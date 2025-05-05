Алмейда выиграл Тур Романдии, историческое достижение Бреннана. Итоги недели в велоспорте

Гонки недели

29 апреля - 4 мая - Тур Романдии (Швейцария)

Тур Романдии завершился довольно прогнозируемо: победой одного из двух предстартовых топ-фаворитов, Жоау Алмейды. Португалец не выиграл ни одного из этапов, однако финишировал вторым на обоих ключевых – горном финише на Тионе-2000 и разделке в Женеве. В горах в финишном спринте его обыграл Ленни Мартинес, в разделке – Ремко Эвенепул.

Именно бельгиец подходил к Туру Романдии в статусе главного фаворита, даже несмотря на провал на Льеж – Бастонь – Льеж и недовосстановленность после напряженной недели арденских классик. Однако не капитан Soudal Quick Step стал главным соперником Алмейды на Туре Романдии. Да и в целом выступление Эвенепула на швейцарской гонке оставило очень противоречивые впечатления.

Начинал Ремко очень неплохо, был активным на первых групповых этапах и казался вполне реальным претендентом на победу. Однако на решающем горном этапе до Тиона он совершенно неожиданно работал не на себя, а на молодого партнера по команде Жуниора Лесерфа.

Тот внезапно получил хорошие шансы на высокое место в общем зачете благодаря тому, что в конце второго этапа зацепился за инициативную группу, которая атаковала из пелотона и выиграла у основной группы почти минуту. В итоге Эвенепул с Лесерфом заехали на Тион на 10-11 местах с отставанием в полторы минуты.

Ремко Эвенепул Keystone ATS

Тактическое решение Soudal Quick Step не сработало. Разделку в Женеве Лесерф проехал слабо и отступил в общем зачете на 8 место. Эвенепул же индивидуальную гонку выиграл, что позволило ему подняться на пятую позицию в генеральной классификации. Дотянулся бы Ремко хотя бы до подиума, если бы не работа на Лесерфа на Тионе? Сказать трудно, все-таки от третьего места он в итоге отстал на 45 секунд – немало по меркам недельной многодневки. В любом случае, вряд ли честолюбивый бельгиец согласился бы на роль грегари в тот день, если бы чувствовал себя способным бороться за победу.

Ну а Алмейда после апрельского Тура Страны Басков выиграл вторую недельную многодневку Мирового тура подряд – прекрасная весенняя часть сезона для гонщика UAE Emirates. Третьим в генеральной классификации стал его партнер по команде Джей Вайн, который стал победителем третьего этапа до Коссоне.

Причем, сложилось впечатление, что австралиец выиграл тот этап неожиданно для самого себя. Он выехал вперед, вероятно, для того, чтобы помочь партнерам по команде, однако увидел пассивность пелотона и почувствовал силу идти в атаку, которая стала результативной. Победа на этапе и подиум общего зачёта – отличная иллюстрация того, на что способен Вайн в те редкие случаи, когда ему удаётся избегать падений во время гонки.

Джей Вайн Keystone ATS

Ну а главным соперником Алмейды в общем зачете стал Ленни Мартинес. Именно гонщик Bahrain Victorious выиграл у португальца спринт на вершине Тиона и перехватил благодаря той победе лидерство в общем зачете. Правда, всего на один день – шансов против Алмейды в разделке у Ленни было немного. Второе место – хороший итоговый результат для Мартинеса, однако черная серия французского велоспорта продолжается: гонщики из Франции не побеждали в общем зачете многодневок Мирового тура с 2007 года, когда Кристоф Моро выиграл Критериум Дофине.

Лоренцо Фортунато в разделке опустился со второго места на четвертое. Итальянец выиграл второй этап благодаря поздней сольной атаке из группы лидеров, которая выиграла у пелотона 56 секунд. На решающем горном этапе Лоренцо замкнул топ-3, однако огромные проблемы с разделкой у него никуда не делись, и это стоило ему подиума общего зачета.

Как бы там ни было, Фортунато принес для XDS Astana очередную порцию рейтинговых очков, крайне важных в борьбе за сохранение места в Мировом туре на следующий трехлетний цикл. На Джиро д'Италия Лоренцо едет в прекрасной форме и с хорошими перспективами побороться за высокое место в общем зачете и на родных дорогах Апеннинского полуострова.

Лоренцо Фортунато x.com/TourDeRomandie

Ехал Тур Романдии и еще один будущий претендент на общий зачет Джиро – Давид Годю. Впрочем, у капитана Groupama FDJ ничего не получилось: 30 место в генеральной классификации с более чем 10-минутным отставанием от Алмейды. Тревожный симптом перед Джиро? Кто знает. Вполне возможно, Годю изначально ехал Тур Романдии в качестве тренировки, просто чтобы вкатиться в гоночный ритм перед Джиро. Для него это было вполне актуально, учитывая, что до Тура Романдии у него не было ни одного гоночного дня за последние полтора месяца.

Александр Власов Джиро ехать не планирует, однако он Тур Романдии также провалил – за исключением финальной разделки, в которой он замкнул топ-5. Похоже, Власов в межсезонье много работал над своей разделкой, однако это очень сильно ударило по его горняцким способностям. В целом гонщик Red Bull Bora проводит, наверное, свой худший сезон в карьере, и на Туре Романдии не воспользовался редкой возможностью попробовать себя в роли капитана команды. Сам Власов жаловался на неоптимальное самочувствие после болезни, хотя и до нее результаты Александра не впечатляли.

Лишь 15-м в общем зачете стал Леннерт Ван Этвелт, которому не помогло даже то, что он отобрался в поздний отрыв на втором этапе, который выиграл у пелотона почти минуту. Впрочем, критиковать капитана Lotto язык не повернется, учитывая, что он последние гонки едет с переломом (или, скорее, трещиной) ноги. Топ-6 генеральной классификации замкнул Карлос Родригес. Очередное солидное, но бледное выступление испанца. Совсем не то, чего ожидают от капитана одной из самых богатых команд мира, Ineos Grenadiers.

Едва ли не главной сенсацией Тура Романдии стал Матис Рондель, занявший 9 место в генеральной классификации. Первый серьезный успех на взрослом уровне для 21-летнего французского таланта, который проводит свой первый полный сезон в профессионалах. Напомним, Tudor Cycling перевела его из своей молодежной команды во взрослую в разгар прошлого сезона. В прошлом году Рондель стал четвертым в общем зачете молодежной Джиро д'Италия, проиграв лишь Ярно Видару, Пабло Торресу и Пау Марти.

Матис Рондель instagram.com/tudorprocycling

Наконец начал подавать признаки жизни еще один талантливый неопрофи, Йорген Нордхаген, который финишировал в топ-10 на Тионе и стал 13-м в общем зачете. Напомним, 20-летний норвежец длительное время совмещал занятия велоспортом с лыжными гонками. В прошлом году Нордхаген в доминирующем стиле стал чемпионом мира среди юниоров по лыжным гонкам в масстарте, однако в итоге выбрал карьеру велогонщика.

Пролог неожиданно выиграл Сэмюэл Уотсон из Ineos Grenadiers. Для 23-летнего британца эта победа стала дебютной на уровне Мирового тура. Разочаровали на домашней многодневке звездные швейцарские раздельщики – Штефан Биссеггер и Штефан Кюнг. В прологе они заняли 4 и 6 места соответственно, а заключительную индивидуальную гонку в Женеве вообще провалили. Неожиданно третьим в Женеве стал Альберто Беттиоль, который наконец-то начал подавать признаки жизни после совершенно ужасного стартового отрезка карьеры в XDS Astana, куда он перешел в августе прошлого года.

Единственный спринтерский этап выиграл Мэттью Бреннан – вундеркинд из Visma Lease a Bike на фоне довольно скромного поля соперников в спринте выглядел на голову сильнее всех. Для 19-летнего британца это уже третья победа на уровне Мирового тура. Ни один другой гонщик в истории не был столь успешным до достижения 20-летия. Кроме победителя Тур де Франс-1904 Анри Корне, никто не одерживал более одной победы на уровне Мирового тура в возрасте до 20 лет.

📊🥇Victories at highest level U20:



3 | 🇬🇧Brennan (2025)

2 | 🇫🇷Cornet (1904)

1 | 🇫🇷Anquetil (53), 🇧🇪Evenepoel (19), 🇬🇧Tarling (23), 🇨🇿Vacek (22), 🇩🇪Ciolek (06), 🇧🇪Van Steenbergen (44), 🇧🇪Wouters (61), 🇮🇹Bizzi (36), 🇧🇪Fastre (1909), 🇮🇹Battesini (32)



🤝 @VeloStatistics — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) April 30, 2025

Дайджест новостей

–Decathlon Ag2r близка к подписанию двух звездных гонщиков Visma Lease a Bike – Олава Коойя и Тиша Беноота. На нидерландского спринтера также претендуют Red Bull Bora, Ineos Grenadiers, Tudor Cycling и Jayco AlUla. Две последние из борьбы уже по разным причинам выпали. Decathlon Ag2r считается фаворитом в борьбе за Коойя, предлагая ему и лучшие финансовые условия, и статус безоговорочного капитана.

Возникает резонный вопрос: откуда у Decathlon Ag2r, которая часто не может удержать своих ключевых гонщиков (в прошлое межсезонье команда потеряла Бена О'Коннора и Орельена Паре-Пентра) внезапно появились деньги на два таких звездных трансфера? Тем более, что за Коойя приходится бороться с самыми богатыми командами мира.

- Бывший генеральный менеджер Soudal Quick Step Патрик Лефевр, рассказывая об интересе других команд к Ремко Эвенепулу, выдал очередную гневную тираду в адрес генерального менеджера Red Bull Bora Ральфа Денка, не подбирая слов в отношении немецкого коллеги:

"За последние четыре года к Эвенепулу обращались практически все. В частности, этот ублюдок из Red Bull Bora , Ральф Денк. У меня нет для него других слов. Однажды он сказал мне, что они хотят прибрать к рукам всю мою команду только потому, что, по его мнению, Эвенепул проработал со мной слишком долго.

Патрик Лефевр instagram.com/woutbeel

В феврале прошлого года сотрудники Red Bull Bora, ничего не сказав мне, обратились к Ремко напрямую, они сделали выгодное предложение его отцу Патрику, которое в итоге попало ко мне в руки. Я прилетел на Тенерифе, где находилась группа Ремко, и показал ему это. Он сказал мне: "Никогда такого раньше не видел". Затем он взял бумаги и выбросил их, а затем обнял меня", - сказал Лефевр.

- Талантливый французский спринтер Soudal Quick Step Поль Манье продлил контракт с командой до конца 2027 года.

– Звездный спринтер Дилан Груневеген не собирается продлевать контракт с Jayco AlUla. Австралийская команда хочет заменить его Сэмом Уэлсфордом из Red Bull Bora.

– Именитый итальянский ветеран Элия Вивиани, который сейчас выступает за Lotto, заявил, что может продолжить выступления в 2026 году. Его цель - одержать 100 побед в профессионалах. На прошлой неделе он одержал свою 90-ю победу, выиграв этап Тура Турции. Благодаря тому успеху 36-летний экс-чемпион Европы прервал свою полуторагодичную серию без побед.

Элия Вивиани instagram.com/eliaviviani

– Цель одержать 100 побед за карьеру ставит перед собой и Александер Кристофф, у которого в послужном списке сейчас 97 побед. Впрочем, 37-летний норвежский гонщик UnoX заявил: если он не покорит желаемый рубеж в этом году, то завершит карьеру.

– Третий этап Тур де Франс-2025 находится перед угрозой срыва из-за профсоюза французских металлургов. Они устраивают акции протеста из-за сокращения 600 работников компании AcelorMittal в Дюнкерке, где и должен финишировать третий этап Тура. Глава профсоюза заявил, что если проблема не будет решена до 7 июля, то этап с финишем в Дюнкерке не состоится.

– Киан Уйтдебрукс снялся с Тура Романдии буквально перед стартом пролога. Проблемы бельгийского гонщика Visma Lease a Bike с сердцем и онемением ног до сих пор не решены.