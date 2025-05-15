Ужасная травма Бриньоне, неопределенность Йохауг. Дайджест новостей лыжного межсезонья
Едва ли не главным недостатком лыжных видов спорта является то, что у них межсезонье чрезвычайно длинное – 7-8 месяцев. Однако, это не означает, что в это время в мире лыжных видов спорта не происходит ничего интересного. Особенно если речь идет о межсезонье накануне олимпийского сезона. Сегодня вашему вниманию дайджест главных новостей из мира лыжных видов спорта за полтора месяца с момента завершения прошлого сезона.
Прыжки с трамплина
– Легендарный Симон Амманн решил продлить карьеру как минимум еще на один сезон и хочет выступить на Олимпиаде-2026, которая может стать для него уже восьмой в карьере.
В то же время, в сборной Швейцарии произойдут очень серьезные изменения. В конце июля должность главного тренера команды покинет Руне Велта. Официальная причина – "личные причины", хотя все мы прекрасно понимаем, что за этой формулировкой на самом деле может скрываться неизвестно что.
Очень жаль, учитывая, что за два года Велта провел великолепную работу с Грегором Дешванденом в частности и сборной Швейцарии в целом, выведя ее на уровень кризисных поляков. Тем более, замена Велте очень неоднозначна – Бине Норчич, известный по работе в Северной Америке, а также в Турции и с резервом сборной Норвегии. В марте он отказался временно возглавить сборную Норвегии после скандала с костюмами на чемпионате мира.
– Новым главным тренером сборной Чехии назначен Ярослав Сакала – один из лучших прыгунов в истории страны, двукратный обладатель Малого Кубка мира в полетах.
– Австрийский прыгун Луис Оберштайнер получил французское гражданство и со следующего сезона будет выступать за сборную Франции.
– Итальянский прыгун Андреа Кампрегер объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет. Жаль, поскольку прыгуном он был достаточно талантливым, особенно как для реалий современной сборной Италии.
– Австрийский Рамзау снял свою кандидатуру в качестве возможного места проведения чемпионата мира 2031 года. Сейчас единственным претендентом на проведение лыжного мундиаля является Планица, которая принимала чемпионат совсем недавно - только в 2023 году. Хотя недавно стало известно, что в борьбу за ЧМ-2031 включилась Германия: турнир может принять Оберстдорф или Клингенталь вместе с Обервизенталем.
– 26 апреля в возрасте 92 лет ушел из жизни легендарный немецкий прыгун Макс Болькарт. Главное его достижение в карьере – победа на Турне четырех трамплинов 1960 года. 23 марта 1958 года стал неофициальным рекордсменом мира, прыгнув на 139 метров на гигантском трамплине в Оберстдорфе с падением на приземлении.
– Кристиан Католь подал в отставку с должности контролера экипировки FIS, которую занимал в течение последних трех лет. Все это отголоски того самого скандала с норвежскими костюмами на ЧМ-2025. В то же время, экспертом по снаряжению FIS назначила Матиаса Хафеле. Но здесь стоит отметить, что он не станет заменой Католю, для Хафеле создали отдельную должность.
– Бывший главный тренер сборной Польши, Томас Турнбихлер, стал тренером резервного состава сборной Германии.
– Сенсационный победитель Турне четырех трамплинов 2014 года Томас Дитхарт возглавил женскую сборную Австрии.
– Представлен календарь Кубка мира-2025/26. Сезон второй раз подряд начнется в норвежском Лиллехаммере, на этот раз – 21 ноября. В мидвик 25-26 ноября состоится этап в шведском Фалуне, который через сезон будет принимать чемпионат мира-2027.
Этап в американском Лейк Плесиде переместился в календаре с февраля на 13 – 14 декабря. Другой заокеанский вояж Кубка мира запланирован на 17 – 18 января в японский Саппоро.
Кроме Турне четырех трамплинов (28 декабря – 6 января), хайлайтами сезона станут чемпионат мира по полетам в немецком Оберстдорфе (23 – 25 января) и зимняя Олимпиада-2026 (6 – 22 февраля), прыжковые соревнования которой состоятся в Валь ди Фьемме.
Все три полетных этапа Кубка мира состоятся уже после Олимпиады – в австрийском Кульме (28 февраля – 1 марта), норвежском Викерсунде (21 – 22 марта) и словенской Планице, которая по традиции примет финал сезона 27 – 29 марта.
Горные лыжи
– Лара Кольтури решила остаться на олимпийский сезон под флагом Албании. При этом она заявила, что планирует выступать не только в технических дисциплинах, но и в супергиганте. Не рано ли идет Лара на расширение специализации?
– Петра Влхова завершила сотрудничество со своим личным тренером Мауро Пини, который работал с ней на протяжении последних четырех лет. Звездная словачка, у которой возникнет серьезные проблемы с возвращением в спорт после разрыва крестообразных связок колена, хочет полностью перезагрузить свою карьеру. Пини без работы не остался: он стал тренером женской сборной Италии по техническим дисциплинам.
– Главной новостью межсезонья является тяжелая травма Федерики Бриньоне. Итальянка решила завершить свой триумфальный сезон выступлениями на национальном чемпионате в начале апреля, однако в гиганте тяжело упала, сломав плато голени и головку малоберцовой кости левой ноги, а также разорвав крестообразные связки колена. Бриньоне уже начала процесс реабилитации. Однако травмы настолько серьезны, что участие в домашней Олимпиаде-2026 под вопросом. О защите титула в общем зачете Кубка мира речь даже не идет.
– А вот швейцарский Урс Криенбюль устал бороться с травмами и завершил карьеру в возрасте 31 года. На Кубке мира он трижды поднимался на подиум в скоростном спуске. Завершила карьеру и канадка Рони Ремме, которая с 2022 года представляла Германию. 29-летняя спортсменка однажды поднялась на подиум на Кубке мира: в комбанации в Кранс Монтане в феврале 2019 года. В 28-летнем возрасте повесила лыжи на гвоздь итальянка Вера Чурченталер, которая не может похвастаться даже такими скромными успехами.
– Марко Одерматт заявил о том, что через несколько лет планирует сократить свою гоночную программу, сузив специализацию. Какая именно дисциплина будет принесена в жертву – пока не известно, однако, по логике вещей, это будет гигант.
– Микаэла Шиффрин уже готовится к новому сезону. 30-летняя американка много работает над гигантом, в котором очень сдала после неприятной травмы в начале прошлого сезона. Планы американки по скоростным дисциплинам пока не известны. Между тем, Шиффрин стала инвестором новосозданного женского футбольного клуба из Денвера.
– Нильс Хинтерманн, который вылечился от рака, вернулся в состав сборной Швейцарии на подготовку на сезон-2025/26.
– Марсель Хиршер, который порвал крестообразные связки в начале прошлого сезона, заявил, что пока не определился со своими планами на будущее. Однако продолжение карьеры вполне вероятно.
– Алекси Пинтуро в начале мая вернулся к тренировкам после тяжелого перелома ноги, полученного в январе на этапе Кубка мира в Венгене. Звездный француз планирует в следующем сезоне сосредоточиться на гиганте, отказавшись от скоростных дисциплин. Тем временем, экс-чемпион мира в гиганте Матье Фавр выпал из состава сборной Франции на подготовку к следующему сезону.
– Кристофер Ноймаер, который в прошлом сезоне вернулся в спорт после годичного перерыва, решил окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет. Причиной стал конфликт с руководством сборной и Австрийской лыжной федерации, которых скоростник обвинил в недостаточном доверии к себе.
– Австрийский Линц больше не будет проводить предновогодние старты женского Кубка мира в технических дисциплинах. Если раньше эта локация через год чередовалась в этом слоте календаря с Земмерингом (в парные годы Земмеринг, в непарные – Линц), то теперь последний станет ежегодной локацией Кубка мира.
Предварительная версия календаря Кубка мира-2025/26 уже презентована. Финал сезона состоится в Лиллехаммере. Вероятно, речь идет о Квитфьелле и Хафьелле – скоростной и технической соответственно трассе Олимпиады-1994, которые принимали соревнования "Белого цирка" и в прошлом сезоне.
Кортина д'Ампеццо и Бормио, как известно, в следующем сезоне будут принимать соревнования Олимпиады-2026. Кортину в календаре женского Кубка мира заменит Тарвизио. Где состоятся предновогодние скоростные соревнования мужчин вместо Бормио - пока не известно. Но это точно будет какая-то другая итальянская локация.
Лыжные гонки
– Йоханнес Клебо к новому сезону будет готовиться по гибридному плану. Формально главная звезда современных лыжных гонок не идет на самоподготовку, однако будет иметь максимальную автономию в тренировочном плане. В частности, Клебо не откажется от значительных тренировочных объемов на высоте. В то же время, тренерский штаб сборной Норвегии планирует минимизировать тренировки на высотах.
– Спринтер Ховард Солос Таугболь завершил карьеру на Кубке мира. Он перейдет в марафоны серии Ski Classics, подписав контракт с командой Ragde Charge.
– Австрия отказала Петтеру Нортугу в натурализации и месте в сборной на Олимпиаду-2026. План "Красного убийцы" по поездке на Игры под угрозой срыва.
– Шведская лыжница Моа Илар в начале апреля перенесла операцию на стопе. Ничего серьезного: реабилитация много времени не займет.
– Многолетний лидер мужской сборной Швеции Калле Халварссон решил уйти из сборной на самоподготовку. Не будет в сборной Швеции и вундеркинда Альвара Мюльбака. Он подписал двухлетний контракт с командой Lager 157 и будет выступать на марафонской серии Ski Classics. Хотя участия в Олимпиаде-2026 Мюльбак не исключает.
– Астрид Слинд отказалась от места в сборной Норвегии. Она будет тренироваться со своим личным наставником Крисом Есперсеном, и совмещать выступления на Кубке мира с Ski Classics. Ее контракт с командой Aker Dæhlie рассчитан до конца сезона-2026/27. Присоединилась к Слинд и Анне Кьерсти Кальво.
– Ушли на самоподготовку и главные сборники сборной Финляндии – Иво и Кертту Нисканен. Кертту будет работать с личным тренером Юхо Миконеном. Иво хочет больше времени проводить с семьей, что несовместимо с планами тренеров сборной на более централизованную подготовку.
– Новым главным тренером женской сборной Швеции стала известная в недавнем прошлом лыжница Ида Ингемарсдоттер. Ей будут помогать Йохан Гранат и Стефан Томсон.
– С уходом Пола Гульберга, Дидрика Тонста и Ховарда Солоса Таугболя в составе сборной Норвегии на следующий сезон появилось три вакантных места. Их занять Андреас Фьорден Рее, Оскар Вике и Ян Йенссен.
Будущее Терезы Йохауг остается под вопросом. Легендарная норвежка сперва обещала объявить свое решение о продолжении карьеры до Пасхи, затем - до 1 мая, однако уже провалила оба дедлайна.
– Презентована предварительная версия календаря Кубка мира на сезон-2025/26. Главная новость - этап в Холменколлене возвращается к формату с марафонами. Правда, для этого пришлось дать гонщиками целых три недели отдыха после Олимпиады. Также на карту Кубка мира возвращается Германия – в середине января состоится этап в Оберхофе.
Главная новость в календаре – Тур де Ски стал еще более урезанным. Суммарная его дистанция – всего 40 км плюс два спринта. На ранней стадии существования Тура одна только гонка Кортина – Тоблах имела дистанцию в 35 км...
Впрочем, свою изюминку постепенно вымирающая многодневка таки имеет. Масстарт в Тоблахе на 5 км свободным стилем будет проведен в новом формате Heat Mass Start. Всех участников поделят на несколько забегов примерно по 20 человек в каждом. Победителем становится спортсмен с лучшим чистым временем в своем забеге. Свежая, интересная идея, которая решит главную проблему массстартов - пассивный ход гонки и низкую селективность.
Двоеборье
– Известный итальянский двоборец Самуэль Коста, который завершил карьеру в конце сезона-2023/24, объявил о намерениях вернуться в спорт. Его цель – отобраться на домашнюю Олимпиаду-2026. Учитывая текущий уровень конкуренции в сборной Италии, миссия совершенно не кажется невыполнимой.
– Йорген Гробак решил продолжить карьеру еще как минимум на один сезон. Хорошие новости для сборной Норвегии: потеря Риибера и Гробака за одно межсезонье могли бы оказаться слишком тяжелым ударом для команды.
– Сборная Австрии опубликовала свой состав на сезон-2025/26. Экс-лидера команды Марио Зайдля понизили до второго состава, его место в основе занял Фабио Обермейр.
– Новым главным тренером сборной Швейцарии стал Тим Хуг – последний на данный момент швейцарский двоеборец, который побеждал на Кубке мира (в сезоне-2013/14 в Чайковском). Впрочем, он будет руководить командой, которая выступает на Континентальном и Альпийском кубках. Единственный швейцарец уровня Кубка мира, Паскаль Мюллер, продолжит тренироваться со сборной Германии.
– Опубликован проект календаря Кубка мира-2025/26. Как и было обещано, в конце февраля, в конце февраля, после Олимпиады, состоится первый в истории старт двоеборцев на полетном трамплине - в Кульме. Соревноваться там будут в компакте – любой другой формат на гигантском трамплине для двоеборцев был бы очень неудачным решением.
На середину декабря запланирован совместный с прыгунами этап в Лейк Плесиде, хотя его проведение пока не подтверждено. В январе после 16-летнего перерыва вернется на карту Кубка мира немецкий Оберхоф. Финал сезона состоится в Холменколлене, перед ним – Лахтинские игры, на которых будет общий лыжный сервис для всех команд.
Многодневка в Зеефельде накануне Олимпиады будет максимально упрощенной: всего 17,5 гоночных километров за три дня. В целом, если этап в Лейк Плесиде таки будет подтвержден, то этот календарь станет лучшим за последние несколько лет: многообразие, новые и возвращение старых локаций и отсутствие больших пробелов в календаре.
– Также было утверждено несколько регламентных изменений на следующий сезон. В частности, за весь следующий Кубок мира спортсмены смогут использовать только 3 прыжковых костюма. Также были внесены изменения в правила обгонов в финишном створе. Это отголоски скандальной борьбы за бронзу чемпионата мира-2025 в миксте между Австрией и Японией. Отныне правила для двоеборья будут такими же, как и для чистых лыжных гонок.