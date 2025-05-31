Канадская спортсменка выиграла ультрамарафон, останавливаясь для кормления ребенка грудью
Канадская спортсменка Стефани Кейс вдохновила тысячи людей по всему миру, когда стала первой среди женщин на финише 100-километрового ультрамарафона Ultra-Trail Snowdonia в Великобритании.
Но не только спортивное достижение поразило публику, ведь Стефани смогла пройти сверхтяжелую трассу за 16 часов 53 минуты и 22 секунды, одновременно заботясь о своей 6-месячной дочери Пеппер.
Во время забега Кейс трижды останавливалась, чтобы покормить грудью своего ребенка. На 20-м и 80-м километрах ее ждали любимый Джон с дочкой, а на 50-м километре организаторы даже сделали исключение и позволили еще одну остановку для кормления, хоть и без посторонней помощи.
Победа стала неожиданностью даже для самой спортсменки, ведь она стартовала позже других участниц и вообще не намеревалась выигрывать, чтобы не терять ни одного мгновения с дочерью.
Только после пересечения финиша, когда организаторы подсчитали результаты, ей сообщили, что она стала победительницей. Пораженная спортсменка даже пересекала финиш еще раз, чтобы этот момент зафиксировали камеры.
Позже Стефани призналась, что каждая разлука с дочкой на дистанции была тяжелой, но поддержка Джона и четкая организация помогли ей справиться. И хотя время на контрольных пунктах не останавливали, она не жертвовала моментами близости с Пеппер ради нескольких лишних минут в зачете.
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