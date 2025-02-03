Рекорд Украины от Марусяка, неудачное возвращение Шиффрин. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Пятница, 31 января

Виллинген (Германия), HS 147, смешанный командный турнир

Суббота, 1 февраля

Виллинген (Германия), HS 147, личный турнир

Воскресенье, 2 февраля

Виллинген (Германия), HS 147, личный турнир

Провал Германии и победный дубль Чофенига

Кубок мира по прыжкам с трамплина отправился в Виллинген. Знаменитая местная арена "Мюленкопф Шанце" праздновала 30-ю годовщину с момента своего первого появления на Кубке мира. К тому же, этот этап был последним немецким в текущем сезоне. И Бундестим попрощался с домашней публикой, мягко говоря, не слишком удачно. А если говорить откровенно, то это был громкий провал.

За два личных старта суммарно команда Штефана Хорнгахера набрала жалкие 72 балла (и это несмотря на наличие национальной группы в субботнем турнире!) и потеряла второе место в зачете Кубка наций, пропустив Норвегию. В воскресном турнире во вторую попытку попали лишь два немца – последний раз такой провал у Бундестима перед домашней публикой случался более 15 лет назад: на первом этапе Турне четырех трамплинов в Оберстдорфе сезона-2009/10.

При чем, нельзя сказать, что такой провал сборной Германии был неожиданным или случайным: он стал логическим продолжением глубокого спада формы всей команды в течение последнего месяца, начиная еще с Турне четырех трамплинов. Символом кризиса Бундестима являются результаты Пьюса Пашке, который доминировал на Кубке мира в ноябре-декабре. В Виллингене он стал 27-м в субботу и занял обидное 31 место в воскресенье. Кстати, Пашке завершил личный турнир на Кубке мира на 31-й позиции пятый раз в карьере, причем, все пять таких случаев произошли на домашних этапах.

Всего 4 очка за два старта – и Пашке пропускает Штефана Крафта на третье место в общем зачете Кубка мира. И падение немца в турнирной таблице продолжится: он пропустит следующие два заокеанских этапа в Лейк Плесиде и Саппоро. А это значит, что в следующий раз мы увидим Пьюса аж на чемпионате мира.

Пьюс Пашке skijumping.pl

Зато поедет в Лейк Плесид Штефан Ляйе, который в последний раз набирал очки на Кубке мира еще 14 декабря в Титзее-Нойштадте. Сохранил место в составе Феликс Хоффманн, который в субботу стал лучшим из немцев – 15 место.

Ну а главным героем этапа в Виллингене стал Даниэль Чофениг, который оформил победный дубль. В это трудно поверить, однако в субботу Дани принес Австрии первую победу в Виллингене с 2010 года, когда на "Мюленкопф Шанце" торжествовал Грегор Шлиренцауэр.

Чофениг сейчас находится в феноменальной форме и превосходит по классу всех своих соперников. Ярче всего это проявилось в первой попытке субботнего турнира. Под конец раунда ветровые условия существенно ухудшились, прыгуны топ-уровня один за другим выдавали неудачные попытки, однако как только дело дошло до Чофенига – тот выдал прекрасный прыжок, так, будто никаких проблем с ветром и не было.

Его ближайший преследователь в общем зачете, Ян Херль, в Виллингене занял 6 и 3 места, и отстает от Даниэля уже на 203 балла – похоже, интрига в борьбе за Большой хрустальный глобус постепенно умирает. Еще во время Турне четырех трамплинов казалось, что форма Чофенига постепенно идет на спад, однако драматическая развязка в Бишофсхофене словно окрылила Даниэля, который превратился в настоящего доминатора.

Штефан Крафт в Виллингене занял лишь 12 и 4 места, однако, как уже было сказано выше, этого оказалось достаточно для того, чтобы обойти Пашке и подняться на третье место в общем зачете. Блестящий этап выдал Максимильян Ортнер, который замкнул топ-5 в воскресенье, а в субботу второй раз в карьере поднялся на подиум на Кубке мира. Впервые Макси оказался на пьедестале почета на открытии текущего сезона в Лиллехаммере.

Очень солидное выступление в субботу выдала сборная Норвегии. Да, подопечные Магнуса Бревига не попали на подиум, однако сразу четверо норвежцев финишировали среди семерки лучших. А уже в воскресенье Йоханн Андре Форфанг стал вторым – в четвертый раз в последних пяти стартах на Кубке мира. В то время, как остальные соперники проиграли Чофенигу более 20 баллов, Йоханн навязал австрийцу реальную борьбу. Однако даже фантастического прыжка на 152 метра во второй попытке оказалось недостаточно.

Йоханн Андре Форфанг skijumping.pl

Второй раз подряд очень неоднозначный уик-энд выдал Мариус Линдвик. Как и неделю назад в Оберстдорфе, он провалил субботний турнир (49 место), однако реабилитировался в воскресенье, показав 14-й результат.

Едва ли не лучший этап в сезоне провела сборная Японии. В воскресенье в зачетную зону пробились сразу 5 представителей команды, чего не случалось более трех лет – с 30 января 2022 года, когда на этапе в том же Виллингене в топ-30 финишировали сразу 6 японцев.

Впервые за более чем два года набрал очки на Кубке мира многолетний второй номер команды, Юкия Сато. 3-5 лет назад он считался прыгуном околотопового уровня с потенциалом ворваться в когорту элитных. Однако спад формы, помноженный на очень неблагоприятные для Сато изменения в техническом регламенте на несколько лет загнали Юкия в очень глубокий кризис. Остается лишь надеяться, что 19 место в воскресенье было не разовой вспышкой, а первым шагом к возвращению на прежний уровень. Так или иначе, воскресный успех значительно повысит шансы Сато пробиться в состав Японии на чемпионат мира в Тронхейме.

Далеко не все обратили на это внимание, однако лидер сборной Японии Рёю Кобаяси за трехнедельную паузу в своих выступлениях на Кубке мира изменил свою технику приземления. Теперь при выполнении телемарка передней, опорной ногой является правая. Хотя еще на финале Турне четырех трамплинов в Бишофсхофене он приземлялся на левую ногу. Характерно, что такой переход дался Рёю абсолютно безболезненно: быстро и без потери качества. Очень разительный контраст по сравнению с тем, как тяжело давался аналогичный процесс легендарному Симону Амманну 10 лет назад.

x.com/localSJresults

Сильный этап выдала также сборная США. В субботу в топ-10 финишировал Кевин Бикнер, в воскресенье – Тейт Франц. Причем, для Бикнера субботний результат стал лучшим в карьере. Внезапный и удивительный прогресс в карьере 28-летнего прыгуна, который выступает на Кубке мира уже почти 10 лет, а до нынешнего сезона был даже не середняком, а перманентным статистом-аутсайдером.

Не может не радовать прогресс Эрика Белшоу, который еще в прошлом сезоне считался главным молодым американским талантом. Однако первую половину нынешней зимней кампании он провалил, и лишь неделю назад в Оберстдорфе набрал свое первое в сезоне очко на Кубке мира. В Виллингене у него на счету два очень солидных выступления – 18 и 21 места.

Произошел на этапе в Виллингене и скандал, в эпицентре которого оказался Тими Зайц. В первой попытке пятничного микста он получил дисквалификацию за слишком длинные рукава костюма. После этого словенец демонстративно вышел на вторую попытку в том же костюме, на выкате после приземления поднял руки высоко вверх, "укоротив" свои рукава и успешно прошел после этого технический контроль.

Тими Зайц skijumping.pl

Тими не просто публично показал один из способов обмануть техконтроль, но и "накинул на вентилятор" в интервью после соревнований. В ответ на вопрос о том, почему его дисквалифицировали, Тими сказал: "Не знаю, возможно потому, что организаторам хотелось увидеть Германию на подиуме сегодня".

Развивать полемику вокруг высказываний Зайца не будем – похоже, словенец хочет перехватить у поляков звание лидера и главного символа борьбы "бедных и угнетенных" против "богатых и всесильных". Однако поведение Тими заставило в очередной раз обратить внимание на несовершенство современной системы технического контроля и необходимость доработки процедуры.

Что касается непосредственно выступлений на трамплине, то здесь Зайц ничем не впечатлил - 13 и 16 места в двух личных турнирах. Проблемы Анже Ланишека со вторыми попытками никуда не делись. Да, потеря всего 0,6 балла преимущества над Чофенигом в субботу вполне объяснима, а вот отступление с четвертой на восьмую позицию в воскресенье можно считать тенденциозным и симптоматичным.

Впрочем, есть у сборной Словении и поводы для радости. В субботу девятым стал Ловро Кос, для которого это лучший результат в текущем сезоне. В тот же день свои первые в карьере очки на Кубке мира набрал Рок Облак – 29 место.

Марусяк обновил рекорд Украины

Для сборной Украины этап в Виллингене был удачным, однако оставил ощущение не до конца реализованных возможностей. В субботу квалификацию сумели пройти оба представителя команды – Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко. Для последнего это было лишь второе попадание в основные соревнования в текущем сезоне. При чем, первое случилось на третьем этапе Турне четырех трамплинов в Инсбруке – именно тогда, когда единственный раз квалификацию не сумел преодолеть Марусяк. Таким образом, субботний личный турнир в Виллингене был первым в нынешней зимней кампании, в котором принимали участие оба представителя сборной Украины.

В воскресенье ситуация повторилась, причем, Калиниченко в квалификации показал 35-й результат – можно даже было помечтать о первых в карьере очках на Кубке мира. Однако в основных соревнованиях Виталий выступал значительно слабее – 46 и 49 места в субботу и воскресенье соответственно. Очков добыть не удалось, но потенциал цепляться за топ-30 появился.

Что касается Марусяка, то то, что в Виллингене он способен бороться за очки, было заметно с самого начала. В субботу в квалификации он показал 29-й результат, при том, что прыгал он в неблагоприятных погодных условиях: большую плюсовую поправку на ветер получил лишь Пьюс Пашке. К сожалению, в основных соревнованиях Евгений прыгнул заметно слабее – лишь 41 место.

Евгений Марусяк skijumping.pl

Однако в воскресенье лидер сборной Украины доказал, что субботняя неудача в первой попытке была случайностью. В квалификации он показал 12-й результат – один из лучших прыжков Евгения в текущем сезоне. После первой попытки основных соревнований Марусяк шел 16-м, однако были опасения относительно того, что украинец во второй попытке отступит. В его части протокола первой попытки было очень тесно: сразу 5 прыгунов проигрывали украинцу менее чем 1,5 балла.

И негативный сценарий реализовался: Марусяк потерял аж 9 позиций и финишировал в итоге лишь 25-м. Впрочем, даже этих 6 очков оказалось достаточно для того, чтобы уже сейчас обновить свой собственный и национальный рекорд по количеству набранных очков на Кубке мира за один сезон - 58 против 57 в прошлом сезоне. И это при том, что треть кубкового сезона еще впереди – пока проведено 19 из 29 запланированных личных стартов.

Учитывая, что из последних 10 стартов 4 будут на любимых для Марусяка полетных трамплинах – Евгению вполне по силам достичь отметки в 100 очков за сезон. Жаль только, что этап в Виллингене был последним немецким в текущем сезоне: местные трамплины для Евгения можно назвать счастливыми.

Мог ли Марусяк в Виллингене выступить лучше? Безусловно, мог. На "Мюленкопф Шанце" у него, как и у Виталия Калиниченко, были серьезные проблемы с приземлением, которые частично можно объяснить жестким снежным покрытием на трамплине. При этом, в первой попытке воскресного турнира приземление Марусяка было относительно неплохим, и вполне можно говорить о том, что судьи были слишком жесткими к Евгению: при более объективных оценках он мог бы финишировать на 1-2 позиции выше.

Теперь пути двух представителей основы сборной Украины снова расходятся: Калиниченко едет на Континентальный кубок в Крань, а Марусяк впервые летит на заокеанский этап Кубка мира в американский Лейк Плесид.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Четверг, 30 января

Куршевель (Франция), слалом, женщины

Воскресенье, 2 февраля

Гармиш-Партенкирхен (Германия), скоростной спуск, мужчины –отменен

Неудачное возвращение Шиффрин

Последним стартом женского Кубка мира перед чемпионатом мира в Заальбах-Хинтерглемме был слалом в Куршевеле. Главной интригой этапа было возвращение к соревнованиям после двухмесячного перерыва Микаэлы Шиффрин. С одной стороны, все понимали, что сразу требовать от американки победы не стоит. Однако Куршевель – одна из ее любимых трасс, поэтому многотысячная армия фанатов Мики имела основания верить в то, что в первой же гонке после возвращения Шиффрин сумеет отпраздновать свою юбилейную, сотую победу на Кубке мира.

В итоге чуда не случилось. Если первая попытке от Микаэлы еще была неплохой, то по второму заезду стало очевидно – американка еще далека от оптимальной формы: замедленные движения, много мелкого технического мусора и десятое место в итоге. Худший доезд Шиффрин до финиша в слаломе на Кубке мира аж с ноября 2014 года.

Впрочем, делать трагедию из этой неудачи не стоит. На чемпионате мира в Заальбахе технические виды будут завершать программу турнира, женский слалом состоится 15 февраля, в предпоследний день мундиаля. У Шиффрин есть еще две недели для того, чтобы улучшить форму и не покинуть Заальбах с пустыми руками. Неудача в Куршевеле лишь показала, что Мики – не робот, а живой человек.

Микаэла Шиффрин Getty Images

Партнерши по команде также не смогли подстраховать Шиффрин. Пола Мольцан сошла с дистанции уже в первой попытке, в итоге, кроме Микаэлы, очки в Куршевеле не набрал никто из американок.

Ну а победу одержала Зринка Лютич. Именно талантливой хорватке больше всего пошла на пользу травма Шиффрин: она одержала три победы в слаломе на Кубке мира, причем две из них – разгромные. Это касается, в частности, и гонки в Куршевеле, где Лютич выиграла у ближайшей преследовательницы 1,26 секунды. В конце декабря в Земмеринге Зринка привезла ближайшей преследовательнице вообще 1,75 секунды.

Эти два перфоманса хорватки были настолько убедительными, что есть очень большие сомнения в том, что ее смогла бы обыграть оптимально готовая Шиффрин. При чем, если в Земмеринге можно было говорить о том, что в отсутствие американки Лютич чувствовала себя свободнее психологически, то в Куршевеле она победила в присутствии американки, пусть та и была не в оптимальной готовности. Вполне вероятно, что Микаэла получила новую достойную соперницу уровня Петры Влховой.

Второй стала Сара Хектор, для которой это лучший результат в слаломах на Кубке мира за карьеру. До этого шведка дважды уже бывала на подиуме (при чем, оба раза – во Флахау), однако лишь на третьей его ступеньке.

Впервые за долгое время порадовала молодая и очень талантливая партнерша Хектор по сборной Швеции Ханна Аронссон Элфман, которая благодаря второму чистому времени второй попытки прорвалась с 24 места на 12-е. Это ее лучший результат на Кубке мира за последние два года. А вот другой шведский талант, Корнелия Элунд, сошла с дистанции уже в первой попытке.

Опытная Анна Свенн Ларссон вполне могла составить Хектор компанию на подиуме. Она шла четвертой после первой попытки и выдала блестящую вторую половину первого заезда, однако затем допустила грубую ошибку и отступила на 24 место в итоге.

Пожалуй, единственной, кто мог бросить вызов Лютич в четверг, была Венди Холденер. После первой попытки швейцарка шла второй и проигрывала лидеру всего 0,19 секунды, однако уже в начале своего второго заезда она сошла с дистанции. Лидер слаломного зачета Кубка мира, Камиль Раст, во второй попытке прорвалась с 10 места на пятое. Еще одна швейцарка, Мелани Мейяр, также совершила рейд во втором раунде – с 15-й позиции на седьмую.

Топ-3 замкнула Лена Дюрр. Впервые за долгое время ей удалось во второй попытке не отступить, а, наоборот, улучшить свою позицию с восьмой на третью. Ее молодая партнера по сборной Германии, Эмма Айхер, сошла с дистанции уже в первой попытке – стабильности ей до сих пор не хватает.

Лучшее чистое время второй попытки показала Лара Кольтури. Это позволило албанке итальянского происхождения прорваться с 14-й позиции в топ-6. А вот Лоранс Сен-Жермен к защите своего сенсационного титула чемпионки мира в слаломе, похоже, совсем не готова: канадка прекратила борьбу уже в первой попытке, показав лишь 36-й результат.

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 31 января

Конь (Италия), командный спринт, классика

Суббота, 1 февраля

Конь (Италия), спринт, классика

Воскресенье, 2 февраля

Конь (Италия), разделка, 10 км, свободный стиль, мужчины

Конь (Италия), разделка, 10 км, свободный стиль, женщины

Первые очки Украины на Кубке мира с 2013 года

Этап Кубка мира в Кони подарил мужской сборной Украины неожиданный успех – первые очки на Кубке мира с 2013 года. Набрал их Александр Лисогор, который показал 45-й результат в воскресной разделке. Последним украинцем, который набирал очки на Кубке мира был Руслан Перехода в феврале 2013 года на предолимпийском этапе в Сочи.

Да, на том этапе состав участников был довольно скромным, однако не будем забывать, еще в те времена очки в общий зачет Кубка мира набирали лишь 30 лучших на каждом старте, в то время как сейчас – топ-50. Поэтому говорить о том, что Лисогор прорвался на какой-то принципиально новый уровень, точно не стоит. По крайней мере, пока что: Александру всего 21 год – детский возраст для дистанционщика.

Александр Лисогор Getty Images

Ну а главным событием этапа стало возвращение Харальда Остберга Амундсена, который не выступал на Кубке мира со времен своего ухода из Тур де Ски из-за болезни. Возвращение норвежца получилось успешным – в воскресенье он уверенно выиграл свою коронную дисциплину, разделку свободным стилем. Амундсен показал, что все последствия болезни остались позади, и к чемпионату мира он приближается в очень неплохой форме. В субботу он вылетел в четвертьфинале, но все же спринт классикой – совсем не его территория. Даже несмотря на то, что Харальд считается одним из главных универсалов современности.

Несмотря на то, что этап в Кони собрал далеко не оптимальный состав участников, Амундсен уверенно разобрался с очень непростыми соперниками – Ивером Тильдхеймом Андерсеном, Мартином Левстрёмом Ньенгентом и Сименом Хегстадом Крюгером. Последний откровенно разочаровал, лишь замкнув топ-5. Форма Крюгера перед чемпионатом мира вызывает определенное беспокойство.

Шестым в разделке стал Иво Нисканен. Безусловно, такой результат можно списать на слабый состав участников этапа, однако тот факт, что тому же Крюгеру он проиграл менее двух секунд, говорит о том, что выступление финна действительно было достойным. А начинался этап для Нисканена с фиаско: из-за его ошибки сборную Финляндии дисквалифицировали в командном спринте классикой за нарушение правил классического хода.

Мог побороться за подиум в разделке Мика Вермюлен, однако австриец заболел по ходу этапа и на старт воскресной гонки не вышел. Седьмое место с немцем Яношем Бруггером разделил швед Густаф Берглунд. Для бойфренда Эббы Андерссон это первое в карьере попадание в топ-10 на Кубке мира в личных гонках.

А вот Калле Халварссон продолжает разочаровывать – лишь 14 место. Если бы у сборной Швеции был бы хоть чуточку выше уровень конкуренции за место в составе – у ветерана могли бы возникнуть очень серьезные проблемы с попаданием на чемпионат мира.

Новый лидер сборной Швеции, Эдвин Ангер, в субботнем спринте пробился в финал, однако финишировал там на последнем, шестом месте, а после гонки жаловался на усталость. После такого от шведа никто не ожидал подвигов в разделке, однако Ангер сумел показать четвертый результат. Эдвин – один из немногих гонщиков, которые в нынешнем сезоне практически не пропускают гонок. Поэтому двухнедельный перерыв в Кубке мира ему точно не помешает.

Эрик Вальнеш Getty Images

Ну а в отсутствие Йоханнеса Клэбо спринт выиграл Эрик Вальнеш, для которого это первая победа в текущем сезоне. Как и в разделке, норвежцы забрали все три места на подиуме: в топ-3 также финишировали Ансгар Эвенсен и Эвен Нортуг. А вот Ховард Солос Таугболь разочаровал, вылетев в четвертьфинале.

Лишь второй раз в текущем сезоне выступил на Кубке мира Симоне Мочеллини, которого в последние годы замучили травмы. В субботнем спринте своей любимой классикой он вылетел уже в четвертьфинале, как и его более титулованный партнер по команде Федерико Пеллегрино.

Диггинс отрывается в общем зачете

У женщин этап в Кони завершился в пользу Джессики Диггинс, которая значительно повысила свои шансы на второй подряд Большой хрустальный глобус (БХГ). В спринте классикой американка сумела добраться до полуфинала – неплохой результат, особенно учитывая травму стопы американки, которая не позволяла ей полноценно соревноваться в классике на протяжении всего января. Тем не менее, похоже, эти проблемы все меньше беспокоят Джессику.

В воскресенье гонку с раздельным стартом своим любимым свободным Диггинс выиграла в очной борьбе со своей главной соперницей в общем зачете Кубка мира, Астрид Ойре Слинд. По итогам этапа в Кони американка оторвалась от норвежки уже на 282 балла. Отыграть такое без форс-мажоров при текущей очковой системе очень трудно, особенно такой спортсменке как Слинд, которая вообще не выступает в спринтах.

Джессика Диггинс x.com/FISCrossCountry

Топ-3 разделки замкнула Кертту Нисканен, которая воспользовалась далеко не оптимальным составом участников этапа в Кони. Этот же фактор позволил Катаржине Янатовой стать четвертой – ее личный рекорд на Кубке мира. До этого лучшим результатом в карьере чешки было шестое место в спринте в Лиллехаммере в декабре прошлого года. Пятой стала еще одна финка, Криста Пармакоски, для которой это лишь второе попадание в топ-5 в текущем сезоне. Седьмое место у Анне Кьерсти Кальво – впрочем, норвежка уже потеряла все шансы пробиться в состав команды на чемпионат мира.

Что касается субботнего спринта, то его выиграла Майя Дальквист. Для шведки это первая победа на Кубке мира с декабря 2021 года. Уникальная ситуация, учитывая, что после того Дальквист дважды выигрывала Малый хрустальный глобус в спринте. Второй стала Надин Фэндрих. На следующий день они солидно выступили в разделке – десятое и шестое места соответственно. Само участие двух чистых спринтерок в разделке после спринта – лучшее доказательство того, что эксперименты с дистанционными гонками перед спринтами на Кубке мира в текущем сезоне были неудачными.

Ясми Йонсу в очередной раз выиграла квалификацию спринта, однако после этого вылетела в полуфинале. Учитывая отсутствие Йонны Сундлинг, этого оказалось достаточно для того, чтобы вернуть себе красный биб лидера спринтерского зачета Кубка мира. Третьей стала Лаура Гиммлер, для которой это первый в карьере подиум на Кубке мира.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 31 января

Зеефельд (Австрия), масс-старт, 10 км/HS 109

Суббота, 1 февраля

Зеефельд (Австрия), компакт, HS 109/7,5 км

Воскресенье, 2 февраля

Зеефельд (Австрия), Гундерсен, HS 109/10 км

Риибер проиграл свою последнюю многодневку

У двоеборцев состоялся один из хайлайтов сезона – традиционная трехдневная многодневка Nordic Triple в Зеефельде. Она должна была стать последней в карьере Ярла Магнуса Риибера, который завершит карьеру в конце текущего сезона. И выиграть свой прощальный мини-тур легендарный норвежец не сумел.

Хотя начиналось все очень оптимистично – и для него лично, и для сборной Норвегии в целом. Открывал программу многодневки масстарт, в котором сборная Норвегии выглядела значительно сильнее своих главных соперников, немцев. Скандинавы забрали первые три места на финише, а четвертым неожиданно финишировал не Винценц Гайгер, не Юлиан Шмид и не Йоханнес Ридцек, а Мануэль Файсст. После этого Риибер уверенно оформил победу на трампилне – казалось, никаких преград на пути к победе в общем зачете мини-тура.

Прыжковую попытку субботнего компакта Ярл Магнус также выиграл, однако самый быстрый лыжник нынешнего сезона, Йенс Лурос Офтебро, стартовал пятым и в итоге опередил своего партнера по команде на финише гонки преследования. Третьим финишировал Гайгер, и, как оказалось, именно это было главной проблемой для Риибера.

В воскресенье Ярл Магнус снова стал лучшим в прыжке, однако не сумел создать комфортного преимущества перед гонкой на 12,5 км. В итоге его догнала группа с Офтебро, Гайгером, Йоханнесом Лампартером и Илккой Херолой. Именно это формирование и разыграло победу в многодневке. И Риибер в финишном спринте проиграл Гайгеру, который в первые два дня выглядел значительно слабее в гонке, однако в целом приятно удивил своим уровнем на трамплине.

Винценц Гайгер instagram.com/vinzenz_geiger

Победа Гайгера обострила и интригу в общем зачете Кубка мира. Теперь немец отстает от Риибера всего на 81 очко – разрыв, который вполне можно отыграть, тем более, что норвежец из-за своих хронических проблем со здоровьем не выглядит непобедимым. Еще один немец, Юлиан Шмид, в Зеефельде был на вторых ролях, в итоге финишировал лишь шестым и сейчас отстает от Риибера уже на 205 баллов.

Четвертым финишировал Илкка Херола. Финну, как и обычно, в решающий момент не хватило финишного рывка. Однако в целом лидер сборной Финляндии в Зеефельде не был похож сам на себя: непривычно хорошие выступления на трамплине и слабые скорости в лыжной гонке. На первом этапе Херола стал лишь четвертым, хотя вполне мог оказаться на подиуме, если бы не смазал приземление при дальнем полете (111,5 метра – самый дальний полет дня) на трамплине.

Многолетний второй номер сборной Финляндии, Эро Хировонен, многодневку не завершил, не выйдя на старт третьего этапа в воскресенье. В первые два дня он показал 42-й и 27-й результаты соответственно. Напомним, нынешний сезон Кубка мира для Хирвонена начался лишь на предыдущем этапе в Шонахе. Весь стартовый отрезок зимней кампании он пропустил из-за неудовлетворительной прыжковой формы.

Лидер сборной Австрии, Йоханнес Лампартер, в итоге финишировал лишь пятым. В решающий момент его тактика не сработала. На последнем круге воскресной гонки он решил атаковать на вершине последнего подъема, который является очень специфическим. После него идет крутой спуск почти без поворотов, где гонщики, которые сидят за спинами, имеют значительное преимущество в аэродинамике над лидером. Атака перед таким спуском имеет смысл лишь в том случае, если тебе удается заработать достаточное преимущество для того, чтобы соперники не сели в аэродинамический мешок за тобой. Лампартеру такого преимущества создать не удалось.

Стоит отметить партнера Йоханнеса по сборной Австрии, Фабио Обермейра. На внутренних австрийских соревнованиях он уже неоднократно демонстрировал большой потенциал и способность обыгрывать даже первых номеров команды. Однако на международном уровне Фабио всегда терялся и довольствовался максимум ролью крепкого середняка. В Зеефельде он в субботу стал девятым – личный рекорд на Кубке мира. До этого 24-летний австриец даже в топ-15 не попадал ни разу.

Мазурчук набрал очки в Зеефельде

Выступила на многодневке в Зеефельде и сборная Украины в составе Дмитрия Мазурчука и Александра Шумбарца. Последний, к сожалению, был в роли статиста, даже в пятничном массстарте слишком уж слаб Александр в лыжной гонке. Остается лишь в который раз повторить: при таком дисбалансе между трамплином и лыжной гонкой Шумбарцу стоит задуматься над переходом в чистые прыжки.

А вот Мазурчук дважды сумел набрать очки – он занял 39 место в субботу и в воскресной финальной гонке многодневки. Результат неплохой, однако Дмитрий точно был способен на большее. Имеются в виду, прежде всего, его выступления на трамплине. Во всех трех прыжках у него возникала одна и та же проблема: очень сильная асимметричность при отталкивании. Каждый раз приходилось делать резкие корректирующие движения корпусом и руками, а это – сразу большие потери в дальности и оценках за стиль.

Дмитрий Мазурчук Getty Images

Да, воскресная финальная гонка получилась достаточно селективной и подарила очень большие разрывы в средней и нижней частях финишного протокола. Однако в субботу все было очень плотно, и можно сказать, что за счет асимметричного отталкивания Мазурчук несколько итоговых позиций точно потерял.

Впрочем, такое выступление Дмитрия на трамплине скорее радует, чем разочаровывает. Заметно, что украинец способен на большее. А когда в технике прыгуна есть столь заметный недостаток, то решить его значительно легче, чем когда не знаешь за что браться. До чемпионата мира в Тронхейме еще почти три недели, будем надеяться, что тренерский штаб сборной Украины вместе с Мазурчуком сможет провести эффективную работу над ошибками.

Общий зачет Кубка мира:

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