Треш в матче с россиянином: на теннисном турнире в Конго произошла перестрелка

Шокирующий инцидент произошел во время матчей турнира ATP Challenger в Браззавиле, Конго.

Прямо во время игр неподалеку от арены раздались выстрелы, из-за чего организаторы были вынуждены временно приостановить матчи.

Читайте также : Два человека получили огнестрельные ранения во время парада в честь победы Филадельфии в Супербоуле

На момент стрельбы на корте находились нидерландец Ден Ауден и россиянин Иван Денисов.

Несмотря на опасную ситуацию, турнир продолжился, а участники вынуждены были вернуться к игре в экстремальных условиях.

Отметим, что матч между Ауденом и Денисовым завершился победой нидерландца со счетом 0:2 (1:6, 3:6).

Напомним, в понедельник ассоциация теннисистов-профессионалов ATP обновила собственный рейтинг. Единственное изменение произошло в середине первой десятки, где "нейтральный" Даниил Медведев отыграл две позиции, а Алекс де Минор их потерял.

В свою очередь первая ракетка Украины Александр Овчаренко после стремительного подъема на прошлой неделе потерял одну позицию.