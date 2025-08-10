2 золота, серебро и бронза: украинские гребцы на лодках "Дракон" завоевали медали Всемирных игр

На Всемирных играх 2025, проходящих в китайском городе Чэнду, копилка сборной Украины пополнилась очередными наградами.

В соревнованиях по гребле на лодках "Дракон" украинские спортсмены завоевали 4 медали в 5 финалах, которые проходили 10 августа.

В заезде на 200 метров среди лодок на 8 мест украинцы заняли 5 место, однако уже экипаж 10-местной лодки на 200 метров завоевал бронзу.

Серебряную награду завоевал экипаж на 10 месяц в соревнованиях на 500 метров, а золотые награды в копилку сборной Украины принесли экипажи открытой 8-местной лодки на 500 метров, а также 10-местная команда в гонке преследования на 2000 метров.

Сборную Украины по гребле на лодках "Дракон" на Всемирных играх-2025 представляли: Виктор Свиридюк, Николай Верховецкий, Юрий Бардашевский, Сергей Семенюк, Александр Кальмус, Даниил Кухарук, Олеся Матвиенко, Анастасия Мазуренко, Ольга Бураго, Снежана Жигайло, Екатерина Петренко, Елена Скворцова.

После этих результатов Украина поднялась на третью строчку в медальном зачете с 8 медалями, 4 из которых золотые. Возглавляет список Германия, которая имеет всего 18 наград, 8 из которых высшей пробы.