Дебют Марусяка в Лейк Плэсиде, бенефис швейцарцев на горнолыжном ЧМ. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 8 февраля

Лейк Плэсид (США), HS 128, личный турнир

Воскресенье, 9 февраля

Лейк Плэсид (США), HS 128, смешанный командный турнир

Лейк Плэсид (США), HS 128, личный турнир

Успешный дебют Марусяка в Лейк Плэсиде

Лидер сборной Украины Евгений Марусяк отправился на этап в Лейк Плэсид. Для 24-летнего украинца это был первый в карьере заокеанский вояж в рамках Кубка мира и, соответственно, первое выступление на трамплине в Лейк Плэсиде. И дебют можно считать удачным.

Марусяку понадобилось несколько тренировочных прыжков для того, чтобы адаптироваться к новому сооружению: 40-й результат в первой тренировке, 38-й – во второй и 32-й – в пятничной квалификации. А уже в трайл-раунде перед первым личным стартом в субботу Евгений показал 22-й результат. Постепенный, устойчивый прогресс очевиден.

В основных соревнованиях он продолжился: в первой попытке Евгений показал 15-й результат. Как и неделю назад в Виллингене, он оказался в группе, где результаты были очень плотными и был большой риск потерять много позиций во втором раунде. В финальной попытке Марусяк несколько отступил, однако 18 место – блестящий результат.

Лишь однажды в своей карьере на Кубке мира украинец занимал более высокое место на большом, 120-метровом трамплине на Кубке мира. Было это в начале текущего сезона в Титзее-Нойштадте, где Евгений стал 12-м. Несмотря на любовь Марусяка к гигантским трамплинам, именно тот результат остается для него лучшим в текущем сезоне.

Евгений Марусяк Skijumping.pl

Воскресенье выдалось для украинца менее удачным: разделенное с Юкия Сато 29 место в квалификации и 33-е – в основных соревнованиях. Для попадания во вторую попытку не хватило лишь 0,6 балла – Евгению очень не повезло. Впрочем, учитывая 18 место в субботу, уикенд в Лейк Плэсиде Марусяк точно может занести себе в актив. И не только с точки зрения мест и набранных очков, но и с точки зрения качества прыжков.

У Евгения часто возникают проблемы с техникой приземления, из-за чего он получает низкие оценки за стиль. Однако в Лейк Плэсиде прыжки Марусяка были очень чистыми и качественными технически. Очень важно систематически выдавать такие прыжки, потому что, что бы там ни говорили об объективности, но фактор репутации на оценки судей влияет. "Сначала ты работаешь на зачетку, потом – зачетка на тебя".

Отметим, что партнер Марусяка по сборной Украины, Виталий Калиниченко, в США не полетел. Он остался у Европы и выступил на этапе Континентального кубка в Кране. Предыдущий визит Виталия во второй дивизион завершился неудачей – 38 и 45 места в Бишрофсхофене три недели назад. Однако в Кране Калиниченко выступил значительно сильнее. В субботу он стал 28-м, а в воскресенье вообще показал девятый результат – личный рекорд для Виталия на Континентальном кубке. Важный заряд уверенности перед чемпионатом мира.

Следующий этап Кубка мира в Саппоро, который станет последним перед мундиалем в Тронхейме, сборная Украины пропускает. Марусяк и Калиниченко посвятят время тренировкам в Словении.

Долгожданная победа Форфанга

Субботний личный турнир в Лейк Плэсиде принес долгожданную победу Йоханну Андре Форфангу, который в предыдущих пяти личных стартах четыре раза финишировал вторым. Пятый подиум для Форфанга в текущем сезоне – столько же, сколько у него было в предыдущих шести зимних кампаниях вместе взятых. В воскресенье Йоханн добавил к победе четвертое место и поднялся на ангалогичную позицию в общем зачете Кубка мира, воспользовавшись отсутствием Пьюса Пашке.

Йоханн Андре Форфанг Skijumping.pl

Для его партнера по команде Халвора Эгнера Гранеруда прошедшая неделя оказалась полной приключений. Сперва он не смог вылететь с командой в США из-за того, что совершил ошибку в номере паспорта при заполнении документов. Норвежец почти на сутки застрял в Париже, после чего был вынужден лететь через Монреаль.

В итоге Гранеруд пропустил обе пятничные тренировки и прибыл на трамплин буквально перед стартом квалификации. Однако на этом приключения не завершились. Сам Халвор-то в Лейк Плэсид прибыл, а вот его багаж – нет. В итоге из всей экипировки Гранеруда он прыгал лишь в своем костюме – все остальное пришлось одалживать у коллег. И при таких обстоятельствах седьмое место в воскресенье – прекрасный результат. В субботнем турнире Халвор после первой попытки замыкал топ-20, однако провалил второй прыжок и отступил на последнее, 30 место.

Кристоффер Эриксен Сундал в воскресенье замкнул топ-6, однако в субботнем турнире занял лишь 21 место. Учитывая, что в двух пятничных тренировках у него были второй и первый результаты, можно говорить о том, что он свой потенциал в Лейк Плэсиде в полной мере не реализовал. Мариус Линдвик едва ли не впервые в этом сезоне в воскресенье выступил хуже, чем в субботу: 4 место против 20-го. Что не помешало норвежцам в воскресенье выдать одно из лучших выступлений в сезоне: 4 человека среди семерки лучших.

Воскресный личный турнир выиграл Даниэль Чофениг, который нокаутировал своих соперников гениальным вторым прыжком, даже несмотря на то, что из-за тяжелых погодных условий ему долгое время не давали разрешения на старт. Дважды вторым в Лейк Плэсиде стал Ян Хёрль, что позволило ему не отстать от Чофенига в общем зачете. Хотя как отыгрывать более 200 очков отставания – не понятно.

Даниэль Чофениг Skijumping.pl

В любом случае, нынешний сезон уже безоговорочно можно назвать лучшим в карьере Хёрля. На его счету 12 подиумов в 21 старте на Кубке мира – больше, чем за всю предыдущую карьеру (11 подиумов в 131 старте).

А вот кризис Штефана Крафта продолжается. После проигранного Турне четырех трамплинов у него ни одного подиума и лишь одно попадание в топ-6. Неужели Штефана так подкосило то драматическое фиакско в Бишофсхофене? В любом случае, при такой динамике Крафт рискует потерять третье место в общем зачете: Форфанг отстает всего на 65 очков и находится в гораздо лучшей форме. Вполне вероятно, что перестановка в генеральной классификации произойдет уже в Саппоро.

Не может быть довольна своим выступлением в Лейк Плэсиде сборная Словении. Анже Ланишек в воскресенье финишировал третьим, однако имел все шансы побороться за подиум и в субботу. Но в первой попытке ему очень не повезло с ветровыми условиями, и даже несмотря на второй чистый результат второго раунда он прорвался с 21-го места лишь на седьмое.

Домен Превц выиграл обе квалификации, однако в основных соревнованиях показал лишь 14-й и 8-й результаты. В субботу словенцы считались едва ли не главными фаворитами микста, однако в итоге стали лишь четвертыми. Подвели девушки, особенно Ника Превц. В личных соревнованиях она оформила победный дубль, однако провалила командный турнир, став балластом для команды.

Ловро Косу прошлогодний этап в Лейк Плэсиде принес первую в карьере победу на Кубке мира, однако на этот раз – лишь 10 и 14 места. Впрочем, форма словенца накануне чемпионата мира в Тронхейме движется в верном направлении.

Если для сборной Словении девушки стали могильщиками шансов на победу, то сборную Германии именно представительницы прекрасной части человечества вытащили к неожиданной победе. Особенно это касается Селины Фрайтаг.

Ну а в личных стартах мужская команда снова провалилась: как и неделю назад в Виллингене, ни одного попадания в топ-10 за два дня. Лучшим оба раза был Андреас Веллингер, однако это лишь 16 и 11 места.

Филиппу Раймунду этапа в Лейк Плэсиде в прошлом году принес первый и пока что единственный личный подиум на Кубке мира. В этот раз призовой потенциал у Филиппа снова был, он выиграл первую тренировку, однако в обоих личных турнирах провалился – 21 и 28 места. Причем, в течение последнего месяца с ним это случается систематически – здесь вопрос к психологии. А вот в миксте Филипп выступил значительно лучше – впрочем, как и Веллингер, для которого решающий прыжок во второй попытке стал лучшим за последние несколько недель.

Андреас Веллингер Skijumping.pl

Неплохой этап выдал второй номер сборной Японии Рен Никайдо – 8 и 10 места. При чем, в воскресенье после первой попытки он шел в шаге от подиума. Специфика трамплина в Лейк Плэсиде явно благоприятствовала для прыгуна с таким силовым стилем, как Никайдо.

А вот лидер японской сборной, Рёю Кобаяси, провел максимально неоднозначный уикенд. В пятницу он не прошел квалификацию, в которой отсеивались лишь 5 прыгунов. В прошлый раз Кобаяси-младший не проходил в основные соревнования еще на старте своего триумфального сезона-2021/22 – 21 ноября 2021 года в Нижнем Тагиле. Однако в воскресенье Рёю более чем убедительно реабилитировался, замкнув топ-5. При чем, после первой попытки он вообще шел вторым.

В пятничной квалификации с чужим инвентарем пришлось прыгать не только Гранеруду, но и Наоки Накамуре. При чем, если у норвежца хотя бы комбинезон был свой, то японцу пришлось одалживать у коллег абсолютно все.

Грегор Дешванден в субботу впервые с третьего этапа Турне в Инсбруке финишировал в топ-5, однако в воскресенье неожиданно провалился, заняв лишь 21 место. Его 20-летний партнер по команде Янник Вассер в субботнем турнире набрал свои первые в карьере очки на Кубке мира – 28-й результат. Он стал уже третьим швейцарцем, рожденным в ХХІ веке, который набирал очки на Кубке мира. Это, например, больше, чем у поляков – статистика, которая прекрасно иллюстрирует состояние дел с подрастающим поколением у наших соседей. Правда, здесь следует учесть, что один из этой швейцарской троицы, Доминик Петер, уже успел завершить карьеру.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Пятница, 7 февраля

Чемпионат мира-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), супергигант, мужчины

Суббота, 8 февраля

Чемпионат мира-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), скоростной спуск, женщины

Воскресенье, 9 февраля

Чемпионат мира-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), скоростной спуск, мужчины

Провал звезд в скоростном спуске

У женщин скоростной спуск на чемпионате мира подарил, на первый взгляд, сенсационные результаты. Золото завоевала Бризи Джонсон, которая стартовала под №1, и после не слишком впечатляющего разгона выдала гениальную вторую половину дистанции. Первая медаль чемпионатов мира для американки, которая на Кубке мира так до сих пор и не одержала ни одной победы.

Путь к этому триумфу был непростым. Джонсон выстрелила в постковидном сезоне-2020/21, четыре раза поднявшись на подиум в скоростном спуске на Кубке мира и завершив кампанию четвертой в зачете даунхилла. Следующий, олимпийский сезон Бризи начала столь же сильно, однако в январе в ее карьере началась черная полоса.

Сначала – травма, которая не позволила выступить на Играх в Пекине и вынудила пропустить остаток сезона. После возвращения – результаты, далекие от пиковых, а затем – еще и годичная дисквалификация за прогул трех подряд допинг-тестов. Результаты Джонсон в течение большей части текущего сезона также не впечатляли, однако четвертое место на последнем скоростном спуске в Гармиш-Партенкирхене, как оказалось, были первым тревожным звоночком для соперниц: Бризи вернулась. Вернулась для того, чтобы достичь самого громкого успеха в своей карьере.

Бризи Джонсон Getty Images

Серебро завоевала хозяйка соревнований, Мирьям Пухнер. Вообще, выступление женской сборной Австрии на домашнем мундиале в скоростных видах можно считать блестящим. К чемпионату команда подходила не в лучшем состоянии: травма Нины Ортлиб, спад формы у лидера, Корнелии Хюттер. Золото Стефани Венир в супергиганте и серебро Пухнер в скоростном спуске при таких обстоятельствах – это очень существенное превышение предстартовых ожиданий. Тем более, что и Хюттер в скоростном спуске едва не дотянулась до медалей – четвертое место.

На пути Корнелии к подиуму стала Эстер Ледецка. Чешка еще в супергиганте была готова бороться за подиум, но слабый проезд нижней, технически сложной части дистанции, отбросил ее на шестое итоговое место. Однако в скоростном спуске звездная сноубордистка таки взяла свое, и принесла Чехии первую в истории медаль чемпионатов мира в скоростных видах.

Подиум Джонсон – Пухнер – Ледецка – совсем не то, чего все ожидали перед стартом чемпионата. Тем не менее можно ли назвать успех этого трио случайным или незаслуженным? Точно нет, особенно, если посмотреть на результаты трех контрольных тренировок. У Джонсон в трех тренировках – два вторых и одно шестое место, у Пухнер – второй и первый результаты в двух последних тренировках, а Ледецка последнюю выиграла.

Нельзя назвать случайным и 6 место Эммы Айхер. Во-первых, немка двумя днями ранее замкнула топ-6 и в супергиганте, во-вторых, в тренировках скоростного спуска она также была в полном порядке: 4,8 и 3 места. Пятой в даунхилле стала Лорен Масуга, которая завоевала бронзу супергиганта – никакими случайными успехами здесь и не пахнет.

Должны удивлять, скорее, неудачи признанных грандов, которые не смогли найти себя на специфической трассе в Заальбахе. Лара Гут-Бехрами на тренировках выглядела неплохо, первую из них вообще выиграла, однако в медальном старте сошла с дистанции в конце трассы, хотя и до этого шла по графику, далекому от призового. В итоге лучшей из швейцарок стала Коринн Сутер, но это лишь седьмое место.

Провалилась и сборная Италии. Софья Годжа показала лишь 16-й результат, проиграв 0,01 секунды Линдси Вонн. Итальянка была не похожа сама на себя: не было привычной агрессии и скоростей. Возможно, дело в определенном страхе после неприятного падения в последней тренировке. Хотя еще совсем недавно складывалось впечатление, что понятие страха Годже просто не известно. Так или иначе, Софья остается неудачницей чемпионатов мира, где до сих пор не завоевала ни одного золота.

Лишь замкнула топ-10 серебряный призер супергиганта, Федерика Бриньоне. Впрочем, у нее будет еще один весомый шанс на золото – гигант. Хотя и Годжа будет там среди опасных темных лошадок. Ну а лучшей из итальянок в итоге стала Николь Делаго – восьмой результат.

Бенефис Швейцарии в скоростных видах

У мужчин первая неделя чемпионата мира превратилась в бенефис сборной Швейцарии, которая в двух скоростных видах завоевала два золота и одну бронзу. В супергиганте разгромную победу одержал главный фаворит, Марко Одерматт, который был просто в другой лиге и опередил всех своих соперников на секунду и более.

Лишь второй раз в истории преимущество чемпиона мира в супергиганте над серебряным призером составило секунду и более. Что интересно, впервые это случилось в 1991 году, когда мундиаль также принимал Заальбах-Хинтерглемм. Тогда Штефан Эберхартер опередил Кьетиля Андре Омодта аж на 1,54 секунды.

Одерматт принес Швейцарии первое золото чемпионата мира в супергиганте с 2009 года, когда в Валь д'Изере победил Дидье Кюш. Таким образом, Марко стал лишь четвертым горнолыжником в истории, который за карьеру брал золото чемпионатов мира в скоростном спуске, супергиганте и гиганте. До него это удавалось Пирмину Цурбриггену, Херманну Майеру и Боде Миллеру.

А вот защитить чемпионский титул в скоростном спуске Одерматту не удалось – лишь пятое место. Что интересно, Марко потерял медаль именно на технически сложном предпоследнем секторе, где, по логике вещей, должен был бы иметь преимущество над большинством прямых конкурентов.

Марко Одерматт Getty Images

А победил в скоростном спуске его партнер по команде Франьо фон Алльмен, который за последний календарный год совершил скачок в своем статусе от молодого и не известного широкой публике таланта до звезды первой величины. Первый столь громкий успех в карьере Франьо, однако, если его карьера будет развиваться такими же темпами, то можно быть уверенным, что далеко не последний.

При этом, стоит отметить, что проезд фон Алльмена был далеко не идеальным, и на верхней части трассы у него дважды возникали проблемы с контролем над ведением лыж. Тем не менее, на специфической трассе у Заальбаха решающей все же является нижняя часть дистанции.

Бронзу завоевало еще одно швейцарское молодое открытие нынешнего сезона, Алексис Монне. Он в текущем сезоне зарекомендовал себя мастером именно самых сложных скоростных спусков: победа в Бормио и второе место в Китцбюэле.

Как и у женщин, хозяева, сборная Австрии, подходили к скоростным видам на домашнем чемпионате мира не в лучшем состоянии. И мужчины также сумели выступить очень достойно. Лидер команды, Винсент Крихмайр, дважды занял самые обидные места – четвертое в супергиганте и второе в скоростном спуске. Прекрасный результат, учитывая, что Винс выступал на домашнем мундиале не обезболивающих препаратах с недолеченной травмой связок колена, которую он получил менее чем места назад в Венгене.

В супергиганте серебро завоевал его партнер по команде Рафаэль Хаазер. За день до этого родная сестра Рикарда в женском супергиганте упала и порвала крестообразные связки колена. Топ-6 супергиганта замкнул еще один представитель Австрии, Штефан Бабински.

Бронзу в супергиганте неожиданно завоевал Адриан Смисет Сеерстед, который, к тому же, стартовал под самым неудобным в супергиганте первым номером. Самый громкий успех в карьере 30-летнего норвежца, который после этого еще и замкнул топ-6 в скоростном спуске. В отсутствие Александера Омодта Килде если от кого-то из скандинавов и ждали таких высоких результатов, так это от Фредрика Мёллера. Однако одно из открытий нынешнего сезона в своем любимом супергиганте лишь замкнул топ-5.

Адриан Смисет Сеерстед instagram.com/adriansejersted

После блестящего выступления в скоростных видах на прошлом чемпионата мира в этот раз сборная Канады провалилась. Бронзовый призер скоростного спуска двухлетней давности Кэмерон Александер во второй тренировке получил повреждение колена и улетел домой лечиться, так и не выйдя на старт ни одной из гонок. Джеймс Кроуфорд провалил как защиту титула чемпиона мира в супергиганте, так и скоростной спуск – 27 и 23 места соответственно.

Несмотря на победы в первых двух тренировках, лишь 13-м в даунхилле стал Райан Кокран Зигле. В целом, у мужчин результаты тренировок были значительно менее релевантными, чем у женщин, и это типичная ситуация: мужчины часто идут контрольные тренировки не в полную силу.

Четвертым в скоростном спуске стал Доминик Парис – достойный результат как для слабого сезона в исполнении звездного итальянца. Скоростная и довольно специфическая трасса в Заальбахе с минимальным количеством технически сложных виражей сыграла на руку Доминику, который даже в далеко не оптимальной форме остается одним из лучших в мире в умении скользить на длинных прямых. Словенец Миха Хробат, который проводит свой лучший сезон в карьере, чемпионат мира провалил, сойдя с дистанции в обоих скоростных видах.

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 7 февраля

Отепя (Эстония), масстарт, 10 км/HS 97

Суббота, 8 февраля

Отепя (Эстония), Гундерсен, HS 97/10 км

Воскресенье, 9 февраля

Отепя (Эстония), компакт, HS 97/7,5 км

Гайгер дважды обыграл Риибера в Отепя

Для двоеборцев этап Кубка мира в Отепя стал последним перед чемпионатом мира в Тронхейме, состоялись старты во всех трех личных видах – Гундерсене, масстарте и компакте. Пятничный масстарт стал последней гонкой в таком формате в текущем сезоне.

Главной сюжетной линией этапа стала дуэль между Ярлом Магнусом Риибером и Винценцом Гайгером. Пятничный массстарт получился не слишком селективным: до финиша добралась группа из 12 спортсменов. По-другому, наверное, не могло и быть: трасса в Отепя – самая простая по рельефу на Кубке мира. Риибер удержался в пелотоне, финишировал вторым, после чего разгромил соперников на трамплине, выиграв у второго места более 10 баллов.

Однако для норвежца эта победа так и осталась единственной на этапе. Винценц Гайгер в Отепя демонстрировал, наверное, свою лучшую прыжковую форму в карьере. В пятницу он стал третьим, после чего в субботу вообще выиграл прыжковую попытку. Перед стартом гонки немец опережал Риибера на четыре секунды. Всю дистанцию они преодолели вместе, занимаясь тактическими играми, после чего Винценц уверенно одержал победу в парном финишном спринте.

В воскресенье Гайгер выдал еще один блестящий прыжок: второй результат и всего 6 секунд отставания от Риибера перед стартом гонки. При чем, такое малое отставание было обусловлено не только форматом компакта. Винценц проиграл своему сопернику всего 1,8 балла: даже если бы в воскресенье они соревновались в традиционном Гундерсене, отставание немца перед стартом гонки составляло бы всего 7 секунд.

Воскресную дистанцию в 7,5 км дуэлянты вновь преодолевали вместе, однако на этот раз Гайгер решил не доводить дело до финишного спринта и выдал результативную атаку заранее, на последнем круге дистанции. Несмотря на две победы, сократить отставание от Риибера в общем зачете Кубка мира Винценцу по итогам этапа в Отепя не удалось: все тот же 81 балл, который разделял двух дуэлянтов и после многодневки в Зеефельде. Впереди – лишь четыре личных старта в марте в Осло и Лахти.

Винценц Гайгер Getty Images

В Отепя сильно выглядел не только Гайгер, но и вся сборная Германии. Особенно это касается воскресного компакта. Третьим стал Юлиан Шмид, а четвертым – Венделин Таннхаймер, для которого это личный рекорд на Кубке мира.

Сборная Австрии на этапе в Отепя была в тени: единственный подиум – второе место Йоханнеса Лампартера в пятницу. Необычно слабо как для себя прыгал Франц-Йозеф Рерль. А вот результаты Фабио Обермейра тренерский штаб команды не могут не радовать. В субботу он стал десятым: талантливый австриец на втором этапе подряд попадает в топ-10.

У Илкки Херолы качество прыжков по ходу уик-энда падало, и в воскресенье он на трамплине уже вернулся на привычный для себя уровень середняка. А скорости на трассе у лидера сборной Финляндии сейчас далеки от пиковых. Его партнер по команде Эро Хировнен в пятницу по непонятным причинам сошел с дистанции гонки, после чего занял 33 и 20 места в субботу и воскресенье соответственно.

Разочаровал домашнюю публику Кристьян Илвес. Эстонец в предыдущие годы дома неоднократно поднимался на подиум, однако в этот уик-энд ни разу не попал даже в топ-6. Сам Илвес утверждает, что его слабые результаты связаны не с техникой или физикой, а с психологической скованностью. Неделей ранее по одному очку на Континентальном кубке в Лиллехаммере заработали молодые эстонцы – Рууберт Тедер и Карел Пастарус. Это давало им право заявиться на этап в Отепя, однако тренер Андрус Илвес (отец Кристьяна) решил, что спешить с дебютом на Кубке мира не стоит.

Наконец-то восстановился после тяжелой травмы единственный представитель сборной Швейцарии, Паскаль Мюллер, для которого этап в Отепя стал первым в сезоне. Возвращение получилось неплохим: классные прыжки и три финиша в зачетной зоне в итоге.

Выступила в Отепя и сборная Украины в привычном составе – Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец. Последнему простота эстонской трассы давала шансы побороться за очки. Однако Шумбарец этим шансом не воспользовался, даже несмотря на очень неплохие результаты на трамплине – 18 и 20 места в субботу и воскресенье соответственно. Слишком уж слабо выступает украинец в лыжной гонке. А вот Мазурчук в воскресенье провел очень солидную гонку, и уже в шестой раз в текущем сезоне набрал очки – 37 место.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций: