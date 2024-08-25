US Open 2024: чего ожидать от украинских участниц

С 26 августа по 8 сентября 2024 года на знаменитых кортах нью-йоркского Национального теннисного центра в парковой зоне Флашинга состоится ежегодный спортивный праздник — Открытый чемпионат США по теннису. Каждый раз организаторы пытаются удивить поклонников этой игры определенными рекордами. В этом году без них не обошлось. Так, призовой фонд турнира составляет 75 млн долларов, что на 15% больше прошлогоднего рекорда.

Для Украины также есть приятное достижение в женской одиночной сетке соревнований. Здесь нашу страну будут представлять семь спортсменок. Впервые в истории три украинки стали сеяными на US Open. Марта Костюк и Элина Свитолина входят в первые 32 строчки мирового рейтинга и получили соответственно 19 и 27 номера посева. Даяна Ястремская, находясь на 33-й позиции WTA, получила 32-й посев из-за того, что в соревнованиях не примет участие Маркета Вондроушова.

Без квалификационного отбора в основную сетку попали Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Три раунда квалификации преодолела Юлия Стародубцева. Рассмотрим шансы наших девушек пробиться как можно дальше по сложной сетке американского хардового Грендслема 2024 года.

Марта Костюк

Марта Костюк Getty Images

22-летняя украинка выйдет на хардовые корты Нью-Йорка как первая ракетка страны, занимая 19-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Готовясь к американскому Грендслему, Марта посетила два турнира-тысячника: в Торонто и Цинциннате. В обоих соревнованиях Костюк остановилась на стадии третьего круга, проиграв американке Эмми Наварро (13) и первой ракетке мира Изи Швентек.

Если Наварро украинка смогла навязать борьбу, против полячки выглядела довольно беспомощно. В то же время в Торонто Марта подтвердила статус первой ракетки Украины, обыграв в личном противостоянии Элину Светолину. Что можем сказать об игре нашей молодой звезды в преддверии последнего в этом сезоне турнира Большого Шлема?

На олимпийских соревнованиях стало заметно, что киевлянка посерьезнее подошла к овладению эмоциями во время игры. Взглядом она еще ищет поддержки и советов Сандры Заневской, но уже гораздо меньше выражает недовольство в кризисные моменты матчей. Наблюдать за такой сменой было действительно приятно.

Кажется, что и в качестве игры Костюк немного прибавила в конце лета. Совсем чуть-чуть не хватило нашей теннисистке в четвертьфинале Олимпиады в поединке против будущей финалистки, 28-летней хорватки Донны Векич (25). В Торонто и Цинциннате Марта тоже отыграла довольно качественно, но, к сожалению, без сенсационных достижений.

Будем надеяться, что почти двухнедельный перерыв перед US Open пойдет нашей соотечественнице на пользу. Волей жребия сетка для Марты сложилась достаточно сложная. Но может ли быть иначе на Грендслеме? Если первые два круга украинка должна проходить на классе, то в третьем вероятнее всего соперницей Костюк станет та самая Эмма Наварро, которой совсем недавно Марта уступила в двух сетах.

Есть надежда на то, что американка будет уставшей после Монтеррея, где сыграла несколько напряженных трехсетовиков. В любом случае, Эмма в последние несколько недель играет не очень стабильно, поэтому не отбираем у Марты шансы на выход в 1/8. А там ее может ожидать повторения украинского дерби против Элины Светолиной. Будем надеяться именно на ход событий.

Элина Свитолина

Элина Свитолина Getty Images

В отличие от Костюк, Элина Свитолина, занимающая 27 строчку в табели о рангах WTA, решила подходить к US Open через соревновательную неделю. Наша опытная теннисистка заявилась на турнир уровня WTA 500 в Монтеррее. Однако уже в четвертьфинале проиграла юной чешской спортсменке Линди Носковой (35), хотя перед матчем считалась явной фавориткой. Надеемся, Свитолина сознательно не приложила максимум усилий для победы, чтобы обеспечить несколько дней отдыха перед американским чемпионатом.

Матчи Эллины смотреть приятно. Украинка играет в умный, довольно комбинационный теннис. Но в последние месяцы Светолиной не удается переигрывать мало ошибающихся топовых противниц. Показательным стал матч против 26-летней Арины Сабаленко (2) в 1/8 финала в Цинциннате. Белоруска просто подавила нашу теннисистку мощной и безошибочной игрой. В 10 сете первой партии, казалось, произошел перелом. Элина забрала подачу Арины под ноль. Правда, все очки в том гейме Сабаленко отдала благодаря собственным ошибкам. Однако в дальнейшем вторая ракетка мира овладела собой и уверенно довела матч до победы. Против ее агрессивной силовой игры одесситка не нашла вариантов противодействия.

Главный вопрос состоит в том, сможет ли украинка провести удачно хотя бы одну игру против топовой противницы. Очень хотелось бы увидеть от Элины сенсационные победы и продвижение как можно дальше в турнирной сетке. Уже в третьем круге с высокой долей вероятности нашу теннисистку ожидает действующая обладательница трофея — 20-летняя американка Коко Гофф (3). Результаты последней в Торонто и Цинцинатти показали, что юная спортсменка сегодня находится далеко не в лучшей форме, но на US Open ее настройка будет максимальной.

Итак, ожидаем сенсацию от Элины Светолиной в третьем круге и реванш против Марты Костюк в четвертом. Болельщики вправе не ограничивать свои мечты.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская Getty Images

После удачного начала года на Australian Open 2024 Даяна Ястремская проводит довольно посредственный сезон. Так, в последних десяти матчах, наша 24-летняя 33 ракетка мира одержала всего четыре победы. Особую обеспокоенность вызывает досрочное поражение в Торонто от 28-летней американки Тейлор Таунсенд (46). В том матче украинка снялась во втором сете из-за проблем с плечом.

В Цинциннате Даяна вышла на корт, но в первом же круге уступила опытной Каролине Муховой (52) из Чехии. После австралийского успеха этого года перед каждым турниром на быстрых покрытиях мы ожидаем от Ястремской определенных достижений. Стиль игры украинки привлекает разумной агрессивностью и частыми рискованными решениями. Но поражает количество двойных и непринужденных ошибок. Определенная расточительность в манере игры приводит к тому, что Ястремская дает соперницам много шансов на собственной подаче.

Уже в третьем круге украинка может выйти на олимпийскую чемпионку — 21-летнюю китаянку Цинь Вэнь Джен (7). Однако к этому этапу еще предстоит пробиться. По статусу все соперницы Даяне по силам, но неизвестно, насколько третья ракетка Украины будет готова к нью-йоркскому Большому Шлему в физическом и функциональном плане.

Ангелина Калинина

Ангелина Калинина Getty Images

На Ангелину Калинину больше надежд было на грунтовых кортах. В Руане и Страсбурге украинка действительно добралась до полуфиналов. Однако итогом выступлений на почве в 2024 году стало поражение в первом круге Ролан Гарросу. Тогда матч против колумбийки Камилы Осорио Серано (88) украинка не доиграла из-за проблем со здоровьем. По болезни не выступила Ангелина и на Олимпиаде.

Хардову подготовку к Открытому чемпионату США Калинина начала с двух довольно безвольных поражений. В Цинциннате проиграла датской ветеранке Каролин Возняцки (70) 2:6, 4:6, а в Монтеррее уступила 20-летней россиянке Эрике Андреевой 1:6, 4:6. И, к сожалению, подобные результаты адекватно отражают текущий уровень игры Ангелины.

Не понятно, что больше удручает украинку и не дает раскрыть свой потенциал. То ли проблемы со здоровьем донимают и сильно влияют на психологическое состояние. То ли ментально-психические препятствия не позволяют высвобождать волевую энергию, вдохновение к победам. Уж слишком вяло и безвольно выглядит наша теннисистка на кортах в последние месяцы.

В первом матче против 27-летней француженки Осеан Доден букмекеры считают украинку очевидным фаворитом. Будем надеяться, что Ангелина оправдает подобные авансы. Важно лишь сыграть на собственном уровне, пусть даже скорые хардовые корты и не стихия Калининой. Во втором же круге будет интересно наблюдать за украинским дерби Калинина — Свитолина. Важно лишь, чтобы наши девушки не шокировали нас неприятными сюрпризами в стартовых поединках.

Леся Цуренко

Леся Цуренко Getty Images

84 рейтинговая строчка WTA пока позволяет нашей опытной спортсменке начинать в основной сетке крупных турниров. Однако побед в этом году у Леси очень мало. Не надеемся на выступление украинки на американском Грендслеме.

Последние пять матчей Цуренко завершила, но победу одержала только в одном. При этом во всех поединках уступает без особых шансов на борьбу. Даже в победном матче против 24-летней канадки Бьянки Андрееску Леся умудрилась проиграть первую партию с "баранкой".

В первом круге украинцы попалась достаточно сильная противница. 22-летняя американка Пэйтон Стернс доказала свое мастерство и хорошую форму, дойдя до четвертьфинала в Торонто. Не зря букмекеры отдают Цуренко очень мало шансов на победу. Что ж, нам остается только надеяться на сенсацию.

Екатерина Байндль

Екатерина Байндль Getty Images

30-летняя Екатерина Байндль (308) снова воспользовалась привилегией замороженного рейтинга, как и на Уимблдоне. Однако украинка давно не одерживала победы на таком уровне, поэтому ее заявки выглядят лишь как попытки воспользоваться призрачными шансами на улучшение рейтинга. Да и высокие призовые — мощный стимул хотя бы выйти на корты Нью-Йорка.

В первом круге жребий построил Екатерину с 23-летней итальянкой Элизабеттой Коччаретто (64). Последняя звезда с неба не срывает, особенно на хардовых покрытиях. Но котировки букмекерских аналитиков свидетельствуют, что даже такая соперница вряд ли по силам Байндля в ее нынешней форме.

Юлия Стародубцева

Юлия Стародубцева Getty Images

2024 год для 24-летней Юлии Стародубцевой (146) стал годом настоящего прорыва. Украинка впервые пробилась в основную сетку турнира Большого Шлема. Даже не так! В основную сетку всех четырех Грендслемов сезона! На Уимблдоне даже вышла во второй круг основных соревнований.

К сожалению, в стартовом матче US Open жребий подбросил Юлии тяжелую соперницу — 35-летнюю белорусскую Викторию Азаренко (20). Да, последняя далека от своих звездных кондиций, но, как показывают ее последние выступления, мастерства хватает на легкие расправы с низкорейтинговыми оппонентами. Прогнозировать выход Стародубцевой во второй круг — настоящая авантюра, о чем свидетельствуют и коэффициенты букмекерских контор.

Цена вопроса

75-миллионный призовой фонд чемпионата позволяет неплохо заработать участникам. Даже проигрыш в первом круге принесет "неудачнику" 100 000 долларов. Призовые же за высокие достижения в этом году составляют:

победительница — 3 600 000$;

финалистка — 1 800 000$;

полуфиналистки — по 1 000 000$;

четвертьфиналистки — по 530 000$;

участницы 1/8 — по 325 000$.

Есть за что сразиться в каждом отдельном матче, даже не рассчитывая на титул. Кроме того, у участников основной одиночной сетки Открытого чемпионата США есть шанс заработать и существенное пополнение рейтинговых очков WTA.

Стадия Рейтинговые очки Чемпионка 2000 Финалистка 1300 Полуфиналистки 780 Четвертьфиналистки 430 Проигрыш в 1/8 240 Проигрыш в 1/16 130

Прогнозы букмекеров на женскую одиночную сетку US Open 2024

Настраиваясь на просмотр увлекательных поединков Открытого чемпионата США по теннису, интересно изучить прогнозы букмекерских экспертов. Наибольшие шансы на итоговую победу отдаются триумфаторсу Цинцинатти Арине Сабаленко. Коэффициент на ее чемпионство составляет 4:00. На победу в турнире первой ракетки мира Иги Швентек котировки немного выше — 4.10. Еще двумя вероятными претендентками называют Елену Рыбакину — 8.25 и Коко Гофф — 8.50.

Что касается наших девушек, то больше шансов букмекеры отдают опытной и проверенной в больших соревнованиях Элине Светолиной — коэффициент на чемпионство — 35.00. Далее украинки расположены следующим образом:

Марта Костюк — 85.00;

Даяна Ястремская — 100.00;

Ангелина Калинина — 150.00;

Леся Цуренко — 250.00.

Понятно, что мы не надеемся на украинскую чемпионку US Open 2024. Уж слишком высока конкуренция будет на нынешнем нью-йоркском Грендслеме. Однако для нас уже будет вознаграждением, если кто-то из представительниц Украины будет представлен во второй соревновательной неделе. Так что ожидаем от наших теннисисток приятных неожиданностей, несмотря на букмекерские прогнозы.

Андрей Зуев для Чемпиона

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