Нога одна, планов – много! Как закаляются раненые Защитники, чтобы защищать честь Украины на спортивных аренах

В Украине много раненых военных. Статистика крайне размыта, но не нужно даже копаться в цифрах – достаточно выйти на улицу или зайти в госпиталь. Мы идем к тому, что на следующих паралимпиадах у Украины будет новая категория атлетов – травмированных войной. Как пробивается в большой спорт такая категория несокрушимых украинцев – рассказываем историю раненого воина, жизнь которого перевернул спорт.

Лепестки – это не всегда о цветах

45-летний Ярослав после института работал учителем физической культуры в сельской школе Винницкой области, спортивным инструктором при сельсовете. Затем на разных работах далеких от профиля. Устанавливал котлы, другие заработки…

От повестки не скрывался – в конце 2022-го оделся в пиксель. После учебы стал бойцом бригады ДШВ. Далее Бахмут, боевое ранение – взорвался на вражеской мине "лепестке".

"Побратимы оперативно доставили меня к боевому медику, он обработал разбитую ступню, далее стабпункт, Дружковка, больница в Днепре, во Львове. Там зашел в палату врач и выдал всю правду – на правой ноге нужна ампутация, тратить попусту время нельзя. Сначала не мог. это принять, но быстро осознал: без ноги – значит без ноги, буду учиться жить по новому", – вспоминает Ярослав сверхсложный жизненный период.

Воину пришлось себя ментально перепрограммировать. Настроился на другой бой. Ведь именно в этот момент определяется, как пойдет жизнь дальше – уверяет ветеран.

Звезда хочет зажечь звезду

После успешного протезирования с головой ушел в спорт. Где его только не было – участвовал во всех видах, куда принимали. Так попал на отборочные соревнования INVICTUS GAMES, было много других турниров. В жизни, разделившейся на "до" и "после" – именно "после" стало выглядеть во многом ярче. А дальше случилась история, которая сделала жизненный поворот еще круче. В Виннице Ярослав почти случайно встретил человека, с которым учился в пединституте, хотя никогда его не видел. И вот почему.

"Когда мы учились на факультете физвоспитания, мы все знали, что у нас есть такой Сергей Чернявский, он профессионально велоспортом занимался, в институте его редко видели, он все в разъездах по соревнованиям и сборах был. Здесь на одном из заседаний по развитию спорта ветеранов я поднял вопрос, что хотел бы заниматься велоспортом. Сергей был готов меня тренировать. В университете я не мог увидеть эту звезду, но жизнь сложилась так, що мы пересекнулись в других обстоятельствах", – рассказывает ветеран.

Винничанин Сергей Чернявский – призер Олимпиады в Сиднее-2000, двукратный чемпион мира по велоспорту. Теперь Ярослав под его профессиональным наблюдением. Тренер соглашается, что в спорте будет все больше раненых военных и им нужно активно помогать пробиваться на олимп. У них есть характер и задатки.

"Ярославу 45 лет, а на момент Олимпиады в Лос-Анжелесе будет почти 50. Там возрастного ограничения нет. Но человеку в таком возрасте нужно очень много работать. Это уже другая работа мышц, не так функционируют системы организма. Но все реально. У всех спортсменов с инвалидностью есть определенные классы. По состоянию на сегодняшний день конкуренция в его классе не велика. Но очевидно будут и младшие. В любом случае надо упорно тренироваться и показывать результат международного уровня, чтобы завоевать паралимпийскую лицензию", – говорит тренер.

У воина теперь дорогой качественный велосипед за государственные средства. Железный конь – везет в новую жизнь. Ярослав даже побывал в Канаде. Участвовал в заезде на 100 километров от Вистлера до Ванкувера – "тропами" зимней Олимпиады-2010.

"Однажды мой знакомый, который был там во время Олимпиады 14 лет назад, рассказывал о тех местах, а теперь и я там побывал, и даже соревновался. Жизнь действительно очень непредсказуема", – говорит ветеран.

Громкая мечта о Тихом океане

Ярослав с тренером только что вернулись из Закарпатья. Имели возможность потренироваться с юниорской сборной Украины. Каждый день заезды на 80-100 километров.

"Держусь за молодыми как могу, потом они включаются, я отстаю. Иногда они меня ждут, но когда у них своя работа по трассе, то я уже не еду с ними до конца маршрута. Провожаю их взглядом, а сам возвращаюсь назад, мне и сотни километров сейчас достаточно", – рассказывает атлет. В мирное время он всегда ездил на велосипеде на работу – за день пару десятков километров.

Кстати, на заметку ветеранам. В Украине действуют адаптивные клубы "Нестримні". Их создали для восстановления ветеранов, их семей и лиц с инвалидностью благодаря физкультурно-оздоровительной активности. Таких центров несколько десятков, хотя они есть не во всех регионах. В интернете также можно найти различные онлайн программы по физическому восстановлению.