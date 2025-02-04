Одерматт против всех, непонятные перспективы Шиффрин. Превью горнолыжного ЧМ-2025

Уже во вторник, 4 февраля в австрийском Заальбах-Хитерглемме стартует чемпионат мира 2024 года по горнолыжному спорту, который продлится до 16 февраля. За это время будет разыграно 11 комплектов наград: по 10 у мужчин и женщин, а также смешанный командный турнир, который и будет открывать программу чемпионата.

По сравнению с предыдущим мундиалем во французских Мерибеле и Куршевеле в программе чемпионата мира произошли существенные изменения. Четыре вида программы исчезли, вместо них появились два новых. Таким образом, общее количество комплектов наград, которые будут разыграны, сократилось с 13 до 11.

x.com/fisalpine

Исключены из программы параллельные гиганты и комбинации среди мужчин и женщин, зато впервые в истории будут разыграны комплекты наград в командной комбинации среди представителей обоих полов. Принцип соревнования такой же, какой был и в личных комбинациях: сумма времени слалома и скоростного спуска или супергиганта. Разница заключается лишь в том, что теперь будут соревноваться не отдельные спортсмены, а дуэт из одной страны: один из членов команды стартует в скоростном спуске, другой – в слаломе.

Что интересно, данный вид появляется в программе чемпионата мира без предварительного тестирования в рамках Кубка мира. Попытки провести командную комбинацию на Кубке мира были, однако они натолкнулись на сопротивление малых сборных, представители которых не смогли бы найти себе напарника. Учитывая, что за командную комбинацию Международная лыжная федерация (FIS) планировала начислять очки в общий зачет, это ставило бы условных Альберта Попова или Элис Робинсон в неравные условия по сравнению с большими и сбалансированными сборными, которые имеют огромный кадровый выбор на обе части программы.

x.com/fisalpine

Заальбах-Хинтерглемм примет чемпионат мира по горным лыжам во второй раз в своей истории. В предыдущий раз этот горнолыжный курорт в земле Зальцбург принимал мундиаль в 1991 году, когда на местных трассах блистал тогда еще совсем молодой Штефан Эберхартер.

У женщин на том чемпионате золото и серебро завоевала Ульрике Майер. Через три года, накануне зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере, австрийка умерла в возрасте 26 лет в результате тяжелых травм, полученных при падении в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Гармиш-Партенкирхене. Соревнования по всем дисциплинам ЧМ-2025, кроме гигантов, будут проводиться на трассе, которая названа в честь Майер.

История и факты

– Чемпионат мира-2025 станет 48-м в истории. Первый горнолыжный мундиаль был проведен в 1931 году в швейцарском Мюррене. Вплоть до начала Второй мировой войны чемпионаты проводились ежегодно.

В период с 1948 до 1982 года чемпионаты проводились в четные годы. В високосные годы – совместно с Олимпийскими играми: олимпийские призеры по горнолыжному спорту получали также звания и медали чемпионатов мира.

Начиная с 1985 года чемпионаты мира перешли на нынешний график проведения: каждые два года в нечетные годы, чтобы избегать пересечений с Олимпиадами. От этого графика отклонились лишь однажды: из-за теплой погоды и недостатка снега мундиаль в испанской Сьерра-Неваде перенесли с 1995 на 1996 год.

– Только четыре дисциплины неизменно проводятся на всех чемпионатах мира с 1931 года: это слаломы и скоростные спуски среди мужчин и женщин. Гиганты появились в программе в 1950 году, супергиганты – в 1987.

– Чаще всего чемпионаты мира проходили в Австрии и Швейцарии – по 9 раз. Благодаря мундиалю в Заальбахе австрийцы вырвутся вперед, однако ненадолго, поскольку в 2027 году соревнования примет швейцарская Кранс Монтана.

Микаэла Шиффрин Getty Images

– Самой успешной горнолыжницей в истории чемпионатов мира является немка Кристль Кранц, которая блистала в 1934 – 1939 годах. Суммарно она в этот период завоевала 15 медалей. Микаэла Шиффрин сейчас имеет на своем счету 14 и может догнать и даже обойти Кранц уже в Заальбахе. Однако по количеству золота Микаэле до немки еще очень далеко: 7 чемпионских титулов против 12.

– У мужчин больше всего чемпионских титулов имеют на своем счету два представителя Австрии, Тони Зайлер и Марсель Хиршер. Однако по суммарному количеству медалей лидирует норвежец Кьетиль Андре Амодт – 12 (5-4-3).

Действующие лица

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К сожалению, из-за травм нынешний чемпионат мира соберет далеко не оптимальный состав участников, особенно это касается мужчин. Весь нынешний сезон пропускает лидер сборной Норвегии, Александер Омодт Килде, который в феврале перенесет еще одну операцию на спине. Тяжелые кадровые потери у сборной Франции – до конца сезона выбыли две звезды команды, Сиприен Сарразен и Алекси Пинтуро. Первый травмировался еще в конце декабря на тренировке в Бормио, второй – совсем недавно в Китцбюэле. Неудачным пока что получается возвращение в большой спорт Марселя Хиршера. Он успел провести лишь несколько гонок, после чего порвал крестообразные связки колена.

Алекси Пинтуро instagram.com/alexispinturault

Что касается женщин, то главной потерей, безусловно, можно назвать Петру Влхову, которая уже больше года не может полностью восстановиться после разрыва крестообразных связок колена. Есть весомая кадровая потеря и у хозяев, сборной Австрии. На недавнем скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене сломала ногу Нина Ортлиб.

Женщины

Главная интрига женской части программы перед стартом – состояние Микаэлы Шиффрин. Звездная американка из-за колотой раны в боку пропустила два месяца, и перед чемпионатом мира успела провести лишь одну гонку – слалом в Куршевеле, где она заняла лишь десятое место. Было очевидно, что Шиффрин ещё далека от оптимальной формы, и вопрос в том, сколько времени ей понадобится для того, чтобы её вернуть.

Микаэла Шиффрин Getty Images

На руку Микаэле тот факт, что технические виды запланированы на последние дни чемпионата – у американки есть две недели для подготовки. Что касается скоростных видов, то здесь на нее рассчитывать не стоит. В отсутствие Шиффрин главные надежды сборной США в скоростном спуске и супергиганте будут связаны с одним из открытий нынешнего сезона, Лорен Масугой, и легендарной Линдси Вонн, которая вернулась после 5-летнего перерыва. Впрочем, после нескольких солидных первых гонок результаты американки пошли на спад.

Что касается технических дисциплин, то подстраховывать Шиффрин должна, прежде всего Пола Мольцан, которая в удачные для себя дни способна бороться за медали. Однако стабильности не хватает как ей, так и Нине О'Брайен и еще одному открытию нынешнего сезона, Кэти Хэнсин.

Отсутствие Влховой, непонятное состояние Шиффрин – все это дает шансы на медали слаломисткам, которые привыкли быть в тени двух суперзвезд. В их отсутствие три победы одержала Зринка Лютич, которая постепенно переходит из категории молодых и талантливых в разряд звезд первой величины. По своему потенциалу хорватка, вполне возможно, уже готова бороться на равных с Шиффрин и Влховой.

Зринка Лютич x.com/fisalpine

Могут побороться за медали слаломе также швейцарки Венди Холденер, Мелани Мейяр и Камиль Раст. Последняя проводит свой лучший сезон в карьере и сейчас возглавляет слаломный зачет Кубка мира. Немка Лена Дюрр может вмешаться даже в борьбу за золото, если справится со своей хронической проблемой вторых попыток. Может удивить ее молодая и очень талантливая, однако нестабильная партнерша по команде Эмма Айхер, которая сейчас ходит все четыре основные дисциплины. Шансы канадки Лоранс Сен-Жермен защитить свой сенсационный чемпионский титул в слаломе двухлетней давности выглядят мизерными.

Есть претендентки на медали и у сборной Швеции. Анна Свенн Ларссон является чистой слаломисткой, а вот Сара Хектор может попасть на подиум в обеих технических дисциплинах. Профилирующим видом для нее является гигант, однако в слаломе текущий сезон для шведки является лучшим в карьере. Она уже дважды поднималась на подиум, в частности стала второй в последнем старте перед чемпионатом мира в Куршевеле, на арене предыдущего мундиаля.

В обеих технических дисциплинах может побороться за медали албанка итальянского происхождения Лара Кольтури, которая, как и Лютич, постепенно начинает оправдывать огромные авансы, выданные в молодости. Одним из главных фаворитов гиганта будет Элис Робинсон, которая в текущем сезоне очень стабильна и сейчас возглавляет зачет Кубка мира в своей любимой дисциплине. Может побороться за высокие места в гиганте норвежка Теа Луиза Стьернесунд.

Лара Кольтури instagram.com/laracolturiofficial

Скоростные виды, вероятнее всего, превратятся в дуэль Италии и Швейцарии. Лучшая скоростница современности, Софья Годжа, до сих пор не имеет в своем активе золота чемпионатов мира, и, безусловно, настроена исправить это недоразумение. Довольно бедный послужной список итальянки на мундиалях связан не только со слабыми результатами, но и с тем, что в феврале она часто бывала травмирована или только что после травмы.

В целом по карьере недобрала медалей на чемпионатах мира и Федерика Бриньоне, которая подходит к мундиалю в Заальбахе в статусе лидера Кубка мира. Она будет среди топ-фаворитов не только в скоростных видах, но и в гиганте, который на протяжении всей карьеры был ее основной дисциплиной. По своему потенциалу Бриньоне самая быстрая гигантистка мира, однако в нынешнем сезоне она в этой дисциплине очень нестабильна: в 5 стартах на Кубке мира у Федерики 2 победы и 3 схода с дистанции. В удачный для себя день побороться за самые высокие места в гиганте может и Годжа.

Федерика Бриньоне instagram.com/federicabrignone

А вот Марта Бассино в последние несколько лет в гиганте очень сильно разочаровывает. Специализация итальянки сместилась в сторону скоростных видов, и в Заальбахе она будет защищать титул чемпионки мира в супергиганте, который Марта сенсационно завоевала два года назад. Откровенно говоря, форма Бассино в текущем сезоне заставляет очень сильно сомневаться в ее способности завоевать на ЧМ-2025 хоть одну медаль. Может побороться за награды в супергиганте Элена Куртони, которая превратилась в узкого специалиста этой дисциплины.

Главной надеждой сборной Швейцарии будет Лара Гут-Бехрами, которая, как и Бриньоне, также будет среди фаворитов гиганта. В целом по сезону Лара выглядела спортсменкой с более низким потолком возможностей, чем у Годжи и Бриньоне, однако на последнем этапе в Гармиш-Партенкирхене обыграла обеих итальянок в супергиганте.

Еще одной ставкой швейцарок будет Коринн Сутер. Олимпийская чемпионка Пекина в скоростном спуске очень тяжело втягивалась в нынешний сезон после разрыва крестообразных связок колена, однако в январе начала стремительно набирать обороты, и на этапах в Кортине д'Ампеццо и Гармише по разу поднялась на подиум.

Коринн Сутер https://www.instagram.com/p/DFP95WHOxkf/

В начале сезона равным соперником для Италии и Швейцарии казалась сборная Австрии. Однако в январе Нина Ортлиб получила травму, а форма лидера команды, Корнелии Хюттер, пошла на спад. Как следствие – сейчас перспективы хозяек чемпионата уже не выглядят столь радужными. Способны удивить в скоростных видах также норвежка Кайса Викхофф Ли и знаменитая словенская ветеранка Илка Штухец. Непонятным является состояние чешки Эстер Ледецкой после повреждения, которое она получила в Гармиш-Партенкирхене.

Мужчины

У мужчин главной звездой чемпионата должен стать, конечно же, Марко Одерматт, который будет фаворитом как обоих скоростных видов, так и гиганта. Хотя в последнем швейцарец в текущем сезоне не так безупречен, как в прошлом году. В скоростных видах в сборной Швейцарии в полной мере раскрылись две молодые звездочки – Франьо Фон Алльмен и Алексис Монне. Каждый из них уже одержал свою первую победу на Кубке мира, причем сделали они это на легендарных трассах – в Венгене и Бормио соответственно. Впрочем, прекрасно выступает в текущем сезоне и более возрастное поколение сборной Швейцарии – Стефан Рогентен и Джастин Муризье. Рогентен на финале прошлого сезона именно в Заальбахе одержал свою первую и пока что единственную победу в карьере на Кубке мира.

Марко Одерматт Getty Images

А вот у хозяев, сборной Австрии, ситуация непростая. Лидер команды, Винсент Крихмайр, повредил связки колена на этапе в Венгене, и до сих пор не понятно, сможет ли он восстановиться к домашнему чемпионату мира. Не на руку Винсенту и расписание мундиаля: скоростные виды программы состоятся на первой неделе мундиаля. Не все в порядке и у сборной Италии – лидеры команды, Доминик Парис и Маттиа Кассе, проводят не лучший сезон. И итальянцев это волнует не только с точки зрения предстоящего чемпионата мира, но и через призму перспектив на домашней Олимпиаде.

Два канадца – Джеймс Кроуфорд и Кэмерон Александер – неожиданно стали звездами прошедшего чемпионата мира в Мерибеле и Куршевеле. Первый завоевал золото в супергиганте, второй – бронзу в скоростном спуске. Кроуфорд недавно победил в Китцбюэле, а Александер вообще проводит свой лучший кубковый сезон в карьере. Поэтому канадский дуэт также не стоит списывать со счетов – оба доказали, что их успехи двухлетней давности не были случайными.

Обескровленная травмами Пинтуро и Сарразена сборная Франции в скоростных видах сможет рассчитывать разве что на Нильса Аллегра. Лучший сезон в карьере проводит опытный словенец Миха Хробат, и никто не удивится, если он зацепит медаль в скоростном спуске. В супергиганте опасной темной лошадкой будет одно из открытий нынешнего сезона, норвежец Фредерик Меллер.

В технических дисциплинах у Норвегии целый набор претендентов на медали. Атле Ли Макграт и Тимон Хауган – слаломисты с очень большим потенциалом, однако нестабильные и склонные к грубым ошибкам в решающие моменты. Хотя, как ни странно, на чемпионатах мира таких людей часто "прорывает". Именно Хауган победил на трассе в Заальбахе в слаломе на финале прошлого сезона. В гиганте одним из главных соперников Одерматта будет Александер Стеен Ольсен. Многолетний лидер сборной Норвегии, Хенрик Кристофферсен, может побороться за медали в обоих технических видах.

Хенрик Кристофферсен instagram.com/h_kristoffersen

Также к числу самых опасных конкурентов Одерматта в гиганте стоит отнести словенца Жана Краньеца и хорвата Филиппа Зубчича. В удачный для себя день может удивить Лука Де Алипрандини, хотя агрессивный стиль итальянца очень часто дает сбои.

Не списываем со счетов и партнера Одерматта по команде Томаса Тумлера, который в текущем сезоне в 34-летнем возрасте добрался до первой победы на Кубке мира. Трасса в Заальбахе ему подходит: на финале прошлого сезоне он стал здесь третьим. Хотя кажется, что пик его формы остался в декабре. Лоик Мейяр в текущем сезоне очень стабилен в слаломе, хотя в январе начал сбоить. Результаты швейцарца в гиганте в текущие кампании заметно просели, однако именно он выиграл гигант у Заальбаха на финале прошлого сезона, поэтому списывать его со счетов в этой дисциплине также не стоит. Свой лучший сезон в карьере проводит Танги Неф, который на Кубке мира уже подбирается к подиуму.

В технических видах дела у сборной Австрии на протяжении сезона шли довольно плохо, однако последние старты на Кубке мира подарили надежду. Мануэль Феллер, который проваливал текущий сезон, в Шладминге стал вторым, впервые в сезоне поднявшись на подиум. Разовая вспышка или обладателя Малого Кубка мира прошлого сезона прорвало? Узнаем в Заальбахе.

Марко Шварцу возвращение после травм дается непросто. Да, в январе он, по крайней мере, начал попадать в топ-10, однако медаль чемпионата мира все же стала бы неожиданностью. Опасной темной лошадкой может стать Фабио Гштрайн, который замкнул топ-3 в слаломе несмотря на заметную ошибку во второй попытке. Потенциал в его заезде был очень большой.

Главным фаворитом слалома будет Клеман Ноэль, который одержал уже четыре победы в текущем сезоне. Да, французу немного не хватает стабильности, однако по своему потенциалу он – безусловно самый быстрый слаломист мира. Способен бороться за самые высокие места и его партнер по команде Стивен Амьез, однако у него огромные проблемы с психологией: он постоянно перегорает в стрессовых ситуациях.

Клеман Ноэль x.com/fisalpine

При удачных днях Лукас Бротен готов бороться за медали. Лукас Бротен в удачные дни готов бороться за медали, однако провалов у бразильца норвежского происхождения также хватает. Лидер сборной Германии Линус Штрассер обычно прибавляет именно во второй половине сезона, однако в текущей зимней кампании он так пока что ни одной победы и не одержал.

Катастрофически нестабильны, однако обладают огромным потенциалом итальянец Алекс Винатцер и швед Кристоффер Якобсен. В удачные для себя дни могут побороться за медали хорват Самуэль Колега, болгарин Альберт Попов и британец Дэйв Райдинг.

Расписание чемпионата мира-2025:

4.2.2025 | 16:15 | Командный параллельный вид

6.2.2025 | 12:30 | Супергигант, женщины

7.2.2025 | 12:30 | Супергигант, мужчины

8.2.2025 | 12:30 | Скоростной спуск, женщины

9.2.2025 | 12:30 | Скоростной спуск, мужчины

11.2.2025 | 11:00/14:15 | Командная комбинация, женщины

12.2.2025 | 11:00/14:15 | Командная комбинация, мужчины

13.2.2025 | 10:45/14:15 | Гигантский слалом, женщины

14.2.2025 | 10:45/14:15 | Гигантский слалом, мужчины

15.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом, женщины

16.2.2025 | 10:45/14:15 | Слалом, мужчины