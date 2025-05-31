Канадская спортсменка выиграла ультрамарафон, останавливаясь для кормления ребенка грудью

Канадская спортсменка Стефани Кейс вдохновила тысячи людей по всему миру, когда стала первой среди женщин на финише 100-километрового ультрамарафона Ultra-Trail Snowdonia в Великобритании.

Но не только спортивное достижение поразило публику, ведь Стефани смогла пройти сверхтяжелую трассу за 16 часов 53 минуты и 22 секунды, одновременно заботясь о своей 6-месячной дочери Пеппер.

Во время забега Кейс трижды останавливалась, чтобы покормить грудью своего ребенка. На 20-м и 80-м километрах ее ждали любимый Джон с дочкой, а на 50-м километре организаторы даже сделали исключение и позволили еще одну остановку для кормления, хоть и без посторонней помощи.

Победа стала неожиданностью даже для самой спортсменки, ведь она стартовала позже других участниц и вообще не намеревалась выигрывать, чтобы не терять ни одного мгновения с дочерью.

Только после пересечения финиша, когда организаторы подсчитали результаты, ей сообщили, что она стала победительницей. Пораженная спортсменка даже пересекала финиш еще раз, чтобы этот момент зафиксировали камеры.

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Позже Стефани призналась, что каждая разлука с дочкой на дистанции была тяжелой, но поддержка Джона и четкая организация помогли ей справиться. И хотя время на контрольных пунктах не останавливали, она не жертвовала моментами близости с Пеппер ради нескольких лишних минут в зачете.

Ранее сообщалось, что звезда бразильского волейбола отыграла матч на шестом месяце беременности.