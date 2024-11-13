Дальше будет только лучше: участник сборной Украины на Играх Непокоренных – о потере зрения на войне, реабилитации и планах в спорте

"Для меня все только начинается", – так говорит о своем будущем ветеран российско-украинской войны из Винницкой области Иван Лавренюк. Мужчина потерял зрение в результате осколочного ранения, возвращаясь из штурма. Однако, несмотря на травму, с оптимизмом рассказывает о своих планах и готовится к участию в "Играх Непокоренных" – спортивных соревнованиях для ветеранов и военных, получивших ранения или травмы на службе, которые пройдут в Канаде в феврале 2025 года.

Иван Лавренюк родом из Винницкой области. Там окончил школу, поступил в финансово-экономический университет, получил специальность правоведа. Впрочем, по специальности так и не работал. Сначала отправился в Чехию на заработки, а вернувшись домой, был торговым представителем.

Жизнь Ивана Лавренюка ничем особенным не отличалась от жизней многих других украинцев: ежедневные заботы, радости и личные победы… И так же, как и для миллионов его соотечественников, для Ивана все кардинально изменилось 24 февраля 2022 года.

"Мне не хотелось прятаться или ждать, что кто-то сделает все за меня – я хотел действовать"

Получив повестку, мужчина сразу пошел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Несмотря на желание служить, в армию Ивана не взяли. Вероятно, потому, что из-за проблем со здоровьем не проходил срочную службу и не имел никакой подготовки. Обещали впоследствии позвонить по телефону, однако звонка от ТЦК Иван так и не дождался, пошел добровольцем.

"С началом полномасштабной войны я понял, что никто другой защищать нашу страну не будет – только мы сами. И да, я не Терминатор или Рембо, но кто-то должен идти и защищать свое государство. Мне не хотелось прятаться или ждать, что кто-то сделает все за меня, – хотелось действовать", – вспоминает свои ощущения в первые дни полномасштабного вторжения Иван Лавренюк.

По просьбе Ивана его отправили в десантно-штурмовые войска. Рассказывает, что это была его мечта с детских лет.

"Еще с детства воспринимал ДШУ как элиту, где служат невероятно крутые ребята, и всегда хотел быть среди них", – рассказывает военный.

После учебы Лавренюк попал в 71 отдельную егерскую бригаду десантно-штурмовых войск. Служил на Авдеевском направлении. Возвращаясь из одного из штурмов, во время минометных обстрелов защитник получил осколочные ранения. Это произошло в марте 2024 года под селом Очеретино, Донецкой области.

"Один глаз потерял сразу, в другом застрял осколок, перебил нерв на руке. Когда понял, что ослеп, проверил, на месте ли руки и ноги. А потом продолжал ползти – потому что хотел жить", – говорит о моменте после ранения Иван.

"Люди не готовы к войне, к родным, получившим инвалидность"

После ранения жизнь изменилась – и в физическом, и в психологическом плане, говорит ветеран. Реабилитация мужчины была нелегкой. Только благодаря родным и близким удалось пройти этот путь. Из того, что неприятно поразило – отношение гражданских к ветерану с инвалидностью.

"Хоть я спортивный, я здоров, но наш социум не готов воспринимать людей с инвалидностью. Люди не готовы к войне, к родным, получившим инвалидность. У меня вообще такое ощущение, что пока каждого беда не коснется напрямую – они не поймут этого. К сожалению, с гражданскими людьми очень тяжело общаться", – делится собственным опытом Иван Лавренюк.

В отличие от психологической, физическая реабилитация происходила легче. А все потому, предполагает мужчина, что с самого детства занимался спортом.

"Спорт – это физические нагрузки, это командная работа. Словом, это жизнь, и я от этого получаю море удовольствия", – говорит военный.

"Хватит лежать, возвращаюсь в спорт"

Активные занятия спортом в детстве и воспоминания об ощущениях, которые давали тогда тренировки, вдохновили Ивана Лавренюка снова погрузиться в спортивную жизнь, в частности принять участие в отборе на "Игры Непокоренных" – соревнования для ветеранов и военных, получивших травмы и ранения, выполняя задания под время службы.

"Однажды я лежал на диване, слушал новости, и говорю к жене, которая была рядом: "Все, хватит лежать, пора вставать и заниматься спортом! Возвращаюсь в спорт!", – вспоминает военный.

И вернулся. Начал готовиться к "Играм Непокоренных". Важную роль сыграло то, что родные и близкие верили в него и поддерживали. Хотя, говорит ветеран, и беспокоились, как он со своей травмой сможет участвовать в соревнованиях.

Из видов спорта военный выбрал для себя пауэрлифтинг и легкую атлетику. К слову, во время учебы в школе (а учился он в спортивном классе) именно легкая атлетика давалась Ивану тяжелее всего. Кроме того, ветеран также занимался кроссфитом, а сейчас испытывает свои силы в плавании.

"Игры Непокоренных" – это реабилитация для военных, для раненых, для их семей"

На вопрос, возникали ли затруднения во время тренировок из-за отсутствия зрения, Иван без колебаний отвечает, что не было никаких.

"Заниматься спортом – это не проблема. Главное – желание, стимул и поддержка", – объясняет ветеран.

А для участников "Игорь Непокоренных" участие в этих соревнованиях – это, прежде всего, реабилитация, возможность находиться среди своих людей, чувствуя их поддержку, и способ показать другим ветеранам, получившим ранения, что жизнь после фронта продолжается и может быть яркой и наполненной положительными эмоциями.

"Игры Непокоренных" – это реабилитация для военных, для раненых, для их семей. Мы не приходим в упадок, мы стараемся быть примером для тех ребят, которые, возможно, пока еще не понимают, как жить дальше. Но на самом деле самое интересное у нас впереди", – говорит Иван Лавренюк.

А еще ветеран отмечает, что очень многое для психологической реабилитации дает спортивная команда.

"Это как братья и сестры. С ними я чувствую себя очень комфортно. Все они пережили разные сложные жизненные истории, моменты… И все они являются для меня примером, как бороться и побеждать. Это круто! Я с ними 24/7, и я очень рад быть частью этой большой дружеской семьи", – говорит военный.

"Дальше будет только лучше"

Пройдя нелегкий и длительный путь обновления и познания другого себя, приняв реальность такой, какая она сейчас есть, Иван Лавренюк говорит, что готов писать свою новую историю – историю ветерана, которому приходится сталкиваться с трудностями общественного восприятия, и при этом иметь четкое понимание, кто он есть и к чему стремится.

За плечами у Ивана Лавренюка жизнь до полномасштабной войны, ранения и реабилитации, а впереди – много целей, мечтаний и планов.

"Обязательно буду участвовать в разных спортивных проектах. Надеюсь, обо мне еще узнает мир. В моих планах – и участие в паралимпийских играх, и съемки в кино. Для меня сейчас все только начинается. Дальше будет только лучше", – улыбается, рассказывая о своих планах, Иван Лавренюк.

Фото предоставлены Иваном Лавренюком.

Вероника Лоза, Украинский ветеранский фонд, для Чемпиона

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