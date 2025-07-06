Султан Рахманов: олимпийский чемпион с ногами разной длины, связи с криминалом и бараны вместо Стивена Сигала

6 июля исполняется 75 лет со дня рождения Султана Рахманова, украинского советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона 1980 года, чемпиона мира и Европы, обладателя 2 мировых, 5 всесоюзных и 14 национальных рекордов.

Это тот самый случай, когда уместно написать "могло бы исполниться". Ведь это не 114 лет со дня рождения Хуана Мануэля Фанхио, а совсем небольшая реальная цифра: у меня брат такой. К сожалению, Султан Рахманов ушел из жизни 22 года назад в возрасте всего 53 неполных лет...

Несмотря на экзотическое для украинского атлета имя, отчество и фамилию, Султан Рахманов был украинским атлетом не только по месту жительства (Днепропетровск), но и по крови. Его отец – Сабур Рахманов, военный, каракалпак из Узбекистана, а мать, Татьяна Коваленко – украинка из села Днепровокаменка (Каменский район Днепропетровской области). Они познакомились, когда Татьяна во время войны после окончания медицинского училища работала в Ташкентском военном госпитале.

Путь к Олимпу

Султанбай Сабурович Рахманов родился 6 июля 1950 года в каракалпакском городе Турткуль в Узбекистане. Кроме него, в семье еще были братья Рустам, Азим, Таир, Рахим и сестра Зухра.

Братья сыграли важную роль в его жизни, правда, разную. В детстве, спасая младшего Рахима из-под колес машины, Султан серьезно повредил ногу, и всю жизнь у него одна нога была короче другой. А старший брат Рустам, который занимался боксом, стал для Султана примером и мотиватором. Вслед за ним Султан пошел в спортзал, а затем, когда Рустам переехал на родину матери, в Днепропетровск (ныне – Днепр), Султан, окончив 9 класс, в 1966 году также отправился в Украину. По другим данным, переехала вся семья Рахмановых.

Султан учился в физкультурном техникуме и тренировался в секции бокса. Как-то его на днепровском пляже увидел тренер по тяжелой атлетике Владимир Устич, который оценил физические данные парня и уговорил его перейти на штангу. Султану повезло с тренерами. Его первый наставник Иван Погорелый был парню вторым отцом, растил из него личность, способную к борьбе, напористую и сильную. А потом с перспективным Султаном стал заниматься Эдуард Бровко, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 1963 года. Требовательный и строгий наставник, он заботился о Рахманове так, что тот обращался к нему "папа".

Султан очень рано женился – на Галине, девушке из того же села Днепровокаменка, откуда была его украинская мать. Она училась в строительном техникуме. Галина потом вспоминала, что отец атлета был категорически против того, чтобы сын женился не на мусульманской девушке. И только через три года он узнал, что Султан женат, и признал этот факт.

Имея семью, Султан должен был заботиться о ней. Однако у него тогда не было даже своего жилья. Эдуард Бровко в 1973 году устроил переезд Рахманова в соседний Днепродзержинск (ныне – Каменское), где атлета, уже мастера спорта, оформили на Днепровский металлургический завод и дали квартиру. Султан тренировался по индивидуальному плану в спортклубе "Дзержинка", а Бровко приезжал к нему несколько раз в неделю. В 1974 году Рахманов поступил в Днепропетровский государственный институт физкультуры (закончил обучение уже олимпийским чемпионом в 1980-м).

Султан Рахманов (справа)

Спортсмен, который по прогнозам врачей не должен был даже нормально ходить (из-за ног разной длины), тяжело тренировался ежедневно, поднимая по 30-40 тонн железа. На пике формы он весил 145 кг при росте 188 см. Его коронным упражнением был рывок: все свои рекорды СССР Рахманов поставил именно в рывке, впервые сделав это в 1976 году на Всесоюзном командном первенстве ВЦСПС в Липецке (190 кг). Он первым в мире преодолел рубеж 200 кг в рывке (1978, Киев).

Султан Рахманов на высшей ступени подиума чемпионата мира 1979 года

Упорный и самоотверженный труд принес свои результаты. В 1978 году на чемпионате мира в Геттисберге (США) Рахманов, выступая первым номером сборной СССР в отсутствие легендарного Василия Алексеева, получил серебряную медаль, уступив Юргену Хойзеру из ГДР. При равном результате в сумме (417, 5 кг) украинец проиграл из-за большего собственного веса. А в следующем году в Салониках Султан уверенно взял у Хойзера реванш, выиграв во всех видах программы: рывок – 192,5 кг, толчок – 237,5 кг, сумма двоеборья – 430 кг.

Олимпийский триумф и золотые серьги

Став чемпионом мира, Султан Рахманов получил звание "Заслуженный мастер спорта СССР". На тот момент он уже вернулся в Днепропетровск и тренировался у Эдуарда Бровко, выступая за ДСО "Авангард". Покинуть Днепродзержинск Султана вынудило то, что рабочие цеха ДМЗ, где он просто был записан, были недовольны таким положением вещей.

Эдуард Бровко был евреем, и его тогда не выпускали за границу. Рахманову неоднократно намекали, что было бы хорошо сменить тренера, но он себе такого не мог даже представить.

К счастью для них обоих, Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве – поэтому проблем с выездом за границу для Бровко не было по определению. В том году Рахманов выиграл чемпионат Европы в Белграде (май 1980) и готовился ехать на Олимпиаду первым номером. Но за неделю до начала Игр он узнал, что основным атлетом решили поставить Василия Алексеева, который очень хотел в третий раз стать олимпийским чемпионом. Тогда Бровко задействовал механизм днепропетровского землячества: он позвонил Владимиру Щербицкому, первому секретарю ЦК КПУ, а тот – своему хорошему товарищу Леониду Брежневу. После этого Султан Рахманов стал первым номером сборной СССР. По крайней мере, так рассказывала его вдова Галина.

Султан Рахманов, Москва-1980

А вот общеизвестный несомненный факт. 30 июля 1980 года на помосте московского спорткомплекса "Измайлово" украинский тяжеловес с лихвой оправдал надежды. Василий Алексеев поймал "баранку" в рывке: не справился со стартовым весом 180 кг. А Султан Рахманов поднял 195 кг, опередив Юргена Хойзера на 12,5 кг. В толчке днепровский богатырь зафиксировал 245 кг против 227,5 кг у немца. В сумме двоеборья Рахманов обошел Хойзера на 30(!) кг!

Султан Рахманов, Олимпийские игры-1980

За победу на Олимпиаде Султан получил орден Трудового Красного знамени и 3 тысячи рублей премии. Он раздал долги и купил жене золотые серьги.

В 1981 году Султан выиграл чемпионат СССР в Новосибирске с суммой 440 кг. Это был его третий всесоюзный титул (после 1978 и 1979) и последний триумф в большом спорте. После 30 лет у Султана начали рваться мышцы на ногах – старые травмы и огромные нагрузки дали о себе знать...

Жизнь после спорта: криминал, Стивен Сигал и бараны

Закончив спортивную карьеру, Рахманов смог уделять больше времени семье – жене Галине, дочери Татьяне и сыну Таиру, которые мало видели его во время постоянных тренировок, сборов и соревнований. Галина вспоминала, что однажды, вернувшись из заграничной поездки, Султан привез детям красивые игрушки. Она пожаловалась, что в детстве жила очень бедно и не имела таких игрушек и кукол. Тогда атлет выскочил из дома и через полчаса вернулся с замечательной куклой, которую приобрел в валютном магазине "Березка"...

О его деятельности в 1980-90 годы существует мало публичной информации. Все мемуары родных и друзей сводятся к воспоминаниям о том, каким добрым, общительным, веселым и щедрым человеком был Султан Рахманов, как он помогал многим людям, как занимался благотворительностью.

Впрочем, есть также информация о том, что чемпион некоторое время был связан с криминальными кругами, в частности с известным днепропетровским авторитетом Александром Мильченко по кличке Матрос. Могу сказать, как тогдашний житель Запорожья, что мы хорошо знали прозвище Матрос, да и слухи о том, что Султан Рахманов готовит кадры для бандитов в спортклубе "Богатырь" (я видел этот клуб много раз – авт.), тоже, скорее всего, были небезосновательными...

Такие были времена: перестройка, развал Союза, лихие 90-е. Тогда немало спортсменов, преимущественно из борьбы, бокса, тяжелой атлетики, подались в преступный мир. Что было, то было...

Однако на виду были только добрые дела. Известно, что Рахманов владел частным автопредприятием. С 2000 года он был президентом Международной ассоциации ветеранов и инвалидов спорта "МАВЕТИС", часто посещал детские дома. Он много сделал для города Днепра, помогал тем, у кого были проблемы с наркотиками, поддерживал днепропетровскую ассоциацию "Выбор", где не только лечили, но и занимались реабилитацией.

Рахманов был почетным президентом Федерации айкидо Украины.

Интересную историю рассказал днепровский писатель Артур Балаев. В 2000 году Султан Рахманов решил отпраздновать свой 50-летний юбилей большим действом на стадионе "Металлург". Он пригласил на праздник голливудскую звезду и мастера айкидо Стивена Сигала. Тот запросил 300 тысяч долларов. Такой суммы у Султана, конечно, не было, но он спокойно сказал: "Я ему найду достойную замену". Во время торжеств на стадионе, когда на поле выпустили двух среднеазиатских баранов, которые начали упорно бодаться на радость зрителям, он сказал: "А вот и замена Стивену Сигалу". Кстати, Сигал таки действительно оказался настоящим бараном: с его российским гражданством и ватными взглядами.

Среди ближайших друзей Султана были коллеги-штангисты: днепровец Юрий Зайцев, олимпийский чемпион Монреаля-1976 (до 110 кг), и киевлянин Анатолий Писаренко, трехкратный чемпион мира, наследник Рахманова в сборной СССР, который подарил Султану автомобиль "Линкольн".

С 1996 года в Каменском в честь (а затем – в память) Султана Рахманова проводится всеукраинский турнир по тяжелой атлетике "Богатыри Приднепровья".

В последние годы Султан очень болел: лишний вес (более 200 кг), большие проблемы со здоровьем – еле ходил.

5 мая 2003 года выдающийся штангист умер от инфаркта на руках у дочери Татьяны в их загородном доме в Днепровокаменке. Похоронен он на Сурско-Литовском кладбище в Днепре. На памятнике нет даты смерти, есть дата рождения и эпитафия "Кто сказал, что я умер? Я в ваших душах и сердцах".

Рядом с Султаном похоронена его мама, а также тренеры – Иван Григорьевич Погорелый и Эдуард Павлович Бровко.

В 2009 году Султану Рахманову посмертно было присвоено звание Почетный гражданин города Днепропетровска. 23 сентября 2010 года в Днепре на доме, где жил спортсмен (проспект Яворницкого, 45 б), была установлена памятная доска.