Рекордное представительство Украины на Уимблдоне-2024: перейдет ли количество в качество?

С 1 по 14 июля на площадках Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, расположенного в южном пригороде Лондона, пройдет самый престижный травяной турнир года – Уимблдон. В основной сетке заявлено сразу восемь украинских теннисисток.

Сеяными начнут турнир Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Несеянные – Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль. Последняя воспользовалась правилом "замороженного рейтинга". Кроме того, через сито квалификации пробилась Юлия Стародубцева, которая в этом году стабильно выходит в основные сетки соревнований Гренд Слэм. Компанию ей составила и 22-летняя Дарья Снегирь.

Несмотря на столь большое представительство в женской одиночной сетке, перспективы наших теннисисток выглядят не слишком оптимистично, если опираться на статистику. Из шести прямых участниц в этом травяном сезоне ни одного матча не выиграли четыре. Так на что рассчитывать украинским болельщикам?

Марта Костюк

22-летняя первая ракетка Украины сегодня занимает 18 строчку в рейтинге WTA. Достаточная высокая позиция, если учитывать, что после удачного выступления на почве Штутгарта Марта проиграла пять матчей из шести проведенных. На траве уступила Дарья Снегирь в Ноттингеме и Дарья Касаткина в Берлине.

Стоит отметить, что против россиянки Костюк выглядела достаточно уверенно в завершение второго сета. Тогда сложилась, к сожалению, стандартная ситуация для Марты: она начала слишком нервно реагировать на собственные непринужденные ошибки и провалила третью партию.

В общем, трава для подопечной Сандры Заневской не является профильным покрытием. Ежегодно она проводит на нем всего несколько матчей. Поэтому выход во второй круг Уимблдона будет хорошим результатом для Марты. Хотя пожелаем ей, по крайней мере, повторить прошлогоднее достижение, когда украинка дошла до 1/16 лондонских соревнований.

Элина Свитолина

29-летняя украинка покинула первую двадцатку мирового рейтинга и находится на 21 позиции. Подопечной Рамона Слюйтера придется защищать рейтинговые очки, ни много ни мало, за прошлогодний полуфинал. В общей сложности Элина выступала на Уимблдоне 9 раз и дважды доходила до полуфинала.

Почему же перспективы выглядят для Свитолиной не очень уверенными? Дело в том, что на траве украинка провела всего один поединок – проиграла в немецком Бад-Гомбурге в трех сетах датской ветеранке Каролин Возняцки.

И проблема заключается не в проигрыше как таковом, а в стиле современной Свитолиной. Она играет слишком мягко, неагрессивно, не остро. Большинство мячей удобно для соперницы летело на хавкорт. Так, Каролине повезло, что после травм матч был прерван. Но для удачного выступления на Гренд Слэме украинцы необходим совсем другой стиль борьбы с соперницами. Трава любит более острые и быстротечные розыгрыши, а не продолжительный переброс мячиков, которым сейчас злоупотребляет Элина.

Даяна Ястремская

Несмотря на то, что третья ракетка Украины и 28 WTA в последнее время показывает довольно агрессивный теннис, трава остается для Даяны в основном «неизведанной территорией». В этом году Ястремская проиграла два поединка из трех на этом покрытии. При этом соперницы у нее были также не самыми выдающимися травяными мастерами.

В основной сетке Уимблдона 24-летняя украинка выступала дважды. Дебют в 2019 году выдался удивительно удачным – выход в 1/8. Однако спустя три года все закончилось в первом же раунде. Многое будет зависеть от жеребьевки, но повторение успеха пятилетней давности выглядит довольно сомнительным.

Ангелина Калинина

Лучшими достижениями 27-летней теннисистки на Уимблдоне являются два выхода в 1/32 прошлого и позапрошлого года. Однако в этом сезоне Ангелина выглядит наиболее перспективной украинкой на траве. Из шести проведенных матчей проиграла всего два. При чем уступила достаточно мощным соперницам: Юлии Путинцевой в Бирмингеме и Мэдисон Киз в Истборне.

Против американки Калинина неплохо провела первый сет и даже имела в нем шансы на выигрыш. Однако не хватило характера и где-то судьбы везения. К сожалению, против соперниц, предпочитающих агрессивный стиль игры, Ангелина нередко проигрывает психологически.

Калинина на этом Гренд Слэм не сеяна и поэтому ей может попасть тяжелая соперница уже на старте. И все же будем надеяться на улучшение персонального рекорда выступлений на Уимблдоне.

Леся Цуренко

Трудно что-то прогнозировать по поводу игры нашей 35-летней опытной спортсменки. Два последних матча на почве она не завершила из-за травмы, а на предшествующие Уимблдону травяные турниры даже не заявлялась.

Будем надеяться, что Лесе удастся все же провести полный матч, если она выйдет на лондонские корты. Тем более что Уимблдон – ее самый любимый турнир Большого Шлема. В прошлом году она дошла до 1/8 финала, так что украинцы есть что защищать с учетом текущего рейтинга.

Дарья Снигур

Следующая по рейтинговой позиции среди украинок идет 22-летняя Дарья Снигур, которая занимает 131-ю строчку в табели о рангах WTA. Это будет первое выступление спортсменки в основной сетке Уимблдона. Для этого Дарья победила в квалификации таких соперниц, как швейцарку Жиль Тайхманн, украинку Катарину Завацкую и перспективную турчанку Зейнеп Сонмез.

В последнем матче Снигур проявила характер после дотла проигранной первой партии. Две следующие она взяла со счётом 7:5, 7:5. Так что у Дарии есть определенные шансы на выход во второй круг, хотя многое будет зависеть от того, кто станет первой соперницей украинки по жребию.

Юлия Стародубцева

Для 153-й ракетки мирового рейтинга 2024 стал достаточно значимым относительно выступлений на Гренд Слэмах. Впервые 24-летняя украинка начала успешно преодолевать сито квалификации. Да, и на Открытом чемпионате Австралии, и на Ролан Гарросе Юлия уступала уже в первых поединках основной сетки. Но выход на такой уровень – достойное достижение для теннисистки.

Кажется, что Юлия продолжит собственную традицию и проиграет на старте Уимблдона. Однако ее игра выглядит достаточно симпатично на быстрых покрытиях. Украинка пытается играть агрессивно и мощно, компенсируя далеко не выдающиеся технические способности. Посмотрим, насколько суровым станет для нее жребий и поболеем за удачное выступление на траве.

Екатерина Байндль

Сейчас 30-летняя украинка занимает 175 рейтинговую позицию, однако еще год назад входила в первую сотню. Екатерина воспользовалась правилом «замороженного рейтинга», чтобы войти в основную сетку Уимблдона-2024 без квалификационных соревнований.

Байндль пять раз стартовала в основной сетке престижнейшего травяного турнира, но не одержала ни одной победы. Учитывая последние выступления Екатерины, которая на траве провела лишь один неудачный матч, трудно надеяться на улучшение личного рекорда на Уимблдоне.

Итоги

Травяное покрытие не очень удобно для наших спортсменок. Но именно Уимблдон стал первым турниром Большого Шлема, на котором в основной женской сетке выступят сразу восемь наших спортсменок. Поэтому уже можно говорить об успехе. По крайней мере, посмотрим на размер призовых, которые получат наши девушки уже просто за выступление в первом круге:

первый раунд – 60 000 фунтов стерлингов;

второй – 93 000;

третий – 143 000;

четвертый – 226 000;

четвертьфинал – 375 000;

полуфинал – 715 000;

финал – 1,4 млн;

чемпион – 2,7 млн.

Согласитесь, есть за что посоревноваться. И не менее ценными станут болельщики и симпатии, если хотя бы на старте наши девушки покажут победные результаты. Итак, с 1 июля можно немного забыть о футболе и переключиться на женский теннис.