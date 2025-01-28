Сборная Украины на ЧЕ по фигурному катанию: без одной лицензии, но с верой в лидеров

Во вторник, 28 января в Таллине стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Второй по значимости ежегодный турнир (после ЧМ) продлится в столице Эстонии вплоть до воскресенья, 2 февраля. На льду Арены Тондираба будут разыграны четыре комплекта наград – в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В нынешнем чемпионате Европы будут участвовать представители 34 стран. Во всех видах программы будет представлена и сборная Украины. При этом в трех дисциплинах у украинской команды были и запасные фигуристы, которые, согласно регламенту, достигли минимальной технической оценки элементов на предыдущих международных соревнованиях.

Стабильный состав и потеря лицензии

Сборная Украины лишилась одной лицензии по сравнению с чемпионатом Европы-2024, когда в танцах на льду была представлена двумя дуэтами. Тогда в литовском Каунасе Мария Голубцова и Кирилл Белобров заняли итоговое 14 место, а сейчас их не будет вообще. Украину будут представлять только Мария Пинчук и Никита Погорелов, которые год назад заняли 18-е место.

В остальном, в составе – все те же, знакомые всем любителям фигурного катания, лица.

В мужском одиночном катании нашу страну представит Иван Шмуратко (14-е место на ЧЕ-2024), в женском турнире одиночниц – Анастасия Гожва (20), а среди спортивных пар – София Голиченко и Артем Даренский (11-е место на ЧЕ-2024).

Вместе с тем не может не радовать факт, что Украина заявила запасных. Общий уровень фигурного катания в стране растет и, в случае форс-мажора, у нас могут быть замены. Так, вместо Шмуратко может выйти Кирилл Марсак, Гожву готова заменить Елизавета Бабенко, а дуэт Пинчук/Погорелов – Зоя Ларсон и Андрей Капран.

Прорыв на Универсиаде

Самым успешным стартом нынешнего сезона для наших лидеров стала Универсиада. В итальянском Турине Пинчук и Погорелова до последнего сражались за медали, не хватило совсем чуть-чуть – 4 место. При этом наши фигуристы показали не лучший свой результат в нынешнем сезоне (94.13 баллов) – они ошиблись в твизлах. Кроме того, судьи сняли балл за нарушение во время выполнения поддержки, а итоговая сумма баллов составила 155.52. Украинский дуэт отстал от итальянцев Джулии Изабелы Паолино и Андреа Тубы (Италия), завоевавших бронзу (166.85), на 13 с лишним баллов.

Марія Пінчук/Микита Погорєлов УФФКК

В то же время, Анастасия Гожва в Турине заняла итоговое 19 место. Она еще в короткой программе допустила ошибки в каскаде, а тройной флип и двойной аксель не смогла исполнить.

Впрочем, уровень соперников на Универсиаде и на чемпионате Европы не идет ни в какое сравнение. В Таллине уровень мастерства оппонентов будет гораздо выше. На сегодняшний день реальность такова, что даже попадание в топ-10 кого-либо из представителей Украины будет большим успехом.

В последний раз без "нейтралов"?..

Нынешний чемпионат Европы может стать последним без участия "нейтральных спортсменов".

Как известно, Международный союз конькобежцев (ISU) первым из представителей зимних спортивных дисциплин объявил о допуске спортсменов России, которые ожидают возвращения на лед перед началом следующего сезона.

Украинская федерация фигурного катания на коньках (УФФК) выпустила специальное заявление, где выразила возмущение допуском к олимпийским квалификационным соревнованиям российских фигуристов, которые активно поддерживают кровавую войну, развязанную их страной в Украине.

"Очень символично, что ISU сообщила о таком решении в день, когда российские власти жестоко обстреляли Киев, Кривой Рог и другие города (20 декабря. – ред). В настоящее время, россия продолжает полномасштабное наступление, ежедневно продвигается вглубь территорий, которые по всем нормам международного права являются украинскими, ежедневно гражданские объекты находятся под обстрелами, гибнут мирные люди. То есть в настоящее время нет никаких положительных сдвигов и оснований говорить, что Россия ослабила или смягчила свои захватнические действия. Наоборот, с каждым днем мы слышим все больше высказываний со стороны руководства РФ относительно дальнейших планов ведения агрессии, в частности президент российской федерации предложил "из любопытства" ударить по Киеву новейшим вооружением. Уступки России в таких условиях могут лишь закрепить их уверенность в собственной безнаказанности и вседозволенности", – говорится в заявлении.

При этом, в ISU сделали оговорку, что не допустят к квалификации ОИ-2026 россиян, как-либо поддержавших войну в Украине. Но сам факт допуска спортсменов из РФ к международным соревнованиям уже является очень тревожным звоночком.

Фавориты и приближенные

Фаворитом турнира в мужском одиночном катании остается победитель прошлогоднего ЧЕ француз Адам Сяо Хим Фа, родившийся в Бордо, но имеющий вьетнамские и китайские корни. Он же выиграл ЧЕ-2024 и сейчас имеет реальные шансы в третий раз подряд стать чемпионом Европы. Также Адам является бронзовым призером чемпионата мира-2024.

К категории "вечных фаворитов" относится Кевин Эймос. Списывать со счетов фигуриста, который в этом году попал в финал Гран-при, а некогда становился четвертым не только в Европе, но и на чемпионате мира, никак нельзя, хотя его в последние годы преследуют неудачи и опережают конкуренты.

Из итальянцев можно отметить серебряного призера Универсиады Даниэля Грассля, который разбавил на пьедестале почета азиатский дуэт чемпиона Юму Кагияма из Японии и Чжа Джунхвана из Южной Кореи, и бронзового призера прошлогоднего чемпионата Европы Маттео Риццо.

Наконец, швейцарец Лукас Бричги также может войти в число топов нынешнего чемпионата. Ну и без хозяев наверняка не обойдется, ведь они могут воспользоваться благосклонностью судей. У эстонцев главной надеждой остается Александр Селевко, вице-чемпион Европы прошлого года.

А вот женский турнир пройдет без главного фаворита. Двукратный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы 2024 года Луна Хендрикс отказалась от участия в турнире в Таллине за пять дней до старта. Причиной такого решения стала травма лодыжки, которую она получила в декабре.

"Это действительно очень печально. Невезение продолжает преследовать меня в этом сезоне. Казалось, я уже преодолела свои проблемы и всё пошло по плану, но тут я подвернула лодыжку. Это казалось пустяком, однако до сих пор продолжает меня беспокоить. Я не могу полноценно опираться на правую ногу и поэтому не могу тренироваться, не говоря уже о том, чтобы выходить на соревнования", – отметила спортсменка в интервью бельгийским СМИ.

В отсутствии Хендрикс главными фаворитами становятся ее соотечественница Нина Пиндзарроне и Анастасия Губанова из Грузии. Также в элиту женского фигурного катания входит дуэт представительниц Швейцарии в составе Ливии Кайзер и Кимми Репонд.

В турнире спортивных пар не выступят прошлогодние чемпионы Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе. У партнерши была травма и сейчас она все еще восстанавливается. При этом на медали претендует другая итальянская пара Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини. Конкуренцию им могут составить Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии. Также стоит обратить внимание на немецкую пару Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин, которые второй раз подряд выиграли финал Гран-при и сейчас набирают лучшие баллы среди европейских пар.

А среди танцевальных дуэтов бесспорным фаворитом предстоящего ЧЕ является дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, представляющий Италию. Их главными конкурентами будут британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон, на счету которых в этом сезоне две победы на этапах Гран-при и 3 место в финале ГП.

Где смотреть?

Прямой эфир соревнований в Украине будет доступен на канале Суспільне Спорт и на сайте канала в Интернете. Если телеканал сосредоточится на показе финальных соревнований – произвольной программы, то на сайте можно будет увидеть ЧЕ в полном объеме.

Канал Суспільне Спорт доступен у кабельных операторов и на стриминговых медиаплатформах.