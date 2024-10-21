Вторая команда для Red Bull и завершение Мирового тура. Итоги недели в велоспорте

Гонка недели

15 – 20 октября – Тур Гуанси (Китай)

Последней гонкой в календаре Мирового тура 2024 года была, пожалуй, наименее престижная из них – Тур Гуанси. По традиции китайская многодневка собрала довольно скромный состав участников. Ситуация стала еще хуже в результате завала на третьем этапе. Из-за него с гонки ушли прошлогодний чемпион Милан Вадер, один из фаворитов общего зачета Джонатан Нарваес, а также Люк Плапп, Вегард Стаке Лэнген, Миккель Оноре, Фабио Якобсен, Яспер Стуйвен и Эммануэль Бухманн. Особенно жалко Плаппа, для которого это была первая гонка после тяжелого падения в главке на Олимпиаде в Париже еще в конце июля.

Впрочем, сходы того же Якобсена или Бухманна большой потерей для гонки не стали – оба уже до этого успели показать себя совершенно неконкурентоспособными даже на таком уровне. Якобсен, невзирая на достаточно хороший развоз от DSM Firmenich, провалился в спринте на первом этапе, а на втором вообще не сумел принять в нем участие. Фабио выпал из пелотона на 11-километровом тягуне со средним уклоном в 3,3% и на финише проиграл почти 15 минут. Ужасное завершение совершенно ужасного сезона для нидерландского спринтера, которому не хватает даже элементарной базовой физподготовки, чтобы терпеть далеко не самый сложный рельеф на таких, откровенно говоря, второсортных гонках.

То же касается и Бухманна, который на втором этапе проиграл 11 минут. Трудно поверить, что всего два года назад этот человек финишировал седьмым в общем зачете Джиро д'Италия, а в 2019 году был четвертым на Тур де Франс. 31-летний немец попытается перезапустить свою карьеру в следующем году в составе Cofidis – Red Bull Bora он покидает.

Столь же беспомощно, как и Якобсен с Бухманном, выглядели Глеб Сирица и Крис Фрум. 24-летний физически мощный российский спринтер проявлял себя относительно неплохо на третьесортных гонках, но стоило ему попасть на хоть чуть-чуть более высокий уровень – и он оказался абсолютно неконкурентоспособным: что в плане позиционной борьбы на финише, что в способности терпеть рельеф. Ну а Фрум еще раз доказал, что от него осталось одно только имя. На том же втором этапе он отобрался в отрыв дня, но также выпал из него на том же 11-километровом подъеме. Даже невзирая на то, что его партнерами по отрыву были, прямо скажем, горняки далеко не элитного уровня.

Ітан Вернон x.com/7Cycling

Что касается спринта, то там в целом царил полный хаос – приехавшие экспериментальными составами команды не могли обеспечить нормального развоза своих финишеров. На фоне этого хаоса выделялся разве что Итан Вернон, выигравший два этапа подряд и в итоге победивший в очковом зачете Туру Гуанси.

Кстати, с Верноном случился курьез. После победы на третьем этапе он перехватил красную майку лидера общего зачета, после чего выиграл и четвертый этап. Казалось бы, британец должен только закрепить свое лидерство? По логике вещей, так бы и должно быть. Однако по ходу четвертого этапа Итан слишком активно пользовался помощью командной технички, за что комиссары выписали ему 20-секундный штраф, и красную майку он потерял.

Что касается борьбы за общий зачет, то здесь, как и ожидалось, решающим стал пятый этап с горным финишем Нонгла – 3,3 км со средним градиентом в 6,6%, в том числе – последние 1,3 км со средними 14,8%.

Победу на вершине Нонглы одержал Леннерт Ван Этвелт, который в захватывающей дуэли оказался сильнее Оскара Онли. Именно они и заняли первые два места в итоговом общем зачете. Успех Ван Этвелта во многом закономерен. Еще неделю назад он очень приятно удивил своим выступлением на Ломбардии, где в итоге финишировал седьмым, хотя был вообще в реальной борьбе за подиум.

Напомним, еще в начале февраля он выиграл другую многодневку Мирового тура – Тур ОАЭ. Кроме Ван Этвелта, выиграть более одной многодневки Мирового тура в 2024 году удалось лишь таким монстрам как Тадей Погачар, Примож Роглич и Йонас Вингегор. Бельгиец попал в очень серьезную компанию, и в 2025 году имеет неплохие шансы начать побеждать и на гонках более высокого уровня.

instagram.com/lennert_van_eetvelt

Второе место Онли тоже случайным не назовешь. Талантливый 22-летний британец выдал очень неплохой сезон, который для него начался еще четвертым местом в общем зачете Тура Даун Андер в январе. Во второй половине сезона было второе место на Туре Британии, хорошее выступление на Туре Польши, в групповой гонке чемпионата мира и даже на отдельных этапах Тур де Франс.

UAE Emirates в этот раз осталась без подиума в общем зачете и без побед на этапах, хотя Хуан Себастьян Молано несколько раз был близко. Впрочем, команда Мауро Джанетти была очень активна. На пятом этапе до Нонглы уже в начале подъема в атаку пошел Тим Велленс. Позже бельгийского панчера догнали, однако он сумел финишировать 12-м, проиграв всего 26 секунд.

Велленс не сдался после того, как его догнали, и остался в борьбе за общий зачет, чем воспользовался на следующий день. Тим отобрался в отрыв, тем самым вынудив Lotto Dstny активно работать. Да, бельгийцы впоследствии добрали его, однако до этого он успел собрать 5 бонификационных секунд на промежуточных финишах и прорвался с 11-го на седьмое место в итоговом общем зачете.

Активным на заключительном этапе был не только Велленс, но еще один гонщик UAE Emirates – Павел Сиваков. Он несколько раз шел в атаки на небольших холмах по пути в Наннинг. Однако французу российского происхождения также не удалось выиграть чистое время у пелотона, и в общем зачете он остался пятым. Что не помешало UAE Emirates выиграть командный зачет благодаря в том числе и Феликсу Гроссшартнеру, финишировавшему в генеральной классификации 11-м.

Сивакова на подиум не пустили два гонщика Decathlon Ag2r – Алекс Боден и Виктор Лафей, которые финишировали третьим и четвертым соответственно и на решающем этапе в Нонглу. Причем, если Боден заехал третьим чисто от обороны, Лафей пошел в раннюю атаку вместе с Велленсом. Жаль, что яркому французу не удалось завершить сезон хотя бы подиумом в общем зачете, учитывая, что первую половину кампании Виктор пропустил из-за травмы.

Дайджест новостей

– Якоб Фугльсанг решил отложить завершение карьеры на год и продлил контракт с Israel Premier Tech на сезон-2025. Сомнительное решение от 39-летнего датского ветерана, который в последние два года не является конкурентоспособным.

– Примож Роглич рассматривает возможность участия в Джиро д'Италия в 2025 году. Лидер Red Bull Bora откровенно признался, что хочет избегать пересечений в гонках со своим соотечественником Тадеем Погачаром.

– При этом, по информации инсайдеров, капитан UAE Emirates на 2025 год снова планирует ехать Джиро и Тур де Франс. Также в предварительном календаре Погачара – Страде Бьянке, Милан – Санремо, Тур Фландрии, Льеж – Бастонь – Льеж, чемпионат мира, Джиро дель Эмилия и Ломбардия. Различия по сравнению с календарем 2024 года минимальны: без Тура Каталонии и канадских однодневок, зато с Туром Фландрии. К Джиро Погачар подойдет всего с четырьмя гоночными днями в сезоне, дебют на Париж – Рубе, похоже, откладывается еще на год.

Тадей Погачар

Очень интересно, как UAE Emirates собираются делить календарь между Тадеем и Хуаном Аюсо, которых планировали разводить по разным гонкам и при этом дать испанцу статус капитана на Джиро д'Италия.

– Итальянский регион Пьемонт примет четыре стартовых этапа Вуэльты-2025, первый из них – 23 августа. За это организаторы испанского Гран-тура получат 7 миллионов евро.

– Звездный колумбийский ветеран Ригоберто Уран заявил, что хочет попробовать силы в профессиональном футболе. Учитывая безумную популярность гонщика EF Education EasyPost у себя на родине, желающих подписать его для медиаэффекта может быть достаточно.

– Майк Тойниссен покидает Intermarche Wanty и перейдет в Астану, которая в последний момент перехватила 32-летнего нидерландца у Visma Lease a Bike, где он уже выступал в 2013 – 2016 и 2019 – 2022 годах. Visma Lease a Bike на роль разгоняющего для своего спринтера Олава Коойя подписала Дэна Маклея из Arkea B&B Hotels.

– Кстати, об Arkea B&B Hotels. Французская команда может закрыться в конце 2025 года. Менеджер Эммануэль Юбер заявил, что нынешние спонсоры собираются прекратить финансирование в конце следующего года и сейчас руководству нужно искать новых инвесторов.

– Астана, кроме Тойниссена, подписала и гонщика Arkea B&B Hotels Клемана Шампуссена. Договор на два года.

– Лилиан Кальмежан завершает карьеру в возрасте всего 31 года. Прощальной гонкой для французского гонщика Intermarche Wanty стал Тур Гуанси.

– Милан Вадер, чья попытка защитить титул чемпиона на Туре Гуанси завершилась неудачей, в 2025 году будет выступать за Q 36.5.

– Ну и главная новость недели: Red Bull станет вторым спонсором команды Tudor, теперь проект Фабиана Канчеллары будет называться Tudor Red Bull. Де-факто швейцарская команда станет форм-клубом Red Bull Bora. Официально об этом, конечно, никто объявлять не будет, но все понимают.

Уже сообщается, что за Tudor Red Bull будет выступать Том Пидкок, со скандалом покидающий Ineos Grenadiers. До недавнего времени считалось, что британец продолжит карьеру в Q36.5, однако появление нового спонсора позволило Tudor перехватить Пидкока в последний момент.

Впрочем, это пока только слухи. Известный журналист Дэниэл Бенсон вообще сообщает, что Ineos Grenadiers решили не отпускать Пидкока, поскольку не нашли ему достойной замены на рынке. Впрочем, сложно представить, как стороны смогут построить нормальные рабочие отношения после скандала с исключением британца из состава команды на Ломбардию.