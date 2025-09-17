Где Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
Выход сборной Украины в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг по своей мощности события затмевает любые другие "маленькие" достижения, однако это не значит, что о них не стоит вспоминать.
Победа над Испанией стала первой для Украины в очных противостояниях. Она взяла своеобразный реванш за единственное поражение в 2013 году, когда подопечные Игоря Дерновского уступили в грунтовом Аликанте (1:3). Кстати, тогда Элина Свитолина проиграла свой стартовый поединок, следовательно, сегодня имеем двойной реванш.
Стартовая виктория, которую одержала Марта Костюк, стала девятой одиночной победой (делит 6 место в национальном реестре с Юлией Бейгельзимер) и 12-й в целом (8 место).
У Элины Свитолиной остается еще большое поле для рекордов в составе национальной сборной. И она продолжает вписывать свое имя в историю украинского тенниса на долгие годы. О ее вкладе и менеджерских решениях поговорим отдельно, а сейчас зафиксируем лишь исторические факты.
Главный из них – 18 одиночная победа в составе сборной Украины. Таким образом, Свитолина стала единоличной национальной рекордсменкой по этому показателю, опередив Елену Татаркову (17), которая установила планку 21 год назад.
Участие в победе над Испанией стало для Элины 21 матчевой встречей, которая вывела ее на чистое третье место.
Топ-лист украинских теннисисток по количеству матчевых встреч сборной:
- Елена Татаркова 27
- Ольга Савчук 25
- Элина Свитолина 21
- Леся Цуренко 20
- Юлия Бейгельзимер 20
- Алена Бондаренко 19
- Катерина Бондаренко 19
- Надежда Киченок 15
Поединок против Паулы Бадосы стал для Свитолиной 29-м в составе сборной – 27 одиночных + два парных. По этому показателю она догнала Ольгу Савчук (29) и делит с ней четвертое общенациональное место. Впереди только Елена Татаркова (38), Катерина и Алена Бондаренко (34).
Игорь ГРАЧЕВ для Чемпиона