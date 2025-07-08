История дня. Японский фотограф, работающий на Уимблдоне, оригинально поддерживает Украину

На заставке страницы в facebook Арата Ямаока сине-желтый флаг с фразой I stand with Ukraine

Японский фотограф Арата Ямаока уже на протяжении 15 лет работает на всех турнирах "Большого Шлема". В 2013 году он снимал в киевском дворце спорта чемпионат мира по художественной гимнастике. А еще представительные международные теннисные турниры в Харькове.

После полномасштабного вторжения Арата решил помогать пресс-службе Федерации тенниса Украины (ФТУ). Уже четвертый год он присылает ФТУ фото украинских теннисистов бесплатно. "Это вместо донатов" – объясняет нам Ямаока. Записываем с ним интервью в медиа-зоне Уимблдона.

– Арата, на заставке твоей страницы в facebook у тебя выставлен флаг Украины. Как давно ты поддерживаешь нашу страну?

– С 2017 или 2018 года. Я немного понимаю украинский язык, знаю некоторые слова. Могу попробовать поговорить, но трудно будет подбирать слова. Родной язык – японский, владею английским и русским, немного знаю французский и украинский.

– Когда ты начал работать на самых престижных мировых теннисных турнирах?

– Я всегда был фрилансером. Как-то в Токио на турнире познакомился с редактором теннисного журнала. Это было в 2006 году. С тех пор стал ездить по турнирам. Сначала ездил в качестве гостя, работать начал примерно с 2008 года. Не только фотографировал, но и брал интервью. Постепенно познакомился с украинскими игроками.

– Кого из украинских теннисистов ты чаще всего снимал?

– Сергея Стаховского, Александра Долгополова, сестер Бондаренко. Украину впервые посетил во время международного теннисного турнира Tetra Cup. Это был примерно более 10 лет назад. Работал тогда с Юрием Сапроновым, он был вице-президентом Федерации тенниса Украины и организатором турнира. Сначала сотрудничал с Сапроновым – на уровне пресс-служб. Но он бизнесмен, впоследствии у него пропал интерес к финансированию теннисных проектов.

– Но у тебя не пропал интерес к Украине, ведь ты четвертый год бесплатно присылаешь фото украинских игроков с турниров "Большого Шлема" для ФТУ.

– Сейчас в Украине война. Я – человек небогатый, донатить не имею возможности. Решил помочь тем, что я могу и умею. До полномасштабного вторжения я еще сотрудничал с украинскими изданиями, например, "Сегодня", но вскоре оно закрылось.

– Не считал, сколько твоих фотографий за 3,5 года войны ФТУ разместила на своих ресурсах?

– Не считал, но их было немало. Сколько времени еще готов предоставлять фото украинской федерации бесплатно? Посмотрим. Техника, путешествия – все постоянно дорожает. Но я знаю, какая ситуация в Украине, и просто совесть не позволяет мне сейчас поднимать разговор об оплате.

– Какой гонорар ты обычно берешь за такую работу? За один турнир Grand Slam?

– Примерно 2000 евро.

– Сейчас работаешь с украинскими игроками?

– С сестрами Киченок постоянно работаю. Ястремской фотографии также даю. Элина Свитолина? У нее есть свой менеджмент, они берут фотографии с других ресурсов. Обычно агенты теннисисток не очень хотят тратить деньги на такие вещи, как фото (смеется).

Фото Даяны Ястремской для ФТУ Арата Ямаока

– Как же ты зарабатываешь деньги?

– У меня есть контракт с агентством, которое работает с менеджментом игроков. Мировые информагентства имеют своих профессиональных фотографов, поэтому с ними я не работаю.

– Ты фотографируешь только теннис, или и другие виды спорта?

– Не только теннис, но специализируюсь на нем. Олимпийские игры? Нет, не работал. Олимпиада – это всегда отдельная тема в спорте. Просто так туда не попадешь. В 2013 году в Киеве снимал чемпионат мира по художественной гимнастике. В общем, снимаю любые виды спорта. Если в Токио, где я живу, происходят какие-то спортивные события, то я иду и фотографирую.

И работаю на всех теннисных мейджорах. Как минимум, последние 15 лет. На квалификациях также работаю. То есть, трачу три недели на турнир.

Арата Ямаока на Уимблдоне

– Сколько еще в мировом теннисе таких фотографов-фрилансеров, как ты? Кто ездит на все "Большие Шлемы"?

– Где-то 15 из разных стран или даже меньше. Из Японии, кроме меня, еще один-два.

– Как происходит допуск фрилансеров на турнир? Новый фотограф может получить допуск от организаторов?

– У нового не получится это сделать. Особенно на Уимблдоне. Чтобы попасть на Championship в качестве фотографа, нужно иметь определенную репутацию в Туре. Если ты был на других "Шлемах", тогда есть шанс попасть.

– Какой твой персональный рейтинг турниров Grand Slam по уровню организации? Кто на первом месте?

– Раньше мне больше всего нравился Ролан Гаррос. Но там тоже непросто – у французов много разных ограничений. Другие "Шлемы" все англоязычные, из них, наверное, Australian Open – самый простой. Там комфортнее всего работать. Наибольшее уважение к журналистам.

– А здесь, на Уимблдоне, как?

– Здесь центральный корт маленький, мало места для фотографов. Им вообще нужно перестроить корты, потому что они очень маленькие. Телевизионных камер становится все больше, места для фотографов – все меньше.

– А как насчет других организационных моментов: зоны питания, хранения вещей?

– Уимблдон, в принципе, неплох. Единственное – здесь секьюрити больше, чем на других "Шлемах". А самый слабый по организации сейчас – Ролан Гаррос.

Максим РОЗЕНКО, Чемпион, из Лондона