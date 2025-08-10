Украинская правда
Соколова завоевала серебро Всемирных игр-2025 в вейксерфинге

Станіслав Лисак — 10 августа 2025, 09:54
Соколова завоевала серебро Всемирных игр-2025 в вейксерфинге
Софія Соколова
Украинская вейкбордистка София Соколова завоевала серебряную медаль Всемирных игр-2025, проходящих в китайском городе Чэнду.

В финале по вейксерфингу 17-летняя украинская спортсменка заняла второе место с результатом 50 баллов. Лучше выступила только канадка Бейли Раш. Бронзовую награду получила представительница Южной Кореи Джухи Мун.

Для украинки на этом завершаются выступления на Всемирных играх. Заметим, что ее медаль стала для Украины уже девятой на соревнованиях в Китае.

В медальном зачете сборная Украины занимает 5 место с 4 золотыми, 4 серебряными и одной бронзовой наградой. Лидером остается Германия, которая имеет 9 золотых и 21 награду в целом.

Накануне украинские гребцы на лодках "Дракон" добавили в копилку Украины сразу 4 медали Всемирных игр, 2 из которых золотого достоинства, а боец джиу-джитсу Богдан Мочульский вышел в полуфинал соревнований.

