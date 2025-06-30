Гейм, сет и матч: учимся лучше понимать большой теннис

В Лондоне стартовал третий в сезоне турнир Grand Slam – Уимблдонский чемпионат, привычнее – Уимблдон.

В этом материале мы поможем вам лучше понять азы игры: терминологию, чем отличается гейм от сета, почему в теннисе необычный счет, виды ударов и многое другое.

Теннисный корт

Кортом является прямоугольник длиной 23,77 м и шириной 8,23 м для одиночного матча, а также 10,97 м – для парного.

Основные линии на корте:

Задние линии – очерчивают короткие стороны прямоугольника;

Боковые линии – длинные стороны корта, разные для одиночной и парной игры;

Линии подачи – параллельны задним линиям и делят корт пополам;

Центральная линия – делит зоны подачи, параллельна боковым линиям.

Корт разделен посередине сеткой, укрепленной на проволоке или металлическом тросе, закрепленном на двух столбах на высоте 1,07 м. Сетка должна быть расположена таким образом, чтобы полностью закрывать пространство между двух столбов и иметь ячейки такой величины, чтобы мяч не мог пролететь сквозь них. В центре сетка должна быть ограничена ремнем на высоте 0,914 м. Металлический трос и верх сетки должны быть закрыты полосой ткани. Ремень и полоса ткани должны быть полностью белого цвета.

Покрытие корта может быть разным: грунтовым, травяным, хардовым (бетон или асфальт, которые покрываются сверху синтетическим слоем) или ковровым.

Право выбора стороны корта или очередности подачи в первом гейме, определяется жребием перед началом разминки. Игрок или пара, выигравшие жребий, могут выбрать:

Подавать или принимать в первом гейме матча, тогда соперник должен выбрать сторону корта, на которой он будет находиться в первом гейме;

Сторону корта, тогда соперник должен выбрать подачу или прием в первом гейме;

Обязать соперника выбирать первым (из первых двух вариантов).

Ракетки и мячи

В современном профессиональном теннисе используют ракеты с графитовым покрытием, которые благодаря, в первую очередь, легкости и прочности, качествам вытеснили и деревянные, и металлические, и стеклопластиковые ракетки. Впрочем, дешевые ракетки из легких металлических сплавов все еще выпускаются для любителей и детей. Для изготовления струн обычно используют нейлон или другие синтетические материалы. Первые теннисные ракетки делали из дерева, а струны – из жил животных. Размер ракетки не должен превышать 73,7 см в длину и 31,7 см в ширину.

Теннисные мячи – полые резиновые сферы, покрытые пушистым войлоком. Стандартный мяч должен иметь диаметр 6,54-6,86 см и вес 56,0-59,4 г. Мячи бывают разных типов в зависимости от покрытия корта.

Очки в теннисе

Главный судья – арбитр на вышке, который следит за соблюдением правил, принимает окончательное решение и объявляет счет. Также на каждом турнире присутствует супервайзер – наблюдатель.

Линейные судьи – следят за линиями, и подают сигнал главному судье об аутах и тому подобное. Все больше и больше вытесняются электронной системой.

Как начисляются очки в гейме?

Не удивляйтесь, если после первого выигранного очка игрок ведет 15:0 – это не такое большое преимущество, как кажется.

В рамках матча каждый гейм играется до четырех очков, но нужно выиграть с разницей в два. Вместо традиционного счета (0, 1, 2, 3, 4) в теннисе используются следующие обозначения:

Уимблдон-2023. Позади Элины Свитолиной табло со счетом

0 – "Любовь"

1 очко – 15

2 очка – 30

3 очка – 40

4 очка – гейм (при условии преимущества в два очка)

Счет всегда оглашается сначала для подающего игрока. Например, если он выиграл два очка, а соперник – одно, счет будет 30:15.

Если оба игрока имеют по 40 очков, это называется "deuce" (равный счет). В таком случае нужно выиграть два очка подряд, чтобы взять гейм. Тот, кто выиграет первое очко после "deuce", получает "advantage" (преимущество). Если он выиграет еще одно очко – гейм завершен. Если проигрывает – снова "deuce".

Почему же в теннисе именно такие обозначения (15, 30, 40)? Существует несколько версий или легенд?

1. Сначала счет велся по часам, и каждое заработанное очко фиксировалось поворотом стрелок на 1/4 оборота. Это равнялось: 15, 30 і 45. Но последняя цифра была сокращена для комфортного произношения.

2. В Средневековье во Франции и Германии были популярны ставки. Однако законы не позволяли, чтобы их сумма была более 60 динаров. Монеты имели стоимость 15 динаров, то есть по 15 за выигранное очко.

3. В XIX веке во время суда в Англии перед салютами стреляли из 15-фунтовых пушек основной палубы. После – из 30-фунтовых. В конце – из самых тяжелых – 40-фунтовых пушек с нижней палубы корабля.

Также есть несколько теорий происхождения обозначения "Love":

1. В начале матча, когда счет 0:0, соперники все еще "любят" друг друга, когда еще нет причин для ненависти.

2. Фламандское слово "lof" в переводе означает "честь". Эту теорию выдвинули лингвисты, которые нашли поэму XVI века, описывающую битву между Антверпеном и французами с точки зрения теннисного матча, где одни играют ради выгоды, а другие играют за "lof", то есть за честь.

3. Самая популярная версия, что все дело во французском слове "l'oeuf", которое переводится как "яйцо". Ведь ноль и вправду похож на яйцо. А в превращении "l'oeuf" в "love" обвиняют англичан, чье неправильное произношение сказалось на написании слова.

Сколько нужно геймов, чтобы выиграть сет?

Сет продолжается до шести выигранных геймов, но с разницей в два. Если счет в сете достигает 6:6, проводится тай-брейк.

Как работает тай-брейк?

Классический тай-брейк играется до семи очков. Также существует супер тай-брейк, который играется до 10 очков. К примеру, он играется после 6:6 в финальных сетах турниров Grand Slam или является альтернативой третьему сету в парном теннисе.

На тай-брейке игроки подают по очереди: первый игрок подает один раз, а затем оба подают по два очка по очереди. Поскольку подача чередуется, принимающий игрок должен выиграть хотя бы одно очко на подаче соперника, чтобы победить.

Если счет в тай-брейке доходит до 6:6, игра продолжается до тех пор, пока кто-то не выиграет с перевесом в два очка. Смена сторон происходит после каждых 6 розыгрышей.

Сколько сетов нужно выиграть, чтобы победить в матче?

На турнирах WTA и ATP матчи играются до двух выигранных сетов. Если игрок выигрывает первые два сета, третий не проводится. На турнирах Grand Slam мужчины играют до трех выигранных сетов, а женщины – до двух.

Категории турниров

Самые престижные турниры серии Grand Slam. Это Открытый чемпионат Австралии (Australian Open, проводится в январе), Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос, конец мая – начало июня), Уимблдонский турнир (конец июня – начало июля) и Открытый чемпионат США (US Open, конец августа – начало сентября). Первый и последний играют на хардовых покрытиях, Ролан Гаррос – на грунте, Уимблдон – на траве.

Также существуют турниры категорий ATP или WTA 1000/500/250. Лучшие теннисисты сезона проходят отбор на Итоговый турнир (ATP/WTA Finals). В теннисном календаре присутствуют также и командные турниры, это Кубок Дэвиса (мужской) и Кубок Билли Джин Кинг (женский), а также United Cup (смешанный). Теннисисты, которые по своему рейтингу не попадают на соревнования категории ATP/WTA 250, играют на турнирах WTA 125K Series или ATP Challenger Tour, а также на соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Как функционирует профессиональный теннис?

Система рейтинга ATP и WTA

Игроки получают очки в зависимости от результатов в турнирах. Компьютерная рейтинговая система была введена в 1973 году для мужского тенниса и в 1975 году для женского. В настоящее время она продолжает использоваться для определения участия и выступлений во всех турнирах в одиночном и парном разрядах.

Рейтинг в женском теннисе определяется по результатам максимум 18 турниров в одиночном разряде и 12 в парном, у мужчин это соответственно 19 турниров для одиночки и для пары. Очки начисляются в зависимости от уровня турнира и прогресса игрока на этом турнире от раунда к раунду.

Очки учитываются за последние 52 недели, рейтинг обычно обновляется еженедельно. Во время двухнедельных турниров рейтинг обновляется после их окончания.

Распределение рейтинговых очков

Система начисления очков в женском одиночном разряде

Система начисления очков в мужском одиночном разряде

Призовые (prize money) в теннисе – это денежные вознаграждения, которые получают игроки за участие и успехи в турнирах. Сумма призовых зависит от уровня турнира, стадии, до которой дошел игрок, и общего призового фонда соревнования. Призовые средства формируются из доходов турнира (телетрансляции, спонсорские контракты, продажа билетов и т.д.). Лидером по количеству призовых является серб Новак Джокович, за карьеру он заработал на турнирах более 186 миллионов долларов.

Все ли призовые деньги остаются у игрока?

Нет, теннисисты не забирают всю сумму призовых себе. У них есть расходы, связанные с карьерой:

Налоги (в разных странах разные ставки, иногда до 50% от призовых);

Тренер и команда (плата тренеру, физиотерапевту, агенту и т.д. – от 10 до 30% дохода);

Перелеты, проживание, питание (теннисисты сами покрывают эти расходы, кроме случаев, когда турнир предоставляет отель).

Что такое wild card?

Wild card – это специальное приглашение на турнир, которое выдается игрокам, не прошедшим отбор по рейтингу. Его могут получить молодые перспективные игроки, местные спортсмены или игроки, которые возвращаются после травм.

Система видеоповтора Hawk-Eye

На турнирах высокого уровня используется электронная система видеоповтора Hawk-Eye, которая с высокой точностью определяет место падения мяча относительно линии. Каждый игрок имеет три запроса на проверку Hawk-Eye в каждом сете, и один дополнительный – на тай-брейке. Если запрос оказался верным (решение судьи изменено) – запрос сохраняется. Решение, принятое после просмотра Hawk-Eye, изменению не подлежит.

Теннисные термины

Что такое "брейк-пойнт" и "брейк подача"?

"Break point" (брейк-пойнт) – это момент, когда принимающий игрок имеет шанс выиграть гейм на подаче соперника. Выиграть подачу соперника называется "break serve" (сделать брейк), и это важное стратегическое преимущество.

Что такое "ace", "fault" и "double fault"?

Эйс (эйс, подача навылет) – это подача, которую соперник не смог достать. Это самый простой способ выиграть очко.

Fault (ошибка) – неудачная подача (мяч попал в сетку или за пределы квадрата подачи).

Double fault (двойная ошибка) – две ошибки подряд, что означает автоматическое очко для соперника.

Let – если во время подачи мяч касается сетки, но приземляется в правильном квадрате, судья объявляет "let". В таком случае подача переигрывается, и это не считается ошибкой.

Что такое "победитель" и "невынужденная ошибка"?

Winner (виннер, активно выигранный мяч) – удар, который соперник не смог вернуть.

Unforced error (невынужденная ошибка) – ошибка без давления со стороны соперника, например, простой удар в сетку или аут.

Что такое "changeover" и сколько он длится?

Changeover (смена сторон) – это перерыв между геймами, когда игроки меняются сторонами корта, длится 90 секунд. Игроки меняются сторонами корта после окончания каждого нечетного гейма. Между сетами перерыв длиннее – 2 минуты.

Bagel (бублик) – сленговое название сета, выигранного всухую со счетом 6:0.

Удары в теннисе и их разновидности

Подача (serve) – это старт каждого розыгрыша. От нее зависит очень многое: контроль, темп, преимущество с первых секунд. Подачи бывают разными: мощные и прямые, с боковым вращением (слайс-подача), или с высоким отскоком (кик-подача). Игроки работают над подачей годами, ведь это одна из самых техничных частей тенниса. Хорошая подача способна принести много легких очков – эйсов (оппонент вообще не смог дотронуться ракеткой до мяча после подачи) или неудачных приемов соперника.

Ретурн (прием подачи) – это первый удар после введения мяча в игру соперником. Он может быть агрессивным, если игрок хочет сразу захватить инициативу, или контролируемым, если нужно просто ввести мяч в игру. Хороший ретурн требует молниеносной реакции и точного чтения подачи. Это один из важнейших элементов в матчах против сильных подающих.

Форхенд (forehand) – это самый естественный удар в теннисе. Его выполняют со стороны ведущей руки, и именно форхенд чаще всего становится главным атакующим оружием игрока. Удар может быть разным: агрессивным, с минимальным вращением, или мягким, с глубоким топ-спином. Форхенд – это удар, с которого, как правило, начинают построение атаки.

Форхенд от Энди Маррея

Бекхенд (backhand) – удар с другой стороны от ведущей руки. Его техника требует больше тренировки, ведь движение менее естественное. В теннисе существуют две основные техники выполнения: одноручный и двуручный бэкхенд. Двуручный – более стабильный, им играет большинство современных игроков. Он обеспечивает лучший контроль и силу, особенно на приеме мощной подачи. Одноручный – более изящный и универсальный, в частности при игре слайсом. Именно бэкхенд часто показывает, насколько технически изысканным является теннисист, ведь сложный удар требует безупречной координации и тайминга. И форхенд, и бэкхенд могут выполняться плоскими ударами или с вращением. При плоском ударе мяч летит по прямой траектории. Он используется для мощных и точных атак. Удары с вращением придают мячу сложную траекторию полета и трудно предсказуемый для соперника отскок от корта. Такие удары сложнее для выполнения, чем плоские, и требуют хорошей теннисной техники.

Двуручный бэкхенд от Андре Агасси

Кросс (cross) – это удар по диагонали. Выполняется как с форхенда, так и с бэкхенда. Этот технический элемент позволяет отодвинуть оппонента в один угол корта, чтобы открыть другой для следующей атаки, благодаря чему появляется целая масса вариантов для завершения розыгрыша в свою пользу. Кросс может быть обратным в случае ответа по диагонали на такой же удар соперника.

Удар по линии - это перевод мяча на сторону оппонента, при котором игровой снаряд направляется параллельно боковой линии корта. Такой ход может быть очень эффективным ответом на кросс. В этом случае соперник вынужден быстро смещаться из одного угла корта в другой. Также удары по линии часто используются для обводки теннисиста, вышедшего к сетке. При этом необходимо точно рассчитать траекторию полета мяча для избежания вероятности его перехвата оппонентом. Удары по линии выполняются и с форхенда, и с бэкхенда.

Смеш (smash) – удар, который часто завершает розыгрыш. Его выполняют, когда соперник посылает мяч высоко – обычно после лба. Смеш – это нечто среднее между ударом и подачей. Его задача – максимально сильно и точно пробить мяч в пределы корта, чтобы у соперника не осталось шансов. Для выполнения смеша игрок должен хорошо позиционироваться и сохранять баланс, ведь ошибка может дорого стоить.

Смеш в исполнении Рафаэля Надаля

Волей (volley – удар с лету) – это удар, который выполняют до того, как мяч коснется корта. Такой удар обычно играют возле сетки, когда игрок активно идет вперед. Волей – это про скорость реакции, про точность и контроль. Здесь не требуется замаха, а лишь мягкое и точное направление ракетки. Волей может быть атакующим, чтобы завершить розыгрыш, или оборонительным, чтобы парировать опасный удар соперника. В парной игре это один из ключевых элементов тактики.

Волей в исполнении Пита Сампраса

Хаф-волей (half-volley – удар с полулета) – удар, который выполняется по мячу, только что отскочившему от земли, на очень низкой высоте. Чаще всего выполняется возле сетки, когда соперник направляет мяч в ноги. Используется чаще всего для обороны.

Слайс (резаный) – это удар с резаным движением ракетки, который заставляет мяч вращаться назад. Благодаря этому мяч после отскока летит низко и теряет скорость, создавая трудности для соперника. Чаще всего слайс играют со стороны бэкхенда, особенно игроки с одноручным бэкхендом. Этот удар позволяет изменить ритм игры, защищаться в трудных ситуациях или вытянуть соперника ближе к сетке.

Лоб (свеча) – это высокий удар, перебрасывающий мяч через соперника, находящегося у сетки. Лоб может быть защитным – чтобы выиграть время в сложной ситуации, или атакующим – когда игрок замечает, что соперник слишком близко. В идеале мяч после лба должен упасть в угол задней линии, что сделает его почти недосягаемым. Это удар, требующий понимания позиционирования и глубокой тактики.

Обводящий удар - используется игроком на задней линии для обводки соперника, который вышел к сетке. В отличие от лобового, при этом ударе мяч не перелетает оппонента, а проходит мимо него с любой стороны. Выполнение качественного обводящего удара требует хорошей техники и понимания тенниса.

Дроп-шот (drop-shot – укороченный) – изящный и коварный удар, заставляющий мяч упасть сразу после сетки. Его используют, чтобы внезапно изменить темп игры, особенно если соперник находится далеко в глубине корта. Дроп-шот требует ювелирной точности и великолепного чувства мяча. В сочетании с мощными ударами из глубины и атакой под сеткой, дроп-шот превращается в эффективное оружие, которое сложно предугадать.

Топ-спин (top spin) – это не просто удар, это настоящая магия физики на корте. Его суть заключается в сильном верхнем вращении мяча, которое меняет его траекторию в воздухе и после отскока. Благодаря этому мяч летит с высокой дугой, но затем стремительно падает в корт и резко подпрыгивает вверх, заставляя соперника отступать или перестраиваться в неудобном положении. Топ-спин – это способ безопасно загрузить соперника работой на задней линии, заставляя его играть в неудобной позиции.

Твинер (tweener – удар между ног) – это тот самый удар, ради которого зрители кричат "вау!". Это трюк, зрелищный жест, удар, который больше похож на магический фокус, чем на классический элемент игры. Твинер выполняется тогда, когда игрок спиной к сетке вынужден отыгрывать мяч, летящий позади него. Удар делается между ног, движением снизу-вверх, и направляется либо в глубину корта, либо даже как выигрышный удар. Твинер – это всегда риск, но он оправдывается невероятной эстетикой.

Топ-3 твинера от Роджера Федерера

Реверс (reverse) – удар ракеткой над головой с обратного хвата.

Интересные факты о теннисе

Почему во время матча меняют мячи?

Новые мячи используют после первых 7 геймов, а затем каждые 9 геймов. Игроки перед подачей проверяют мячи, выбирая наименее "пушистый", поскольку он будет лететь быстрее. Если мяч лопнул во время розыгрыша, очко должно быть переиграно.

Можно ли касаться сетки?

Нет. Если игрок коснется сетки до завершения розыгрыша, очко отдается сопернику.

Можно ли вызвать видеоповтор?

Да. Многие турниры используют систему вызова (challenge) или автоматическое электронное судейство Hawk-Eye. На грунтовых кортах судьи могут просматривать след мяча.

Что нужно знать болельщикам тенниса на трибунах?

Когда можно и нельзя аплодировать?

Не следует аплодировать во время розыгрыша очка. Аплодисменты уместны после завершения розыгрыша.

Почему нельзя ходить во время розыгрыша?

Движение зрителей может отвлекать игроков, особенно тех, кто находится за задней линией.

Почему игроки после матча отдают мячи зрителям?

Это способ поблагодарить фанатов за поддержку. Иногда игроки также раздают автографы.

Когда лучше всего попросить игрока о фото или автографе?

После победы в матче, во время открытых тренировок на турнирах.

Когда стоит приходить на матч?

Большинство теннисных арен открываются задолго до начала матчей, поэтому лучше приходить заранее, чтобы выбрать место и насладиться атмосферой.