и выиграть у него финишный спринт за второе место. Да, лидер Q36.5 действовал от глухой обороны, и за весь подъем помог португальцу лишь несколькими слабыми изменениями, за что услышал от Жоау несколько неприятных слов. Впрочем, по меркам Пидкока даже такое выступление – это прыжок выше головы.

Том Пидкок instagram.com/tompidcock

На бумаге Том сейчас выглядит реальным претендентом на подиум, однако это обусловлено несколькими факторами: это и свежесть на первой неделе, и то, что пока что в программе Вуэльты не было мультигорных этапов - только унипуэрто, которые панчерам типа британца подходят гораздо лучше. Поэтому есть большие подозрения, что, как только дело дойдет до самых тяжелых этапов, а фактор восстановления начнет все больше сказываться – сказка Пидкока очень быстро завершится (то же, хоть и в меньшей степени, касается и Чикконе). Хотя надежды на то, что падение не будет очень стремительным, и Том хотя бы удержится в топ-10, есть, и вполне реальные.

Кто еще может вмешаться в борьбу за подиум? Например, бывший партнер Пидкока по Ineos Grenadiers Эган Берналь или дуэт из Red Bull Bora, Джей Хиндли и Джулио Пеллиццари. Пока что они едут от обороны и выглядят довольно бледно, однако за счет стабильности в горах и фактора восстановления (в этом плане перспективнее всего выглядит Хиндли) могут выйти на первый план.

Эган Берналь x.com/giroditalia

Ярче их на первой неделе выглядел Феликс Галль. Именно он сейчас выглядит наиболее реальным претендентом на подиум – тем более, что австриец любит именно сверхсложные, мультигорные этапы, которых еще не было. Однако капитан Decathlon Ag2r все же остается не совсем изведанной величиной, и пока что нет уверенности в том, что он сможет пройти два Гран тура подряд без ощутимых кризисных дней.

Также не стоит списывать со счетов Мэттью Риккителло, который сейчас занимает 13 место в общем зачете. Он как раз один из немногих гонщиков, который не ехал ни Джиро, ни Тур, а целенаправленно готовился к Вуэльте. И на более поздних стадиях гонки фактор свежести и точечной подготовки к Вуэльте может стать весомым козырем в рукаве талантливого американца. Если не в борьбе за подиум, то, по крайней мере за место в топ-6.