Вдохновляющая история Марка Эдмондсона: мыл полы в больнице, выиграл Australian Open в 21 год

Накануне финала в мужском разряде вспоминаем уникального чемпиона АО-1976.

Австралиец Марк Эдмондсон – один из самых удивительных персонажей в истории тенниса. Он прославился тем, что забрал домашний мейджор в 1976 году, будучи практически неизвестным. Более того – за год до триумфа он всерьез подумывал бросить затею с теннисом из-за финансовых трудностей. Ему не хватало средств даже на путешествия внутри страны, и чтобы сводить концы с концами он подрабатывал мойщиком полов в больнице.

Именно из-за этой подработки его имя вспоминают не только в теннисе, а вообще в спорте, когда речь идет об успехе вопреки всему.

Сенсационный триумф Эдмондсона на Открытом чемпионате Австралии остается одним из самых примечательных по причине того, что он, занимая 212-ю строчку в мировой классификации, стал самым низкорейтинговым победителем. Это достижение остается непревзойденным до сих пор.

Марк Эдмондсон Getty Images

Как 21-летний австралиец вообще прошел "кат" с таким рейтнгом? Тем более в те времена основная сетка собирала 64 теннисиста, а не вдвое больше, как сейчас.

Дело в том, что в середине 70-х, АО не пользовался вниманием сильнейших игроков. Причины на поверхности – очень маленькие призовые и удаленность Австралии. К примеру, АО-1976 проигнорировали такие звезды, как Бьорн Борг, Джимми Коннорс и Артур Эш. Европейский континент вообще представлял скромный десант в 15 теннисистов, причем в третий круг вышел только один из них, благополучно завершив турнир на этой стадии.

Не стоит сильно удивляться факту, что четвертьфиналы состояли исключительно из австралийцев, а молодой и усатый Эдмондсон из третьей сотни рейтинга оказался напрямую в числе соискателей титула.

А что до призовых, то Эдмондсон получил чек на сумму чуть менее $6 000 (для буквалистов -- 8 156 австралийских долларов). В пересчете на сегодня с помощью инфляционного калькулятора: $38 000 долларов. Для сравнения на АО-2025 каждый участник основы получил $82 680 (без учета 32% налога).

Для игры контрастов отметим, что тот розыгрыш именовался полностью так: 1976 Marlboro Australian Open. Да-да, в условиях безденежья организаторам не оставалось ничего кроме, как прибегнуть к спонсорской помощи табачного гиганта.

Марк Эдмондсон Getty Images

Турнир проходил не в самом Мельбурне, а на травяных кортах пригородного Куйонга.

Как известно, трава была традиционным покрытием на АО до 1988 года, а Эдмондсон начал разбрасывать соперников направо и налево за счет помощи космической подачи, с которой они в сакральном союзе дошагали до титула.

На минуточку, он "закрыл" безусловных звезд – Кена Роузволла и пятикратного на тот момент обладателя ГС Джона Ньюкомба в полуфинале и финале соответственно.

Причем финал проходил в необычных метеоусловиях. Начало сопровождалось солнцепеком в 42 градуса по Цельсию, но через полтора часа температура упала почти на 20 градусов! Поднялся настолько сильный ветер, что при счете 6:7, 6:3, 2:3 (15:30) на подаче Эдмондсона арбитр резко остановил матч. Любопытно, что по возвращении соперников на корт поединок продолжился без разминки, а андердог вытянул сет на тай-брейке и добил Ньюка зубодробящими 6:1 в четвертом.

Марк Эдмондсон Getty Images

На награждении Эдмондсон из-за случайной неуклюжести обронит Кубок победителю, что запустит его вполне успешную карьеру. Он дважды дойдет до полуфиналов ГС, выиграет пять парных мейджоров и в 1983 году поднимет над головой Кубок Дэвиса.

Эдмондсон и поныне остается последним австралийцем, выигравшим Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде.

Игорь Грачев, Чемпион