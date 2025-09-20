Погачар и Эвенепул в погоне за историей. Превью чемпионата мира-2025

С 21 по 28 сентября состоится чемпионат мира 2025 года по шоссейному велоспорту. В этом году мундиаль будет особенным: впервые в истории он пройдет в Африке. Речь идет о столице Руанды, Кигали, и ее окрестностях.

Проведение чемпионата мира в такой экзотической как для европоцентричного вида спорта локации – очень смелый шаг, на который решился Международный союз велосипедистов (UCI). Как минимум из-за логистических трудностей и необходимости всем участникам делать прививки от непривычных для других континентов болезней.

Хотя с проведением соревнований могли возникнуть и другие, значительно более серьезные проблемы. Еще в январе-феврале текущего года всерьез рассматривалась возможность переноса чемпионата в другую страну из-за военного конфликта между Руандой и Демократической республикой Конго. Впрочем, уладить конфликт таки удалось, и сейчас проведению мундиаля ничего не угрожает.

Программа чемпионата мира неизменна уже пятый год подряд. Будет разыграно 13 комплектов наград. По 6 у мужчин и женщин (разделки и групповые гонки среди юниоров (U-19), молодежи (U-23) и элиты), а также смешанная эстафета.

Расписание чемпионата мира-2025:

Воскресенье, 21 сентября

11:10 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, женщины, элита, 31,2 км

14:45 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, мужчины, элита, 40,6 км

Понедельник, 22 сентября

11:35 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, женщины, молодежь (U-23), 22,6 км

14:35 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, мужчины, молодежь (U-23), 31,2 км

Вторник, 23 сентября

11:45 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, женщины, юниоры (U-19), 18,3 км

15:00 – Индивидуальная гонка с раздельным стартом, мужчины, юниоры (U-19), 22,6 км

Среда, 24 сентября

13:30 – Смешанная эстафета, 42,4 км

Четверг, 25 сентября

14:05 – Групповая гонка, женщины, молодежь (U-23), 119,3 км

Пятница, 26 сентября

9:00 – Групповая гонка, мужчины, юниоры (U-19), 119,3 км

13:00 – Групповая гонка, мужчины, молодежь (U-23), 164,6 км

Суббота, 27 августа

9:20 – Групповая гонка, женщины, юниоры (U-19), 74,6 км

13:05 – Групповая гонка, женщины, элита, 164,6 км

Воскресенье, 28 сентября

10:45 – Групповая гонка, мужчины, элита, 267,5 км

История и факты

– Относительно того, с какого момента берет отсчет история чемпионатов мира, есть две версии. Впервые мундиаль был проведен в 1921 году в Копенгагене, однако тогда разыгрывался лишь комплект наград в групповой гонке среди любителей.

Профессионалы впервые разыграли комплекты наград в 1927 году в немецком Нюрбургринге. Первым чемпионом мира стал 5-кратный чемпион Джиро Альфредо Бинда. Тогда сборная Италии забрали все три медали, а серебро завоевал еще одна легенда мирового велоспорта – Костанте Джирарденго, который отстал от победителя аж на 7 минут и 16 секунд.

Альфредо Бинда CapoVelo

– Таким образом, в 2025 году чемпионат мира состоится в 98-й раз в истории, если считать с начала проведения любительских мундиалей, и 91-й – если считать с момента первого чемпионата среди профессионалов. В любом случае, мундиаль 2027 года в Верхней Савойе (Франция) будет историческим: он будет сотым по счету, если считать с 1921 года, или будет праздновать 100-летие с момента первых соревнований среди профессионалов.

– Вплоть до 1958 года на мундиалях так и разыгрывались только два комплекта медалей – в групповой гонке мужчин среди профессионалов и любителей. В 1958 году впервые была определена чемпионка мира среди женщин в групповой гонке – ею стала Элси Якобс из Люксембурга.

Постепенно программа чемпионатов расширялась. Сначала в нее добавили командную разделку, затем – соревнования в младших возрастных категориях. Индивидуальные гонки с раздельным стартом, как ни странно, появились в программе чемпионатов мира довольно поздно – только в 1994 году.

– Чаще всего чемпионаты мира принимала Италия – 14 раз, последний из них – в 2020 году в Имоле. 11 и 10 раз мундиале проходили в Швейцарии и Бельгии соответственно.

Паоло Беттини принес Италии два подряд чемпионства в 2006 и 2007 годах Getty Images

– Самым успешным государством в истории чемпионатов мира также является Италия. Представители "Скуадры адзурры" суммарно завоевали 147 медалей в гонках среди элиты, 54 из которых – золотые. Ближайшими преследователями Италии в медальном зачете являются бельгийцы и нидерландцы.

Если говорить только о королевском виде программы, групповой гонке среди мужчин, то здесь бельгийцы Италию опережают – 27 титулов против 19.

– Рекорд по количеству титулов чемпиона мира в групповой гонке среди мужчин делят сразу 5 гонщиков, на счету которых по три титула. Это бельгийцы Эдди Меркс и Рик Ван Стеенберген, итальянец Альфредо Бинда, испанец Оскар Фрейре и словак Петер Саган. Последний остается единственным гонщиком в истории, который стал чемпионом мира трижды подряд – в 2015, 2016 и 2017 годах.

Эдди Меркс x.com/parisroubaix

– Что касается мужской элитной разделки, то здесь самыми титулованными являются немец Тони Мартин и швейцарец Фабиан Канчеллара, которые завоевали по 4 чемпионских титула. На счету Канчеллары кроме этого - 3 бронзы, у Мартина – 1 серебро и 2 бронзы, что ставит его на первое место в историческом медальном зачете в этой дисциплине.

– Лишь двум гонщикам в истории удавалось становиться чемпионом мира и в групповой гонке, и в разделке. Это испанец Абрахам Олано (1995 год – групповая гонка, 1998 – разделка) и бельгиец Ремко Эвенепул (2022 – групповая гонка, 2023 и 2024 – разделка). Выиграть оба золота в один год на чемпионатах мира пока что не удавалось никому, хотя Эвенепулу такое достижение покорилось на Олимпиаде-2024 в Париже.

Украинский след

Сборная Украины за историю своих выступлений на чемпионатах мира завоевала 13 медалей: 4 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых. 4 из них – среди элиты (1/2/1), что дает Украине 25 место в медальной таблице всех времен.

Самые громкие успехи Украины на чемпионатах мира связаны с именем Сергея Гончара. Легендарный раздельщик в индивидуальных гонках на время собрал полный комплект медалей среди элиты: серебро в 1997 году, бронза – в 1998 и золото – в 2000. Серебро Гончара в 1997 году в Сан-Себастьяне стало первой медалью в истории Украины на чемпионатах мира. Кроме Гончара, медаль в соревнованиях среди элиты завоевывала только Анна Соловей: в 2014 году в испанской Понферраде она стала второй в разделке среди женщин.

Наиболее урожайными для Украины были чемпионаты мира 2001 и 2005 годов. В 2001 году в Лиссабоне украинцы завоевали 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу. Александр Квачук завоевал золото и серебро среди юниоров в групповой гонке и разделке соответственно.

А в групповой гонке среди молодежи золото и бронзу завоевали Ярослав Попович и Руслан Грищенко соответственно. Компанию на подиуме им тогда составил итальянец Джампаоло Карузо. Недавно на Чемпионе вышел эксклюзивный рассказ Поповича о том, что ему предлагали взятку за то, чтобы он отдал победу Карузо. Отметим, что годом ранее, в 2000 на мундиале во французском Плуэ Попович в групповой гонке среди молодежи завоевал серебро.

Ярослав Попович – чемпион мира (U-23) 2001 года

В 2005 году в Мадриде золото и серебро в групповой гонке и разделке соответственно среди молодежи завоевал Дмитрий Грабовский, который ушел из жизни в январе 2017 года в возрасте всего 31 года. Две награды Грабовского позволили Украине занять второе место в медальном зачете мундиаля-2005. Двумя годами ранее, в 2003 году в канадском Гамильтоне тот же Грабовский завоевал серебро в разделке среди юниоров. Еще одну медаль – бронзу – Украине принесла Елена Демидова в групповой гонке среди юниорок в 2013 году во Флоренции.

В "королевском" виде программы, групповой гонке среди взрослых мужчин, сборная Украины медалей не завоевывала. Здесь лучший результат - это два 5 места Андрея Гривко. Что интересно, оба раза Гривко финишировал в топ-5 на итальянской земле – в 2008 году в Варезе и в 2013 году во Флоренции.

маршрут

Трасса чемпионата мира-2025 будет тяжелой по рельефу и даже по покрытию. Причем, касается это не только групповой гонки, но и разделки. На 41-километровой дистанции мужской индивидуальной гонки гонщиков будут ждать 4 подъема и суммарный набор высоты в 680 метров.

После старта в Кигали и равнинных первых 8 км дистанции гонщики начнут подъем на перевал Кот де Ньянза: 2,5 км со средним градиентом в 5,8%. После вершины перевала – спуск дистанцией в 6,6 км, разворот на 180 градусов и еще один подъем на Ньянсу – по той же дороге, по которой только что спускались: 6,6 км, 3,5%. После вершины – еще один спуск, по той же дороге, по которой на этот перевал поднимались впервые.

Далее гонщиков ждет еще одна петля: подъем Кот де Пеаж (2км, 6%), разворот на 180 градусов на его вершине и спуск по той же дороге в направлении Кигали. Перед финишем – еще одна изюминка дистанции: покрытый брусчаткой подъем Кот де Кимихурура (1,3 км, 6,3%). После этого – еще несколько сотен метров в подъем к финишу.

Маршрут мужской разделки ЧМ-2025 UCI

Очень непростая дистанция, которая требует настоящего универсализма: умения как терпеть рельеф, так и ездить по брусчатке. Чистым, "паркетным" раздельщикам бороться за победу будет крайне тяжело.

Еще тяжелее будет групповая гонка. На 267,5 км дистанции суммарный набор высоты составит 5475 метров – как на королевских горных этапах Гран туров.

Гонщики проедут 15 кругов дистанцией в 15,1 км по Кигали и его окрестностям. Финишная линия будет расположена там же, где и в разделке, а это значит, что последние километры дистанции будут идентичными: покрытый брусчаткой подъем Кот де Кимихурура (1,3 км, 6,3%) и небольшой холм на последнем километре дистанции.

А вот подъемов Кот де Ньянза и Кот де Пеаж на основном круге групповой гонки не будет. Зато гонщики будут штурмовать 800-метровый подъем Кот де Кигали со средним градиентом в 8,1%.

Между девятым и десятым кругами гонщики выедут на открытую местность. Их будут ждать дополнительные 42,5 км дистанции, тоже очень сложные по рельефу. Сперва спортсмены преодолеют знакомый по разделке Кот де Пеаж, после чего отправятся к самому тяжелому подъему маршрута – Мон Кигали: 5,9 км со средним градиентом в 6,8%.

После его вершины гонщики снова отправятся в направлении основного круга маршрута. И перед въездом на него преодолеют еще один – короткий и очень крутой – подъем, покрытый брусчаткой. Речь идет о Мур де Кигали: 300 метров со средним градиентом в 14,7%.

Маршрут групповой гонки мужчин на ЧМ-2025 UCI

В целом очень сложный и селективный маршрут, как и год назад. Два года подряд очень тяжелые по рельефу маршруты, на которых круг претендентов на победу будет достаточно узким – непривычно и не очень хорошо для чемпионатов мира. Однако если вынести за скобки прошлогодний мундиаль в Швейцарии, то сам по себе маршрут очень интересный и разнообразный. И дизайнеры маршрута точно не виноваты в том, что расклад сил в современном мировом велоспорте таков, что безоговорочный фаворит №1 групповой гонки совершенно очевиден.

Фавориты

Проведение чемпионата мира в такой экзотической локации повлияло на состав участников – ряд звездных гонщиков он поездки в Руанду отказались. Впрочем, будем откровенны: главная причина, по которой на мундиаль не приехали тот же Йонас Вингегор или Матье Ван дер Пул – слишком ярко выраженный фаворитский статус Тадея Погачара, связанный с очень сложной по рельефу трассой.

Довольно странным выглядит решение UCI поставить два подряд мундиаля с горной групповой гонкой. Более того: следующие два чемпионата также будут очень сложными по рельефу. В то время как традиционно на мировых первенствах старались ставить сбалансированный маршрут, который давал бы шансы максимально широкому кругу претендентов, сейчас UCI предлагает 4 подряд чемпионата с горной групповой гонкой. Решение странное само по себе, а особенно – в эпоху доминирования Тадея Погачара.

У Тадея есть вполне реальный шанс не только повторить рекорд Сагана, который становился чемпионом мира трижды подряд, но и побить его. В этом году шансы продолжить победную серию отличные. Погачар отдохнул после изнурительного Тур де Франс, пропустив Вуэльту, и размялся на канадских однодневках. Да, ни одну из них словенец не выиграл, однако на Гран-При Монреаля он однозначно был сильнейшим, просто подарив победу партнеру по команде Брендону Макналти – очень красивый жест. Вопросы вызывает разве что решение слетать за океан в другой часовой пояс за неделю до мундиаля.

Тадей Погачар Getty Images

Еще один аргумент в пользу Погачара – сила сборной Словении, которая в этом году привезла на мировое первенство оптимальный состав, в котором будут и Примож Роглич, и Матей Мохорич. Безусловно, Роглич будет пытаться ловить и свои шансы, однако это даст словенцам гораздо больше тактической гибкости и возможность разыгрывать тактику двух капитанов.

Погачар решил в Руанде проехать не только групповую гонку, но и раздельную. Все предыдущие выступления словенца на титульных турнирах в индивидуальной гонке на время свидетельствуют о том, что как раздельщик-однодневка он все же не так силен, как в формате Гран туров. Впрочем, тяжелый рельеф разделки дает ему шансы заехать в медали и в этой гонке.

Однако главным фаворитом разделки, безусловно, будет Ремко Эвенепул, который имеет прекрасные шансы стать чемпионом мира в третий раз подряд, повторив достижение Майкла Роджерса и Тони Мартина. Тяжелый рельеф индивидуальной гонки заметно проредил круг потенциальных соперников бельгийца. Филиппо Ганна на мундиаль вообще не приехал, а Штефан Кюнг, хоть и выйдет на старт, имеет минимальные шансы навязать борьбу Ремко на такой трассе.

Ремко Эвенепул x.com/LeTour

Кто же может заехать в медали на таком рельефе? Например, Джей Вайн, который только что провел блестящую Вуэльту, где выиграл два этапа и завоевал гороховую майку. В разделке на Вуэльте австралиец едва не обыграл Анну – и это при том, что гонка в Вальядолиде была абсолютно равнинной. Руандийский рельеф разделки подходит Вайну идеально – шансы на медаль очень высоки.

Может побороться за подиум и действующий чемпион Франции в этом виде программы, Бруно Армирай. Другим представителем Франции в этой гонке будет едва ли не главный талант нового поколения велогонщиков, Поль Сейксас. Вряд ли гонщик Decathlon Ag2r будет готов бороться за медали уже в 18-летнем возрасте, однако оценить его уровень в борьбе с лучшими будет очень интересно.

Также среди претендентов на подиум стоит выделить Магнуса Шеффилда и Таймена Аренсмана. Хотя кандидатуры обоих вызывают немало вопросов. Американец все же, кажется, свою лучшую форму оставил в весенней части сезона, и недавно провалил разделку на Вуэльте. Аренсман же гонщик, который даже в формате Гран туров тяжело входит в гонку, много проигрывая на первой неделе. Сможет ли такой спортсмен проявить себя в однодневном формате – непростой вопрос.

Таймен Аренсман x.com/LeTour

Эвенепул будет претендентом на медали и в групповой гонке – главной угрозой Погачару можно считать именно его. Бельгиец вполне может, как и на ЧМ-2022, завоевать медали в обеих гонках. Однако повторить свое же достижение образца парижской Олимпиады, где он взял оба золота, будет очень трудно – слишком уж сложный рельеф, чтобы удержаться за Погачаром в момент решающей атаки словенца.

Еще один фаворит разделки, который может побороться за медали групповой гонки – Джей Вайн, тем более, что сборная Австралии привезла очень сильный состав. Нашлось в нем место и для ветерана Майкла Мэттьюза. Хотя, несмотря на весь его универсализм, рельеф групповой гонки в Руанде для него, скорее всего, окажется тяжелым. В отличной форме находится и еще один австралиец, Джей Хиндли, однако его способности как однодневщика вызывают большие сомнения.

В борьбе за подиум Вуэльты его неожиданно опередил Том Пидкок, и на чемпионате мира британец будет одним из главных фаворитов. Маршрут ему подходит великолепно, а сейчас гонщик Q36.5 находится, пожалуй, в лучшей форме в карьере, постепенно избавляясь от реноме самого переоцененного гонщика в мировом пелотоне.

На героев недавней Вуэльты делает ставку и сборная Италии. Капитаном команды будет Джулио Чикконе. В форме образца начала испанского Гран тура он выглядит реальным претендентом на подиум. Вопрос лишь в том, чем был вызван провал на второй половине Вуэльты – плохим восстановлением или спадом формы?

Джулио Чикконе instagram.com/ciccone_giulio

Будет в составе сборной Италии и Джулио Пеллиццари. Однако решение везти его на чемпионат мира вызывает немало вопросов - слишком уж безжалостно эксплуатируют молодого таланта на таком раннем этапе карьеры. В любом случае, возможности Пеллиццари как однодневки остаются загадкой, поэтому на него рассчитывают скорее как на элитного грегари для Чикконе.

Капитаном сборной Испании будет Хуан Аюсо, который на Вуэльте не утруждал себя борьбой за общий зачет и устраивал себе разгрузочные дни. Поэтому со свежестью у скандального испанца все должно быть в порядке – вопрос лишь в том, способен ли он ярко сверкать в однодневном формате.

Капитаном сборной Колумбии будет Эган Берналь, который на Вуэльте одержал свою первую крупную победу с момента страшной аварии в январе 2022 года. Впрочем, на чемпионате мира даже попадание в топ-10 будет для него большим успехом и очередным маркером того, что Эган постепенно возвращается на самый высокий уровень.

Будет на этом чемпионате мира немало и гонщиков, которые пропускали Вуэльту, однако способны бороться за самые высокие места. Например, Исаак Дель Торо, который готовился к мундиалю через осенние итальянские однодневки. Там мексиканский вундеркинд просто доминировал на фоне далеко не самого слабого поля соперников: 4 победы в 5 стартах. Вопрос лишь в том, способен ли Дель Торо в столь юном возрасте демонстрировать свой максимальный уровень на гонках дистанцией 250+ км.

Исаак Дель Торо x.com/giroditalia

Также серьезный претендентом на медали будет двукратный чемпион мира Жулиан Алафилипп. Похожу, к мундиалю в Руанде он подходит в великолепной форме, одержав красивую победу на Гран-При Квебека - первую после перехода в Tudor Cycling. Маршрут ЧМ-2025 Алафилиппу на бумаге подходит великолепно, однако, если Погачар снова устроит чрезвычайно селективную гонку, то у француза могут возникнуть проблемы.

Ключевым помощником Алафилиппа будет Павел Сиваков, который на том же Гран-При Квебека финишировал вторым. Запасными вариантами для сборной Франции могут стать Валентен Паре-Пентр и даже юный Сейксас.

Лидером сборной Дании Маттиас Скьелмосе, который провалил нынешний Тур де Франс. Однако на однодневках он может быть очень опасным соперником. Маттиас уже доказал это в апреле, когда в очной борьбе на Амстел Голд Рейс одолел таких титанов как Погачар и Эвенепул.

Не сбрасываем со счетов блестящего ирландского панчера-авантюриста Бена Хили, а также Ричарда Карапаса, который ради подготовки на чемпионата мира решил пропустить Вуэльту. В 2021 году эквадорец стал олимпийским чемпионом на схожей по сложности трассе в Токио, поэтому опасаться его точно стоит.

Ричард Карапас Harry Talbot

Стоит отметить, что на серьезную поддержку команды Карапас не сможет рассчитывать. У Ричарда очень плохие отношения с гонщиком №2 Эквадора, Джонатаном Нарваэсом. Все настолько плохо, что Нарваес решил даже не ехать на ЧМ-2025, лишь бы не работать на Карапас.

Может побороться за высокие места и дуэт швейцарцев - Марк Хирши и Ян Кристен. Сборная Нидерландов будет надеяться на все того же Аренсмана, а также на двух ветеранов - Бауке Моллему и Воута Пулса. Главной надеждой всей Африки на домашнем мундиале будет Биньям Гирмай, хотя для эритрейского спринтера-универсала трасса, наверное, окажется слишком сложной. Лидером сборной США будет Куинн Симмонс, который замкнул топ-3 на Гран-При Монреаля. Удивляет отсутствие в составе победителя той гонки, Брэндона Макналти.

Украинцы

Сборная Украины выступит на чемпионате мира-2025 в следующем составе:

Мужчины, элита: Анатолий Будяк

Мужчины, андеры (до 23 лет): Семен Симон, Даниил Козориз (только разделка), Георгий Чижиков (только групповая гонка)

Мужчины, юниоры (до 19 лет): Олег Смолинец

Женщины, элита: Юлия Бирюкова, Ольга Кулинич

Женщины, андеры: Елизавета Холод

Женщины, юниорки: Милана Ушакова

Смешанная эстафета: Бирюкова, Чижиков, Холод, Козориз, Кулинич, Симон

Шансов на медали хоть в каких-то возрастных категориях у Украины снова не видно. В который раз бросается в глаза то, что мужская элитная сборная приехала на чемпионат мира не в оптимальном составе: лучших гонщиков страны, Кирилла Царенко и Андрея Пономаря, в Руанде мы не увидим. Конечно, побороться за медали не смогли бы и они, однако этот дуэт по крайней мере мог бы засветиться в отрыве дня в групповой гонке.