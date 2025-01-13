Свитолина в шаге от сотой победы на Grand Slam: Australian Open-2025 в цифрах

Превью украинского следа самого зеленого мейджора. В фокусе – только цифры и факты

Australian Open-2025 уже распахнул двери основной сетки, однако из-за дождей первый день вышел скомканным, и украинская делегация открыла свою программу с легким опозданием. Увы, Юлия Стародубцева, несмотря на близкий матч, уступила крепкой Лейле Фернандес (30-я ракетка турнира) – 5:7, 4:6.

Впрочем, цель нашего материала – взглянуть на украинцев сквозь призму цифр, которые зачастую выступают вполне показательно.

Итак, в основе АО возьмут старт шесть представителей Украины: Костюк, Свитолина, Ястремская, Калинина, Снигур и Стародубцева, которая уже покинула турнир.

Юлія Стародубцева Getty Images

Сразу скажем, что подобный украинский десант – один из самых многочисленных в истории турнира. Больше было только дважды, и то – лишь на одну единицу.

Количество украинцев в основе АО в последние годы:

7 (2024) – 6 (2023) – 5 (2022) – 3 (2021) – 5 (2020) – 4 (2019).

Рекордное представительство – семь украинцев – зафиксировано в 2024 и 2016 годах.

А новый рекорд всех "Больших шлемов" был установлен совсем недавно, на прошлогоднем "Уимблдоне". Тогда в основу пробились сразу восемь украинок: шесть – напрямую и две – через сито квалификации.

К месту будет еще раз напомнить, что в нынешнем сезоне впервые за 20 лет никто из мужского розряда не пробился в число участников турнира; пропали с "шлемных" радаров Байндл (в девичестве – Козлова) и рекордсменка Цуренко; могут пенять на отсутствие везения Соболева (что ни жребий, то катастрофа) и Завацкая, так и оставшаяся вне турнира, будучи долгое время первой запасной на попадание в квалификацию.

В свою очередь внимательно следим за Олейниковой, которая академично идет к желанной цели – попаданию в шлемную зону. На наш взгляд, Александра – главный претендент на усиление "сине-желтых" цветов в профессиональном туре.

Второй раз подряд, но и лишь второй раз в истории турнира сразу три наши теннисистки попали в посев (Костюк, Свитолина, Ястремская). В определенном роде их поул-позишн дает повод надеяться, что по количеству отдельных побед можно замахнуться на фонтан приятных эмоций. Конечно, пободаться с успехами прошлогоднего турнира будет едва возможно (полуфинал Ястремской, четвертьфинал Костюк и общие 13 выигрышей на семь теннисисток основы), но попасть в топ-3 – вполне реально.

Марта Костюк Getty Images

А пока он выглядит так:

13 (2024)

11 (2018)

8 (2011)

Стоит отметить, что прошлогодний улов в 13 побед – лучший показатель украинцев на мейджорах за историю, который был улучшен сразу на два шага.

Прошлый турнир, как известно, переписал один из хевивейтовых рекордов. Речь идет о полуфинале Ястремской (напоминаем, пройдя путь из квалификации!). Она установила новый украинский ориентир в Мельбурне, который до этого красовался на отметке "четвертьфинал": Долгополов (2011), Свитолина (2018, 2019) и Костюк (2024).

Даяна Ястремська Getty Images

Одним из самых ярких потенциальных рекордов, который в случае успеха (верим, что он случится скоро) наверняка заполнит все паблики и соцсети, связанные с украинским теннисом и Элиной Свитолиной. А именно – количество ее побед в основе "БШ". Перед стартом АО-2025 в ее активе 98 побед плюс одна техническая.

ТОП-УКРАИНЦЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕД В ОСНОВЕ GRAND SLAM

Элина Свитолина – 98 (+1) Андрей Медведев – 60 (+3 в составе СНГ) Леся Цуренко – 38 Александр Долгополов – 34 Катерина Бондаренко – 29 Алена Бондаренко – 26 Марта Костюк – 25 Сергей Стаховский – 24 Даяна Ястремская – 18 Татьяна Перебийнис – 12 Юлия Вакуленко – 12

Еліна Світоліна Getty Images

Еще одним любопытным, но зачастую недооцененным выглядит реестр по количеству участий в основе Grand Slam, ведь не только дойти, а на какое-то время задержаться на таком уровне – безусловный успех личной карьеры.

ТОП-УКРАИНЦЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТИЙ В ОСНОВЕ НА GRAND SLAM

Леся Цуренко – 45 Элина Свитолина – 43 Катерина Бондаренко – 39 Сергей Стаховский – 37 Андрей Медведев – 33*+1 под флагом СНГ Александр Долгополов – 30 Алена Бондаренко – 26 Катерина Байндл – 25 Марта Костюк – 20 Даяна Ястремская – 20

И в заключение отметим, что 20 украинских теннисистов имеют победные матчи на АО. Лидером является Свитолина (25), на два корпуса обогнавшая легендарного Медведева (13). Не будем забегать наперед, но есть предпосылки, что в топ-3 по победам в Мельбурне произойдут изменения уже в течение нынешнего турнира...

Ответственный редактор – Станислав Лысак