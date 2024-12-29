Допинг Мудрика, задержание Усика и смена гражданства Ковтуна. Самые громкие скандалы 2024 года

2024 год стал одним из самых громких в мире спорта за последние годы, ознаменовавшись многочисленными скандалами, всколыхнувшими фанатов, экспертов и даже людей, далеких от спортивной тематики. Большая драма, интриги и неожиданные повороты – все это сделало спортивный год незабываемым, но в то же время неоднозначным. В центре внимания оказались как известные звезды, так и команды, оказавшиеся в эпицентре скандальных событий, от футбольных интриг до драм в волейболе и боксе.

Эти события в который раз напомнили, что спорт – это не только победы и поражения, но и человеческие страсти, амбиции и даже споры. Самые громкие скандалы 2024 стали своеобразными уроками, как для самих спортсменов, так и для болельщиков, подняв важные вопросы относительно честности, этики и профессионального поведения в большом спорте.

В этой статье мы собрали самые резонансные события, которые останутся в памяти надолго.

Конфликт на Евро-2024: украинский гандбол в центре скандала

Гандбольный чемпионат Европы-2024 стал сценой для одного из самых громких скандалов года. Журналист, который прибыл в австрийский Инсбрук освещать матчи сборной Украины, оказался в центре конфликта с высокопоставленными представителями Федерации гандбола Украины. Инцидент начался после матча между Германией и Украиной, когда журналиста в агрессивной форме начал критиковать и угрожать генеральный секретарь ФГУ Александр Гладун.

Эта ситуация стала кульминацией продолжавшихся напряженных отношений между журналистом и представителями федерации. Возникавшие и ранее образы, клевета и открытое давление на журналиста на Евро-2024 перешли все границы. Гладун обвинил журналиста в провокациях и попытках "расшатать" атмосферу команды. Спор разворачивался на глазах оргкомитета и международного спортивного сообщества, что лишь придало резонансу этой истории.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в медиапространстве и заставил обратить внимание на проблему этики в отношениях между журналистами и спортивными функционерами. После происшествия журналист обратился в Ассоциацию спортивных журналистов Украины и Европейскую федерацию гандбола, призвав к расследованию и разрешению ситуации.

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Битва за десятый номер в сборной Украины

После поражения сборной Украины в матче с Албанией разгорелся неожиданный конфликт между Николаем Шапаренко и Михаилом Мудриком из-за права играть под 10-м номером. История началась с того, что в отсутствии пропустившего игру Мудрика "десятку" на поле взял Шапаренко.

После этого представители Мудрика потребовали у Украинской ассоциации футбола вернуть номер вингера Челси. Однако именно Андрей Ярмоленко как один из лидеров команды решил, что этот номер останется за Шапаренко, ведь тот дольше в сборной и заслужил его.

В результате, в матче против Чехии Шапаренко играл с "десяткой", тогда как Мудрик получил 20-й номер. Несмотря на конфликт, сам Шапаренко ранее заявлял, что не придает большого значения номерам и готов отдать предпочтение командному результату.

Боксерский скандал на Олимпиаде в Париже

Алжирская боксерша Иман Хелиф, выигравшая золото на Олимпиаде-2024, столкнулась с критикой из-за обвинений в провале "гендерного теста". Ее соперница в бою, итальянка Анджела Карини, после поединка намекнула, что сомневается в полу Хелиф. Это привело к волне травли в соцсетях, где требовали исключения Хелиф из Олимпиады из-за подозрений, что она является трансгендером.

Международный олимпийский комитет поддержал спортсменку, отметив, что она отвечает всем критериям участия. Хелиф победила в финале, одолев китаянку Ян Лю единодушным решением судей.

Этот скандал связан с ее дисквалификацией на чемпионате мира 2023 из-за обвинений в том, что она не прошла гендерный тест. МОК отвергает эти претензии, подчеркивая, что Хелиф всегда была женщиной.

Задержание Александра Усика в Польше

Александр Усик, чемпион мира в тяжелом весе, был задержан в аэропорту Кракова. Это привело к возмущению в Украине, и президент Владимир Зеленский поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко разобраться в причинах инцидента. Сибига пообещал прислать ноту польской стороне, отметив, что такое отношение к украинскому чемпиону непропорционально и недопустимо.

Сам Усик назвал инцидент "быстро разрешившимся недоразумением". Он поблагодарил украинских дипломатов за поддержку и выразил уважение польским правоохранителям, подчеркнув, что ситуация была мирно урегулирована. Промоутер Усика Александр Красюк также подтвердил, что все хорошо и не было задержания.

Задержание произошло поздно вечером, когда Усик должен был лететь в Испанию на тренировку. По словам промоутера, пограничники не разрешили лететь другу Усику, а боксер отказался лететь без него, из-за чего оба были задержаны. Поведение Усика было спокойным, и он не нарушал закон, отметил Красюк.

МИД Украины категорически не принял отношение к Усику, назвав это недопустимым, и направил ответный протест польской стороне.

Побег украинских волейболистов

Двое волейболистов клуба Решетиловка, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в Украину после матча Кубка вызова против бельгийского клуба Менен. Оробко объяснил свое решение тем, что во время выезда в Бельгию на еврокубковую игру их ключевого игрока забрали в ТЦК, и клуб не смог ничего сделать. По словам Оробко, этот игрок предупреждал руководство, что может возникнуть проблема на границе из-за военных документов, но ситуацию не разрешили.

Оробко также рассказал об инциденте в Польше, когда еще один ключевой игрок клуба не вернулся в команду, что поставило под угрозу нормальный тренировочный процесс. После матча руководство клуба забрало их загранпаспорта, что заставило игроков обратиться в полицию с заявлением о похищении. Полиция не смогла помочь, но выдала документы, подтверждающие отсутствие паспортов.

Оробко отметил, что на его решение повлияло бездействие клуба, воровство паспортов, отсутствие главных игроков и проблемы с проживанием из-за отключения света в Решетиловке. Кроме того, у него есть польское спортивное гражданство и решил найти клуб в Европе, а не возвращаться в Украину. Однако он планирует вернуться на родину в ближайшем будущем.

Ковтун и возможное изменение гражданства

Илья Ковтун, серебряный призер Олимпиады-2024 по спортивной гимнастике, и его тренер Ирина Горбачева рассматривают возможность смены спортивного гражданства на хорватское, после того, как Ковтун не вернулся в Украину после Олимпиады. Они намерены окончательно принять решение до конца года. Отмечено, что в течение года они готовились к Олимпиаде в Хорватии. В случае смены гражданства, Ковтун продолжит выступать за Хорватию.

Эта ситуация обострила конфликты в украинской спортивной гимнастике. Геннадий Сартинский, главный тренер мужской сборной Украины, считает, что действия вице-президента Федерации гимнастики Украины Стеллы Захаровой вредят развитию спорта в стране. Он обвиняет ее в неприязненных действиях в отношении тренеров и спортсменов. Сартинский вспоминает случай на чемпионате Европы, когда Захарова пыталась вывести Илью Ковтуна из командного финала, что могло лишить команду медалей. К счастью, тренер Горбачева отказалась выполнить это указание, и команда стала чемпионом Европы.

В частности, также высказаны претензии к назначению Захаровой президентом Мужского технического комитета Федерации, который подрывает доверие к руководству и ставит под угрозу будущее гимнастики в Украине. Другой скандал произошел после проведения чемпионата Украины, расходы на который вызвали возмущение, поскольку 6,6 миллионов евро из 8,5 миллионов получили малоизвестная компания, а судьи не получили необходимого технического обеспечения.

Допинг-скандал Михаила Мудрика

Михаил Мудрик, вингер лондонского Челси и сборной Украины, подтвердил, что его допинг-проба дала положительный результат. Об этом футболист сообщил в своем Instagram, отметив, что был шокирован этой новостью, поскольку он никогда не употреблял запрещенные вещества и всегда соблюдал правила. Мудрик подчеркнул, что активно сотрудничает с командой, чтобы выяснить, как это произошло, и надеется на скорейшее возвращение на поле. Он не может предоставить дополнительные комментарии по конфиденциальности процесса, но пообещал сделать это в будущем.

Мудрику грозит дисквалификация сроком до четырех лет, а в ближайшие дни будет открыта проба "B". По информации The Athletic, в анализах футболиста обнаружен мельдоний – запрещенное вещество, широко распространенное в России и странах Балтии. Положительный тест был сдан после матча сборной Украины в ноябре.

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Челси прокомментировал инцидент, заявив, что будет работать с соответствующими органами по выяснению причин положительного результата. Клуб и Мудрик поддерживают программу тестирования ФА и все игроки, включая украинца, регулярно проходят проверки. Мудрик категорически уверяет, что никогда не принимал запрещенных веществ и клуб будет сотрудничать с органами для выяснения обстоятельств. Челси также отметил, что не будет давать дополнительных комментариев по этому вопросу.