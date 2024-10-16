Чемпионат мира по велотреку 2024: надежды на Старикову в новом цикле

В среду, 16 октября в Баллерупе (Дания) стартует чемпионат мира по велогонкам на треке. Это одно из старейших мировых первенств, проводящихся ежегодно с 1893 года. Турнир прерывался только на Первую (1915-1919) и Вторую (1940-1945) мировые войны. С 1946-го ЧМ проводится ежегодно, несмотря ни на что, даже эпидемия коронавируса обошла его стороной.

Нынешний турнир пройдет спустя два месяца после Игр-2024 в Париже и станет точкой отсчета нового олимпийского цикла. Олимпиада в столице Франции не принесла украинским гонщикам медалей и новый цикл мы ждем с надеждами на возвращение украинцев на пьедестал.

Полная программа

В отличии от олимпийских соревнований в трековом велоспорте, где медали в Париже разыгрывались в шести дисциплинах, на чемпионате мира будут представлены все 11 дисциплин, существующих в трековых гонках. Помимо спринта, командного спринта, кейрина, мэдисона, омниума и командного преследования, на ЧМ также будут представлены гит, скретч, гонка по очкам, индивидуальная гонка преследования и гонка на выбывание.

По 11 комплектов медалей будет разыграно и в мужских, и в женских соревнованиях. Таким образом, в четвертый раз в истории, с 2021 года, на ЧМ будет разыграно 22 комплекта наград.

Стоит отметить, что программа чемпионата постоянно меняется. Причем, не всегда в пользу расширения. Так, в 1989-1991 годах разыгрывались 15 комплектов наград, в 1992 – 8, в 1993-94 – 11, 1995-2001 – 12, и только 2002-2006 – вновь 15-ть. Последнее расширение программы произошло в 2021 году, на чемпионате в Рубе (Франция), городе, который, скорее, известен не своим треком, а местом финиша знаменитой классической шоссейной однодневки Париж – Рубе.

Пять лет без медалей

В последний раз представители сборной Украины завоевали медаль чемпионата мира пять лет назад, в 2019 году, когда Елена Старикова взяла серебро в гите на 500 метров. Спустя два года, летом 2021-го, она же завоевала серебро в спринте на Олимпиаде в Токио-2020. И это был последний крупный успех украинского велоспорта на треке. С тех пор, на чемпионатах мира и Олимпиадах мы остаемся без наград.

До этого, правда, перерыв был еще больше. В 2008-м году серебряную медаль ЧМ завоевали в командной гонке преследования Любовь Басова (тогда еще Шулика), Светлана Галюк и Леся Калитовская.

Последним же чемпионом мира среди представителей Украины был Владимир Рыбин, который выиграл гонку по очкам в 2005-м году в Лос-Анджелесе (США).

Другое дело, чемпионат Европы, где относительно недавно, в 2020-м году, украинцы установили собственный рекорд. В Пловдиве наши спортсмены завоевали шесть медалей и заняли 8-е место в командном зачете. До этого турнира, рекордом нашей сборной были четыре медали на ЧЕ в 2017 году.

Тогда Елена Старикова стала лучшей представительницей сборной Украины, завоевав в Болгарии сразу три медали - одно золото (в кейрине) и две бронзы (в спринте и командном спринте с Людмилой Басовой и Александрой Логвинюк). Впервые в своей карьере Старикова стала чемпионкой Европы. Также серебро завоевал Роман Гладыш (скрэтч), а две бронзы Татьяна Климченко – в скрэтче и женской командной гонке преследования с Юлией Бирюковой, Викторией Бондар и Анной Нагорной.

НОК Украины

Впрочем, уже со следующего года и на континентальных первенствах наши успехи пошли резко вниз. В 2021-м на счету украинцев было одно серебро Стариковой в кейрине, в 2022-м – серебро в гите и бронза в кейрине той же Стариковой, а в 2023-2024 годах ни одной медали на европейских первенствах.

В последние годы украинских болельщиков трековых гонок радуют успехи, разве что, паравелосипедиста Егора Дементьева, который выиграл серебро на Паралимпиаде в Париже и бронзу на чемпионате мира-2024.

Ждем прорыва от юниоров

Вместе с тем, у нас отличная молодая поросль. На чемпионате мира-2023 среди юниоров, который прошел в Кали (Колумбия), на счету украинцев было сразу две награды. 18-летний львовянин Даниил Яковлев стал чемпионом в омниуме. В скретче он был третьим, на втором этапе в гонке темпо с 5 очками занял 4 место. В гонке с выбыванием Даниил был 14, что повлияло на общий зачет и перед последним этапом он опустился на 5 место. Но в групповой гонке спортсмен смог сделать все возможное и невозможное, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и одержать победу.

Для Даниила это первая золотая награда, и третья медаль на юниорских чемпионатах мира. В 2022 году он завоевал два серебра – в скретче и мэдисоне.

Также серебряным призером в гонке на выбывание стал Матвей Ушаков. 18-летний спортсмен уступил только испанцу Рубену Санчесу.

Фавориты из Нидерландов

На прошедших Играх-2024 в Париже сборная Нидерландов завоевала 3 золотые, серебряную и бронзовую медали на треке, заняв 1-е место в командном зачете. "Оранжевые" являются одними из главных фаворитов и на ЧМ в Дании. Правда, не стоит забывать, что на мировом первенстве разыгрываются комплекты наград и по неолимпийским дисциплинам, а также тот фактор, что после Игр лидеры зачастую находятся в плохой форме, либо просто пропускают ближайший чемпионат мира.

Напомним, что год назад, на ЧМ-2023 командный зачет выиграла сборная Великобритании, на счету которой было 5 золотых наград. А сборная Нидерландов финишировала только на 2-м месте с 4 медалями высшего достоинства. Три золота в 2023-м завоевала сборная США. Скорее всего, именно эти три команды и возглавят таблицу командного первенства на нынешнем турнире.