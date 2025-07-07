Возвращение после 5-летней паузы: сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по мотоболу
В среду, 9 июля, стартует чемпионат Европы по мотоболу. Среди участников будет и сборная Украины, которая имеет солидные традиции в этом экзотическом виде спорта.
Первенство состоится в нидерландском городе Будель. Финал запланирован на 13 июля.
Представители сборной Украины
В заявку "сине-желтых" вошли 10 мотоболистов.
Состав: Вячеслав Мусиенко (вратарь); полевые игроки: Александр Ходосов, Павел Таран, Александр Кинаш, Вячеслав Янишен, Владислав Мудрик, Алан Мироненко, Юрий Жиденко, Сергей Пузик, Сергей Олексенко.
Формат турнира
За победу будут бороться пять стран: Нидерланды, Украина, Франция, Германия и Литва.
На первом этапе каждая сыграет с каждой из них. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал.
После матчей 1/2 финала сформируется пара финалистов и участники встречи за третье место.
Расписание матчей ЧЕ-2025 по мотоболу
"Сине-желтые" начнут турнир встречей против хозяев. Украинскую сборную будут ждать поединки против Франции и Германии, а в последний игровой день групповой стадии украинские представители сойдутся с Литвой.
9 июля | 🕖 09:30 | Франция – Литва
9 июля | 🕖 13:30 | Франция – Германия
9 июля | 🕖 19:00 | Нидерланды – Украина
2 игровой день
10 июля | 🕖 12:00 | Германия - Литва
10 июля | 🕖 14:00 | Франция – Украина
10 июля | 🕖 18:00 | Нидерланды – Германия
3 игровой день
11 июля | 🕖 12:00 | Нидерланды – Франция
11 июля | 🕖 14:00 | Германия – Украина
11 июля | 🕖 18:00 | Нидерланды – Литва
4 игровой день
12 июля | 🕖 12:00 | Украина – Литва
Расписание матчей плей-офф
12 июля | 🕖 15:00 | Полуфинал №1
12 июля | 🕖 17:30 | Полуфинал №2
13 июля | 🕖 12:30 | Матч за третье место
13 июля | 🕖 15:00 | Финал
Мотобол – преимущественно европейский вид спорта. Кроме Украины, он также популярен в странах Балтии, Польши, Германии, Франции и Нидерландов.
Сборная нашей страны имела успехи на Европейской арене. В 2001 украинцы стали бронзовыми призерами, а в следующем году – финалистами.
Континентальное первенство в Украине проводилось в 1995, 2002, 2007, 2009 (все разы – Вишняки, Лубенский район, Полтавская область) и 2011 (Вознесенск, Николаевская область) годах.
Последние 5 чемпионатов Европы проходили без украинской сборной. В 2020 и 2021 годах событие не состоялось из-за COVID-19, а в 2022 и 2023 годах первенство отменили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В прошлом году ЧЕ проходил в городе Ульгат, Франция. Титул чемпиона получили именно французские мотоболисты, которые в финале одолели немцев (3:2). В матче за "бронзу" Нидерланды обыграли Литву (3:2).
Что такое мотобол?
Мотобол – это футбол на мотоцикле. Это самый быстрый командный вид спорта в мире. Мотобол сочетает азарт футбольного матча со скоростью автоспорта.
Игра проводится на поле размером с футбольное, которое покрыто не травой, а гравием. Иногда играют на асфальте, на который высыпан песок для лучшей маневренности мотоцикла. На поле нет центрального круга, а вратарская площадка имеет форму полукруга. Игрокам на мотоциклах запрещено заезжать в зону вратаря.
Мяч значительно больше, чем в футболе. На поле выходит за каждую команду по 5 игроков – вратарь (играет пешком) и 4 полевых игрока на мотоциклах.
Поединок длится четыре тайма по 20 минут. Перерыв между таймами – 10 минут. На поле работают двое судей и хронометрист.