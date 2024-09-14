Виды спорта, которые не приобрели популярность в Украине: в чем их особенность

14 сентября в Украине отмечается День физической культуры и спорта.

К счастью, в нашей стране спорт стал тем, что доставляет удовольствие. Для кого это обычная пробежка или занятия в зале, а для кого это профессиональная история. И именно профи становятся для нас кумирами, примером или мотивацией.

Однако мы привыкли к традиционному боксу, теннису, баскетболу, футболу или легкой атлетике. Есть не менее увлекательные и зрелищные виды спорта, которые пока не стали популярны или вообще не получили шанс в Украине.

Рассказываем о ряде видов спорта, о которых, возможно, вы и не слышали.

Лакросс

Лакросс — самая быстрая командная игра с жестким резиновым мячом, которая очень популярна в США и Канаде. Игровой снаряд переносят по полю с помощью кроссов – сеток на длинной ручке. Поле для лакросса примерно тех же размеров, что и футбольное. На его концах расположены ворота длиной и шириной 1,83 м.

Цель игры – забросить мяч в ворота соперника. При этом засчитываются только голы из-за пределов круга, которым обведены ворота.

В команде мужчин десять игроков, в женской – 12. В мужском лакроссе разрешены силовые приемы и контактная борьба. А в женском – нет.

Украинцы познакомились с этим видом спорта в 2010 году. Первая взрослая команда была создана в Ровно – Ирокезы. Потом появились винницкие Волки и киевские Короли. Этот вид спорта сталкивается с трудностями, ведь у нас нет положенных условий. Командам приходится заниматься на школьных полях и в спортзалах.

Лакросс до сих пор не стал популярен в Украине, хотя есть соревнования, есть взрослые и детские команды. Возможно, в будущем он выйдет на топ-уровень в нашей стране.

Что любопытно, этот вид спорта уже стал олимпийским. Он будет представлен на Играх-2028 в США.

Шахбокс

Казалось бы, что объединили несовместимое — шахматы и бокс. Здесь нужно проявить не только силу, но и разум.

Поединок может длиться от 6 до 12 раундов, продолжительностью до 3 минут. В первом раунде соперники играют в шахматы, во втором боксируют, затем дежурят эти виды спорта.

Победа фиксируется шахматным матом или нокаутом. Однако после поражения в шахматах боксеру-оппоненту дается решающий раунд бокса. Нокаутировал – победил. Если нет, тогда победитель определяется по итогам шахматной партии. Если в шахматах ничья и нет нокаута – победа по очкам в боксе.

В Украине первый поединок был проведен в 2016 году в Черновцах. Победителем тогда стал Илья Шкварчук, до этого некоторое время живший в Берлине и посещавший первый в мире клуб по шахбоксу.

Также в 2021 году турнир и мастер-класс провели во Львове. После этого о шахбоксе в Украине, похоже, забыли.

Футдаблбол

Этот вид спорта придумали сами украинцы в 2007 году. Но, к сожалению, или, к счастью, развить не смогли.

Главное отличие от обычного футбола состоит в том, что на поле присутствуют два мяча, которые делают игру более сложной и увлекательной. Если один мяч попал в ворота, то игра вторым продолжается, пока он не покинет границы поля или его не поймает вратарь. Теоретически в одни ворота может влететь сразу два мяча.

Количество замен – неограниченное. Главное, чтобы в обеих командах было одинаковое количество заявленных игроков. Формат матча, как и в обычном футболе, два тайма по 45 минут.

В 2010 году был проведен чемпионат Киева. Команды играли в разных городах Украины и были распределены на группы. Победителем соревнований стала команда Эра выпускников Киевского авиационного института.

Футдаблбол не нашел своих поклонников, поэтому его развитие в Украине приостановилось.

Флорбол

Очередной вид спорта со странным названием, известный не многим. Однако в нашей стране он развивается, а участие в турнирах принимают как взрослые команды, так и юниоры.

Флорбол – это одна из разновидностей хоккея с мячом. Матч по в закрытом помещении с твердой поверхностью. Между собой соревнуются 2 команды. Для игры используют пластиковый мяч и специальную клюшку.

Поединок длится 3 периода (по 20 минут), между которыми есть перерыв (по 10 минут). Каждая команда может задействовать до 20 игроков. На площадке должно находиться не более 6 игроков.

Флорбол в Украине появился в 1997 году, но успехов удалось добиться только в 2009-м, когда появились меценаты. В течение всех лет этот вид спорта пытается развиваться и привлекать как можно больше спортсменов.

Однако главной проблемой остается пассивность государства в развитии. Поэтому неразвитая спортивная инфраструктура препятствует. Но, несмотря на это, Федерация флорбола Украины пытается популяризировать этот вид спорта.

Хортинг

Он создан для настоящих патриотов Украины и почитателей национальных традиций. Название походит от острова Хортица. Это место, где размещалась Запорожская Сечь — святыня украинского казачества.

Здесь собрано множество элементов из разных единоборств: борьбы, самбо, дзюдо, каратэ, джиу-джитсу.

Есть несколько видов хортинга: боевой, казацкий, фит хортинг, военный, полицейский, дошкольный, школьный и студенческий. Также есть несколько разделов: поединок, схватка, форма и показательное выступление.

Основным разделом является поединок (2 раунда). Первый раунд называется "Сила". Спортсмены соревнуются в боксерских перчатках. Во время него разрешен полный контакт, удары по голове, ногами, болевые и удушающие приемы.

Второй раунд называется "Честь". Бойцы должны снять перчатки и шлемы, разрешенные удары ногами в голову, корпусу, по ногам и рукам. Удары голыми руками в голову запрещены.

В 2011 году прошел первый чемпионат Украины, а уже в 2015-м — первый чемпионат мира, в котором приняли участие 165 спортсменов из 11 стран.

Сейчас хостинг активно развивается в нашей стране, а спортсмены выступают на соревнованиях. В частности, сборная Украины весной 2024 года выиграла чемпионат мира среди юношей, кадетов, юниоров и взрослых в разделах "Борьба", "Схватка", "Полицейская самозащита", "Показательное выступление".