Где Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины

Выход сборной Украины в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг по своей мощности события затмевает любые другие "маленькие" достижения, однако это не значит, что о них не стоит вспоминать.

Победа над Испанией стала первой для Украины в очных противостояниях. Она взяла своеобразный реванш за единственное поражение в 2013 году, когда подопечные Игоря Дерновского уступили в грунтовом Аликанте (1:3). Кстати, тогда Элина Свитолина проиграла свой стартовый поединок, следовательно, сегодня имеем двойной реванш.

Стартовая виктория, которую одержала Марта Костюк, стала девятой одиночной победой (делит 6 место в национальном реестре с Юлией Бейгельзимер) и 12-й в целом (8 место).

Марта Костюк МФТ

У Элины Свитолиной остается еще большое поле для рекордов в составе национальной сборной. И она продолжает вписывать свое имя в историю украинского тенниса на долгие годы. О ее вкладе и менеджерских решениях поговорим отдельно, а сейчас зафиксируем лишь исторические факты.

Главный из них – 18 одиночная победа в составе сборной Украины. Таким образом, Свитолина стала единоличной национальной рекордсменкой по этому показателю, опередив Елену Татаркову (17), которая установила планку 21 год назад.

Участие в победе над Испанией стало для Элины 21 матчевой встречей, которая вывела ее на чистое третье место.

Топ-лист украинских теннисисток по количеству матчевых встреч сборной:

Елена Татаркова 27

Ольга Савчук 25

Элина Свитолина 21

Леся Цуренко 20

Юлия Бейгельзимер 20

Алена Бондаренко 19

Катерина Бондаренко 19

Надежда Киченок 15

Поединок против Паулы Бадосы стал для Свитолиной 29-м в составе сборной – 27 одиночных + два парных. По этому показателю она догнала Ольгу Савчук (29) и делит с ней четвертое общенациональное место. Впереди только Елена Татаркова (38), Катерина и Алена Бондаренко (34).

Игорь ГРАЧЕВ для Чемпиона