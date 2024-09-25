Динамо – Лацио: бороться за очки со старта

В среду, 25 сентября, киевское Динамо проведет матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА. Во втором по значимости еврокубке, как и в Лиге чемпионов, с нового сезона команды проводят по 8 матчей. И первым соперником вице чемпиона Украины станет один из грандов итальянского футбола – римский Лацио.

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Уже первый матч будет для команды Шовковского очень важным со стратегической точки зрения. Это единственный матч, который команда проведет на номинально домашнем поле против команд из топ-чемпионатов. Остальные поединки с итальянскими, испанскими и немецкими клубами пройдут в гостях. А значит, это чуть ли не единственный шанс "зацепиться" за очко. Ничья уже будет хорошим достижением для киевлян, не говоря о победе.

Бывший гранд, нынешний середняк

Между тем, римский клуб в последнее время находится в явном кризисе. Вице-чемпион Италии сезона-2022/23 в прошлом чемпионате занял лишь 7-е место. Да и в этом году у команды продолжаются "качели". В стартовых пяти турах Серии А Лацио одержал две победы при двух поражениях и ничьей. Команда занимает место ближе к середине турнирной таблицы – 8-е из 20-ти. При этом, особой перспективы не видно.

Летом команду покинул Чиро Иммобиле, который перешел в турецкий Бешикташ. Да, с одной стороны, время 34-летнего нападающего уже уходит. Но с другой – Чиро вместе со сборной Италии всего три года назад стал чемпионом Европы. Кроме того, Иммобиле был знаковым игроком для Лацио, выступал за клуб на протяжении восьми сезонов и забил 207 голов в 340 матчах. Как бы то ни было, римская команда хочет обновляться. Правда, скорее не за счет звезд, а за счет перспективной молодежи.

В отсутствии громких трансферов, руководство клуба как бы показывает, что не собирается существенно вкладываться в клуб и будет довольствоваться местом в еврокубковой зоне. Но даже сохранить 7-е место, завоеванное по итогам сезона 2023/24, команде будет очень непросто. Как минимум, шесть клубов – Милан, Интер, Ювентус, Рома, Наполи, Аталанта, выглядят гораздо сильнее на данный момент. А ведь есть еще Фиорентина, Торино, Удинезе, та же Болонья, которая ныне выступает в Лиге чемпионов…

Тренер, деливший раздевалку с Марадоной

Знаковой фигурой для Лацио прошедшим летом стал Марко Барони. Причем, этот 61-летний специалист скорее известен как бывший игрок, а не как тренер. В сезоне 1989/90 он играл за Наполи вместе с легендарным Диего Марадоной и тогда же завоевал трофей чемпиона Италии. Вместе с неаполитанцами и великим аргентинцем он также выиграл Суперкубок Италии – единственные два трофея в своей карьере. А вот как тренер…

За несколько дней до подписания контракта с "Лацио" он покинул "Верону", с которой занял 13-е место в Серии А сезона 2023-24. Мягко говоря не самый выдающийся результат. Также Барони возглавлял Рондинеллу, Монтеварки, Каррарезе, Зюйдтироль, Анкону, Сиену, Кремонезе, Ювентус (дублеры), Виртус Ланчано, Пескару, Новару, Беневенто, Фрозиноне и Реджину.

Назначая Барони, руководство клуба, опять же, словно подчеркивало, что не желает видеть звезд. Кстати, Барони сменил в "Лацио" хорошо известного хорватского наставника Игора Тудора, который возглавлял команду после ухода Маурицио Сарри в марте.

И если Сарри просто признал, что потерял контроль над командой, то Тудор уволился после 11 последних игр сезона 2023/24 совсем по другой причине.

Хорват сумел наладить игру команды. Под его руководством "орлы" набрали 17 очков. За этот период в Серии А такие результаты имел лишь Интер, ставший впоследствии чемпионом. Впрочем, тренер решил не готовить команду к новому сезону. Тудору не понравилось, как руководство подходит к формированию команды. Поводом для ссоры стала потеря Даичи Камада. Наставнику обещали, что японец останется, а потом отпустили в английскую Премьер-лигу, в Кристал Пэлас, пожалев денег на зарплату. Были и другие кадровые разногласия. В последние дни пребывания Тудора в команде руководители Лацио провели с тренером несколько встреч, но ситуацию это спасти не смогло – к консенсусу тренер и руководство так и не пришли.

Для Барони это будет дебют в еврокубках в качестве главного тренера на седьмом десятке лет, а Лацио – самый статусный клуб в его карьере. Тем не менее похвастать ему пока нечем. Как уже отмечалось, сезон команда начала посредственно – 2-1-2, а в минувшее воскресенье проиграла Фиорентине – 1:2. Оба гола римляне пропустили с пенальти и, как отметил Барони после матча, таких "левых" пенальти он не видел еще никогда в жизни. При этом, в каждом из этих пяти матчей Лацио и забивал и пропускал. Выражаясь букмекерской терминологией, команда играла на "тотал больше".

Продолжить побеждать

В свою очередь, Динамо хорошо выступило в квалификации нынешней Лиги чемпионов, мощно "нокаутировав" Партизан и уверенно пройдя Рейнджерс. Да, киевляне проиграли Зальцбургу, однако, проиграли по счету, но не по игре. Команда хорошо стартовала в чемпионате, лучше, чем ожидалось и намного лучше, чем главный конкурент за чемпионство – Шахтер. Киевляне выиграли пять матчей подряд и только в последней игре с Рухом неожиданно оступились на своем поле – 0:0.

С учетом еврокубков у команды уже в активе 8 побед при 3 ничьих и 1 поражении от Зальцбурга. В украинской Премьер-лиге "Динамо" последовательно обыграло Верес, Карпаты, ЛНЗ, Зарю и Ворсклу.

И, что особенно важно, столичный клуб хорошо поработал на трансферном рынке. Возможно, это даже лучшая работа для Динамо за последние лет десять. Усиление получили все линии кроме вратарской, но Бущан и так в полном порядке. В остальных линиях – Себальос усилил команду в защите (перешел из бразильской Форталезы на правах аренды), Пихаленок и Рубчинский перешли из Днепр-1, чтобы усилить киевлян в полузащите, так же как и Брагару, который перешел из Черноморца. Наконец, в нападении команду усилил панамец Герреро, который перешел из Зари.

Пока у Шовковского все складывается хорошо – команда выглядит свежо, интересно, игра буквально ожила, раскрасилась новыми красками. Тогда как при Луческу это был нудный футбол. И сейчас появилась интрига даже в чемпионской гонке, где Динамо уже многие считают фаворитом в борьбе с Шахтером, чего не было достаточно давно.

Повезло со жребием

Как и в Лиге чемпионов, во второй по значимости ЛЕ, 36 команд объединены в единую таблицу. Восемь сильнейших попадут напрямую в 1/8 финала, команды, которые займут с 9 по 24 места, сыграют в 1/16 финала, а те, кто окажутся в итоговой таблице на 25-36 местах, покинут турнир уже после первого этапа. И специалисты уже подсчитали, что для попадания в Топ-24 команде достаточно будет набрать 8-9 очков.

Стоит отметить, что номинально домашние матчи (Динамо будет их проводить в немецком Гамбурге, на местном "Фолькспаркштадион") украинский чемпион сыграет против "Лацио", а также грандов, но лишь Центрально-Восточной Европы – венгерского "Ференцвароша", "Виктории" из чешского Пльзеня и латвийского "РФШ" (Рижская футбольная школа). Соответственно, в трех из четырех матчей команда может, нет, обязана рассчитывать на победу, а в игре с "Лацио" – минимум, на ничью. Если, конечно, рассчитывает пробиться в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Согласимся, что в любой из гостевых игр с Хоффенхаймом, Ромой, Реал Сосьедадом и Галатасараем рассчитывать даже на ничью будет очень сложно. А вот набрать 9-10 очков в "домашних" играх и претендовать на место в стыковых матчах - вполне реально.

Букмекеры не верят в Динамо

Впрочем, несмотря на хорошую форму игроков "Динамо", победную серию украинской команды и, одновременно, кризис "Лацио", букмекеры отдают преимущество гостевой команде: победа "Лацио" – 2,10, ничья – 3,65, победа "Динамо" – 3,9.

Где смотреть?

Матч "Динамо" – "Лацио" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, который имеет эксклюзивное право на трансляцию еврокубков в Украине. В частности, игру можно будет увидеть на канале "Футбол 1" и в разделе "Спорт", которые входят в пакет "Максимальный".

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.