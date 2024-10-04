Последний турнир WTA 1000 в сезоне. Что нужно знать о соревнованиях в китайском Ухане

В понедельник, 7 октября, начнутся матчи основной сетки последнего в сезоне турнира категории WTA 1000. После пяти лет отсутствия в календаре вернулись соревнования в Ухане. Матчи состоятся на открытых хардовых кортах арены "Optics Valley International Tennis Center". Призовой фонд турнира составляет $3,221,715.

В 2020-м город Ухань был эпицентром распространения COVID-19, из-за чего теннисный сезон был остановлен в начале марта. В связи с карантином, а затем и с известным делом об исчезновении теннисистки Пэн Шуай, турниры в Китае вернулись в календарь только в 2023-м, но соревнования в Ухане удалось возобновить только в этом году.

Кто участники

В седьмом по счету розыгрыше турнира примут участие 16 из 20 лучших теннисисток одиночного разряда рейтинга WTA. Должна была сыграть в Ухане и первая ракетка мира Ига Швентек, но в пятницу стало известно, что она завершила сотрудничество со своим тренером Томашем Викторовски. Неудивительно, что полька решила пропустить эти соревнования .

Ига Свентек Getty Images

Сыграет в Ухане вторая ракетка мира Арина Соболенко, победившая здесь в 2018 и 2019 годах. Пока она не проиграла на этих кортах ни одного матча. Интересно, что Соболенко – единственная предыдущая чемпионка соревнований в Ухане, которая примет участие в нынешнем розыгрыше. Экс-чемпионки Петра Квитова (2014, 2016) и Винус Уильямс (2015) сейчас не выступают, а Каролин Гарсия (2017) досрочно завершила сезон.

Экскурс в историю

Впервые турнир в Ухане состоялся в 2014 году, тогда в матче за титул встретились финалистки Уимблдона-2014 Петра Квитова и Эжени Бушар. Как и в Лондоне, чешка праздновала победу в двух сетах (6:3, 6:4). Тогда же украинки и установили лучшее достижение на турнире. В полуфинале Элина Свитолина уступила будущей чемпионке (3:6, 5:7).

Элина Свитолина на турнире в Ухане в 2014 году Getty Images

В 2019-м Свитолина могла встретиться с Даяной Ястремской в полуфинале, но в 1/4 финала Элину неожиданно остановила американка Элисон Риск, а Даяна проиграла той же Квитовой.

Украинские перспективы

В этом году в квалификации соревнований начнут выступления Леся Цуренко (88) и Юлия Стародубцева (115). Их соперницами станут 19-летняя чешка Линда Фругвиртова и немка Лаура Зигемунд (69) соответственно. Если Леся и Линда раньше между собой не играли, то Юлия недавно переиграла Лауру в первом круге соревнований в Пекине.

Юлия Стародубцева Getty Images

Сразу в основе мы увидим более высокорейтинговых украинок Марту Костюк (18) и Даяну Ястремскую (35), первая ориентировочно получит 13-й номер посева, если больше не будет отказов от участия. К сожалению, не сыграют в Ухане Элина Свитолина и Ангелина Калинина, они досрочно завершили сезон из-за травм.

Цуренко и Стародубцева начнут соревнования в субботу, 5 октября. Матч с участием Леси будет сыгран вторым запуском на корте №3 после поединка Клара Бюрель – Алиша Паркс. Поединок, в котором будет играть Юлия, запланирован 4-м запуском на корте №5 после матча Арина Родионова – Анна Бондарь, и состоится не раньше 11:00 по Киеву. Соревновательный день начнется в 6:00 по нашему времени, ведь разница во времени между Уханем и Украиной составляет 6 часов.

Обновлено: Костюк (18) в первом матче основы встретится с представительницей Армении Элиной Аванесян (47). Соперницы встречались в этом году на Australian Open-2024. Тогда украинка одержала победу в сложном трехсетовом матче – 2:6, 6:4, 6:4. До недавнего времени Аванесян была гражданкой России. Впрочем, в августе она решила избавиться от российского паспорта и теперь представляет Армению. Ястремская (35) сыграет против теннисистки из квалификации.

Важность турнира

Ухань играет важную роль в определении того, кто попадет на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде, который состоится в конце года. Швентек и Соболенко – единственные, кто квалифицировался на WTA Finals в одиночном разряде, еще шесть мест остаются вакантными, хотя Елена Рыбакина, Жасмин Паолини, Джессика Пегула и Коко Гофф вряд ли уже выпадут из Топ-8.

Соревнования в Ухане завершатся в воскресенье, 13 октября. В основной сетке одиночного разряда выступят 56 игроков, восемь первых сеяных начнут соревнования сразу со второго раунда. Восемь тенниситок по квалификации попадут в основу, еще четыре участницы получат wild card.

Рейтинговые очки и призовые

Первый раунд: 10 очков / $14,846

Второй раунд: 65 очков / $20,714

Третий раунд: 120 очков / $36,568

Четвертьфинал: 215 очков / $73,193

Полуфинал: 390 очков / $159,439

Финалист: 650 очков / $309,280

Чемпион: 1000 очков / $525,115

Кроме Швентек на турнире не сыграют: Елена Рыбакина (травма спины), Даниэль Коллинз (болезнь), Елена Остапенко (травмы мышц живота), Онс Жабер (травма плеча), Виктория Азаренко (травма бедра), Анастасия Павлюченкова (травма спины) и Каролина Плишкова (травма стопы)