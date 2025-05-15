Ужасная травма Бриньоне, неопределенность Йохауг. Дайджест новостей лыжного межсезонья

Едва ли не главным недостатком лыжных видов спорта является то, что у них межсезонье чрезвычайно длинное – 7-8 месяцев. Однако, это не означает, что в это время в мире лыжных видов спорта не происходит ничего интересного. Особенно если речь идет о межсезонье накануне олимпийского сезона. Сегодня вашему вниманию дайджест главных новостей из мира лыжных видов спорта за полтора месяца с момента завершения прошлого сезона.

Прыжки с трамплина

– Легендарный Симон Амманн решил продлить карьеру как минимум еще на один сезон и хочет выступить на Олимпиаде-2026, которая может стать для него уже восьмой в карьере.

В то же время, в сборной Швейцарии произойдут очень серьезные изменения. В конце июля должность главного тренера команды покинет Руне Велта. Официальная причина – "личные причины", хотя все мы прекрасно понимаем, что за этой формулировкой на самом деле может скрываться неизвестно что.

Руне Велта Skijumping.pl

Очень жаль, учитывая, что за два года Велта провел великолепную работу с Грегором Дешванденом в частности и сборной Швейцарии в целом, выведя ее на уровень кризисных поляков. Тем более, замена Велте очень неоднозначна – Бине Норчич, известный по работе в Северной Америке, а также в Турции и с резервом сборной Норвегии. В марте он отказался временно возглавить сборную Норвегии после скандала с костюмами на чемпионате мира.

– Новым главным тренером сборной Чехии назначен Ярослав Сакала – один из лучших прыгунов в истории страны, двукратный обладатель Малого Кубка мира в полетах.

– Австрийский прыгун Луис Оберштайнер получил французское гражданство и со следующего сезона будет выступать за сборную Франции.

– Итальянский прыгун Андреа Кампрегер объявил о завершении карьеры в возрасте 23 лет. Жаль, поскольку прыгуном он был достаточно талантливым, особенно как для реалий современной сборной Италии.

Андреа Кампрегер skijumping.pl

– Австрийский Рамзау снял свою кандидатуру в качестве возможного места проведения чемпионата мира 2031 года. Сейчас единственным претендентом на проведение лыжного мундиаля является Планица, которая принимала чемпионат совсем недавно - только в 2023 году. Хотя недавно стало известно, что в борьбу за ЧМ-2031 включилась Германия: турнир может принять Оберстдорф или Клингенталь вместе с Обервизенталем.

– 26 апреля в возрасте 92 лет ушел из жизни легендарный немецкий прыгун Макс Болькарт. Главное его достижение в карьере – победа на Турне четырех трамплинов 1960 года. 23 марта 1958 года стал неофициальным рекордсменом мира, прыгнув на 139 метров на гигантском трамплине в Оберстдорфе с падением на приземлении.

– Кристиан Католь подал в отставку с должности контролера экипировки FIS, которую занимал в течение последних трех лет. Все это отголоски того самого скандала с норвежскими костюмами на ЧМ-2025. В то же время, экспертом по снаряжению FIS назначила Матиаса Хафеле. Но здесь стоит отметить, что он не станет заменой Католю, для Хафеле создали отдельную должность.

– Бывший главный тренер сборной Польши, Томас Турнбихлер, стал тренером резервного состава сборной Германии.

Томас Турнбихлер skijumping.pl

– Сенсационный победитель Турне четырех трамплинов 2014 года Томас Дитхарт возглавил женскую сборную Австрии.

– Представлен календарь Кубка мира-2025/26. Сезон второй раз подряд начнется в норвежском Лиллехаммере, на этот раз – 21 ноября. В мидвик 25-26 ноября состоится этап в шведском Фалуне, который через сезон будет принимать чемпионат мира-2027.

Этап в американском Лейк Плесиде переместился в календаре с февраля на 13 – 14 декабря. Другой заокеанский вояж Кубка мира запланирован на 17 – 18 января в японский Саппоро.

FIS

Кроме Турне четырех трамплинов (28 декабря – 6 января), хайлайтами сезона станут чемпионат мира по полетам в немецком Оберстдорфе (23 – 25 января) и зимняя Олимпиада-2026 (6 – 22 февраля), прыжковые соревнования которой состоятся в Валь ди Фьемме.

Все три полетных этапа Кубка мира состоятся уже после Олимпиады – в австрийском Кульме (28 февраля – 1 марта), норвежском Викерсунде (21 – 22 марта) и словенской Планице, которая по традиции примет финал сезона 27 – 29 марта.

Горные лыжи

– Лара Кольтури решила остаться на олимпийский сезон под флагом Албании. При этом она заявила, что планирует выступать не только в технических дисциплинах, но и в супергиганте. Не рано ли идет Лара на расширение специализации?

– Петра Влхова завершила сотрудничество со своим личным тренером Мауро Пини, который работал с ней на протяжении последних четырех лет. Звездная словачка, у которой возникнет серьезные проблемы с возвращением в спорт после разрыва крестообразных связок колена, хочет полностью перезагрузить свою карьеру. Пини без работы не остался: он стал тренером женской сборной Италии по техническим дисциплинам.

Петра Влхова instagram.com/petravlhova13

– Главной новостью межсезонья является тяжелая травма Федерики Бриньоне. Итальянка решила завершить свой триумфальный сезон выступлениями на национальном чемпионате в начале апреля, однако в гиганте тяжело упала, сломав плато голени и головку малоберцовой кости левой ноги, а также разорвав крестообразные связки колена. Бриньоне уже начала процесс реабилитации. Однако травмы настолько серьезны, что участие в домашней Олимпиаде-2026 под вопросом. О защите титула в общем зачете Кубка мира речь даже не идет.

– А вот швейцарский Урс Криенбюль устал бороться с травмами и завершил карьеру в возрасте 31 года. На Кубке мира он трижды поднимался на подиум в скоростном спуске. Завершила карьеру и канадка Рони Ремме, которая с 2022 года представляла Германию. 29-летняя спортсменка однажды поднялась на подиум на Кубке мира: в комбанации в Кранс Монтане в феврале 2019 года. В 28-летнем возрасте повесила лыжи на гвоздь итальянка Вера Чурченталер, которая не может похвастаться даже такими скромными успехами.

– Марко Одерматт заявил о том, что через несколько лет планирует сократить свою гоночную программу, сузив специализацию. Какая именно дисциплина будет принесена в жертву – пока не известно, однако, по логике вещей, это будет гигант.

Марко Одерматт Getty Images

– Микаэла Шиффрин уже готовится к новому сезону. 30-летняя американка много работает над гигантом, в котором очень сдала после неприятной травмы в начале прошлого сезона. Планы американки по скоростным дисциплинам пока не известны. Между тем, Шиффрин стала инвестором новосозданного женского футбольного клуба из Денвера.

– Нильс Хинтерманн, который вылечился от рака, вернулся в состав сборной Швейцарии на подготовку на сезон-2025/26.

– Марсель Хиршер, который порвал крестообразные связки в начале прошлого сезона, заявил, что пока не определился со своими планами на будущее. Однако продолжение карьеры вполне вероятно.

– Алекси Пинтуро в начале мая вернулся к тренировкам после тяжелого перелома ноги, полученного в январе на этапе Кубка мира в Венгене. Звездный француз планирует в следующем сезоне сосредоточиться на гиганте, отказавшись от скоростных дисциплин. Тем временем, экс-чемпион мира в гиганте Матье Фавр выпал из состава сборной Франции на подготовку к следующему сезону.

Алекси Пинтуро instagram.com/alexispinturault

– Кристофер Ноймаер, который в прошлом сезоне вернулся в спорт после годичного перерыва, решил окончательно завершить карьеру в возрасте 33 лет. Причиной стал конфликт с руководством сборной и Австрийской лыжной федерации, которых скоростник обвинил в недостаточном доверии к себе.

– Австрийский Линц больше не будет проводить предновогодние старты женского Кубка мира в технических дисциплинах. Если раньше эта локация через год чередовалась в этом слоте календаря с Земмерингом (в парные годы Земмеринг, в непарные – Линц), то теперь последний станет ежегодной локацией Кубка мира.

ФИС

Предварительная версия календаря Кубка мира-2025/26 уже презентована. Финал сезона состоится в Лиллехаммере. Вероятно, речь идет о Квитфьелле и Хафьелле – скоростной и технической соответственно трассе Олимпиады-1994, которые принимали соревнования "Белого цирка" и в прошлом сезоне.

FIS

Кортина д'Ампеццо и Бормио, как известно, в следующем сезоне будут принимать соревнования Олимпиады-2026. Кортину в календаре женского Кубка мира заменит Тарвизио. Где состоятся предновогодние скоростные соревнования мужчин вместо Бормио - пока не известно. Но это точно будет какая-то другая итальянская локация.

Лыжные гонки

– Йоханнес Клебо к новому сезону будет готовиться по гибридному плану. Формально главная звезда современных лыжных гонок не идет на самоподготовку, однако будет иметь максимальную автономию в тренировочном плане. В частности, Клебо не откажется от значительных тренировочных объемов на высоте. В то же время, тренерский штаб сборной Норвегии планирует минимизировать тренировки на высотах.

– Спринтер Ховард Солос Таугболь завершил карьеру на Кубке мира. Он перейдет в марафоны серии Ski Classics, подписав контракт с командой Ragde Charge.

– Австрия отказала Петтеру Нортугу в натурализации и месте в сборной на Олимпиаду-2026. План "Красного убийцы" по поездке на Игры под угрозой срыва.

Петтер Нортуг instagram.com/jantelov1

– Шведская лыжница Моа Илар в начале апреля перенесла операцию на стопе. Ничего серьезного: реабилитация много времени не займет.

– Многолетний лидер мужской сборной Швеции Калле Халварссон решил уйти из сборной на самоподготовку. Не будет в сборной Швеции и вундеркинда Альвара Мюльбака. Он подписал двухлетний контракт с командой Lager 157 и будет выступать на марафонской серии Ski Classics. Хотя участия в Олимпиаде-2026 Мюльбак не исключает.

– Астрид Слинд отказалась от места в сборной Норвегии. Она будет тренироваться со своим личным наставником Крисом Есперсеном, и совмещать выступления на Кубке мира с Ski Classics. Ее контракт с командой Aker Dæhlie рассчитан до конца сезона-2026/27. Присоединилась к Слинд и Анне Кьерсти Кальво.

– Ушли на самоподготовку и главные сборники сборной Финляндии – Иво и Кертту Нисканен. Кертту будет работать с личным тренером Юхо Миконеном. Иво хочет больше времени проводить с семьей, что несовместимо с планами тренеров сборной на более централизованную подготовку.

Иво Нисканен instagram.com/iivoniskanen

– Новым главным тренером женской сборной Швеции стала известная в недавнем прошлом лыжница Ида Ингемарсдоттер. Ей будут помогать Йохан Гранат и Стефан Томсон.

– С уходом Пола Гульберга, Дидрика Тонста и Ховарда Солоса Таугболя в составе сборной Норвегии на следующий сезон появилось три вакантных места. Их занять Андреас Фьорден Рее, Оскар Вике и Ян Йенссен.

Будущее Терезы Йохауг остается под вопросом. Легендарная норвежка сперва обещала объявить свое решение о продолжении карьеры до Пасхи, затем - до 1 мая, однако уже провалила оба дедлайна.

Тереза Йохауг Getty Images

– Презентована предварительная версия календаря Кубка мира на сезон-2025/26. Главная новость - этап в Холменколлене возвращается к формату с марафонами. Правда, для этого пришлось дать гонщиками целых три недели отдыха после Олимпиады. Также на карту Кубка мира возвращается Германия – в середине января состоится этап в Оберхофе.

Главная новость в календаре – Тур де Ски стал еще более урезанным. Суммарная его дистанция – всего 40 км плюс два спринта. На ранней стадии существования Тура одна только гонка Кортина – Тоблах имела дистанцию в 35 км...

Впрочем, свою изюминку постепенно вымирающая многодневка таки имеет. Масстарт в Тоблахе на 5 км свободным стилем будет проведен в новом формате Heat Mass Start. Всех участников поделят на несколько забегов примерно по 20 человек в каждом. Победителем становится спортсмен с лучшим чистым временем в своем забеге. Свежая, интересная идея, которая решит главную проблему массстартов - пассивный ход гонки и низкую селективность.

Двоеборье

– Известный итальянский двоборец Самуэль Коста, который завершил карьеру в конце сезона-2023/24, объявил о намерениях вернуться в спорт. Его цель – отобраться на домашнюю Олимпиаду-2026. Учитывая текущий уровень конкуренции в сборной Италии, миссия совершенно не кажется невыполнимой.

– Йорген Гробак решил продолжить карьеру еще как минимум на один сезон. Хорошие новости для сборной Норвегии: потеря Риибера и Гробака за одно межсезонье могли бы оказаться слишком тяжелым ударом для команды.

Йорген Гробак instagram.com/joergengraabak

– Сборная Австрии опубликовала свой состав на сезон-2025/26. Экс-лидера команды Марио Зайдля понизили до второго состава, его место в основе занял Фабио Обермейр.

– Новым главным тренером сборной Швейцарии стал Тим Хуг – последний на данный момент швейцарский двоеборец, который побеждал на Кубке мира (в сезоне-2013/14 в Чайковском). Впрочем, он будет руководить командой, которая выступает на Континентальном и Альпийском кубках. Единственный швейцарец уровня Кубка мира, Паскаль Мюллер, продолжит тренироваться со сборной Германии.

– Опубликован проект календаря Кубка мира-2025/26. Как и было обещано, в конце февраля, в конце февраля, после Олимпиады, состоится первый в истории старт двоеборцев на полетном трамплине - в Кульме. Соревноваться там будут в компакте – любой другой формат на гигантском трамплине для двоеборцев был бы очень неудачным решением.

На середину декабря запланирован совместный с прыгунами этап в Лейк Плесиде, хотя его проведение пока не подтверждено. В январе после 16-летнего перерыва вернется на карту Кубка мира немецкий Оберхоф. Финал сезона состоится в Холменколлене, перед ним – Лахтинские игры, на которых будет общий лыжный сервис для всех команд.

Многодневка в Зеефельде накануне Олимпиады будет максимально упрощенной: всего 17,5 гоночных километров за три дня. В целом, если этап в Лейк Плесиде таки будет подтвержден, то этот календарь станет лучшим за последние несколько лет: многообразие, новые и возвращение старых локаций и отсутствие больших пробелов в календаре.

– Также было утверждено несколько регламентных изменений на следующий сезон. В частности, за весь следующий Кубок мира спортсмены смогут использовать только 3 прыжковых костюма. Также были внесены изменения в правила обгонов в финишном створе. Это отголоски скандальной борьбы за бронзу чемпионата мира-2025 в миксте между Австрией и Японией. Отныне правила для двоеборья будут такими же, как и для чистых лыжных гонок.