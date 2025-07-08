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История дня. Японский фотограф, работающий на Уимблдоне, оригинально поддерживает Украину

Максим Розенко, Станіслав Матусевич — 8 июля 2025, 09:00
Facebook Arata Yamaoka
История дня. Японский фотограф, работающий на Уимблдоне, оригинально поддерживает Украину

На заставке страницы в facebook Арата Ямаока сине-желтый флаг с фразой I stand with Ukraine

Японский фотограф Арата Ямаока уже на протяжении 15 лет работает на всех турнирах "Большого Шлема". В 2013 году он снимал в киевском дворце спорта чемпионат мира по художественной гимнастике. А еще представительные международные теннисные турниры в Харькове.

После полномасштабного вторжения Арата решил помогать пресс-службе Федерации тенниса Украины (ФТУ). Уже четвертый год он присылает ФТУ фото украинских теннисистов бесплатно. "Это вместо донатов" – объясняет нам Ямаока. Записываем с ним интервью в медиа-зоне Уимблдона.

– Арата, на заставке твоей страницы в facebook у тебя выставлен флаг Украины. Как давно ты поддерживаешь нашу страну?

 С 2017 или 2018 года. Я немного понимаю украинский язык, знаю некоторые слова. Могу попробовать поговорить, но трудно будет подбирать слова. Родной язык – японский, владею английским и русским, немного знаю французский и украинский.

– Когда ты начал работать на самых престижных мировых теннисных турнирах?

 Я всегда был фрилансером. Как-то в Токио на турнире познакомился с редактором теннисного журнала. Это было в 2006 году. С тех пор стал ездить по турнирам. Сначала ездил в качестве гостя, работать начал примерно с 2008 года. Не только фотографировал, но и брал интервью. Постепенно познакомился с украинскими игроками.

– Кого из украинских теннисистов ты чаще всего снимал?

– Сергея Стаховского, Александра Долгополова, сестер Бондаренко. Украину впервые посетил во время международного теннисного турнира Tetra Cup. Это был примерно более 10 лет назад. Работал тогда с Юрием Сапроновым, он был вице-президентом Федерации тенниса Украины и организатором турнира. Сначала сотрудничал с Сапроновым – на уровне пресс-служб. Но он бизнесмен, впоследствии у него пропал интерес к финансированию теннисных проектов.

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– Но у тебя не пропал интерес к Украине, ведь ты четвертый год бесплатно присылаешь фото украинских игроков с турниров "Большого Шлема" для ФТУ.

– Сейчас в Украине война. Я – человек небогатый, донатить не имею возможности. Решил помочь тем, что я могу и умею. До полномасштабного вторжения я еще сотрудничал с украинскими изданиями, например, "Сегодня", но вскоре оно закрылось.

– Не считал, сколько твоих фотографий за 3,5 года войны ФТУ разместила на своих ресурсах?

 Не считал, но их было немало. Сколько времени еще готов предоставлять фото украинской федерации бесплатно? Посмотрим. Техника, путешествия – все постоянно дорожает. Но я знаю, какая ситуация в Украине, и просто совесть не позволяет мне сейчас поднимать разговор об оплате.

 Какой гонорар ты обычно берешь за такую работу? За один турнир Grand Slam?

– Примерно 2000 евро.

– Сейчас работаешь с украинскими игроками?

 С сестрами Киченок постоянно работаю. Ястремской фотографии также даю. Элина Свитолина? У нее есть свой менеджмент, они берут фотографии с других ресурсов. Обычно агенты теннисисток не очень хотят тратить деньги на такие вещи, как фото (смеется).

Фото Даяны Ястремской для ФТУ
Фото Даяны Ястремской для ФТУ
Арата Ямаока

– Как же ты зарабатываешь деньги?

 У меня есть контракт с агентством, которое работает с менеджментом игроков. Мировые информагентства имеют своих профессиональных фотографов, поэтому с ними я не работаю.

– Ты фотографируешь только теннис, или и другие виды спорта?

 Не только теннис, но специализируюсь на нем. Олимпийские игры? Нет, не работал. Олимпиада – это всегда отдельная тема в спорте. Просто так туда не попадешь. В 2013 году в Киеве снимал чемпионат мира по художественной гимнастике. В общем, снимаю любые виды спорта. Если в Токио, где я живу, происходят какие-то спортивные события, то я иду и фотографирую.

И работаю на всех теннисных мейджорах. Как минимум, последние 15 лет. На квалификациях также работаю. То есть, трачу три недели на турнир.

Арата Ямаока на Уимблдоне
Арата Ямаока на Уимблдоне

 Сколько еще в мировом теннисе таких фотографов-фрилансеров, как ты? Кто ездит на все "Большие Шлемы"?

 Где-то 15 из разных стран или даже меньше. Из Японии, кроме меня, еще один-два.

– Как происходит допуск фрилансеров на турнир? Новый фотограф может получить допуск от организаторов?

– У нового не получится это сделать. Особенно на Уимблдоне. Чтобы попасть на Championship в качестве фотографа, нужно иметь определенную репутацию в Туре. Если ты был на других "Шлемах", тогда есть шанс попасть.

 Какой твой персональный рейтинг турниров Grand Slam по уровню организации? Кто на первом месте?

– Раньше мне больше всего нравился Ролан Гаррос. Но там тоже непросто – у французов много разных ограничений. Другие "Шлемы" все англоязычные, из них, наверное, Australian Open – самый простой. Там комфортнее всего работать. Наибольшее уважение к журналистам.

– А здесь, на Уимблдоне, как?

– Здесь центральный корт маленький, мало места для фотографов. Им вообще нужно перестроить корты, потому что они очень маленькие. Телевизионных камер становится все больше, места для фотографов – все меньше.

– А как насчет других организационных моментов: зоны питания, хранения вещей?

– Уимблдон, в принципе, неплох. Единственное – здесь секьюрити больше, чем на других "Шлемах". А самый слабый по организации сейчас – Ролан Гаррос.

Максим РОЗЕНКО, Чемпион, из Лондона