1000 дней несокрушимости: как война изменила спортивную инфраструктуру Украины

Сегодня, 19 ноября 2024 года, проходит 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эта дата символизирует не только несокрушимость нашего народа, но и огромные потери, которые пришлось пережить. Одной из самых болезненных сфер разрушений стала спортивная инфраструктура.

По официальным данным Министерства молодежи и спорта Украины война уничтожила и повредила более 500 спортивных объектов. Среди них:

– 77 стадионов;

- 52 спорткомплекса;

- 102 спортивные базы и школы;

- 174 спортзала;

- 15 бассейнов;

- 6 ледовых арен;

- 5 яхт-клубов;

- 3 тира;

- 2 базы для велоспорта;

- по одной базе для конного спорта и биатлона.

Больше всего пострадали находящиеся в зоне активных боевых действий регионы. Харьковская область потеряла 163 объекта, Луганская – 95, Донецкая – 72. В Херсонской области разрушены 79 спортивных объектов. Значительные потери также отмечены в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Сумской и Запорожской областях.

Стадион в Харьковской области

Спортивная школа по академической гребле в Ладыжине

Стадион в Ирпене

Ледниковая арена в Дружковке

Спортивная база Динамо в Запорожье

Стадион в Харькове

Спорткомплекс в Курахово

Стадион в Николаеве

Глава НОК Вадим Гутцайт недавно сказал слова, которые показывают нашу устойчивость и целеустремленность.

" Враг уничтожает наши спортивные комплексы, стадионы и арены, но не уничтожит украинский спорт и нашу силу духа!" – заявил Гутцайт.

Действительно, эти тысяча дней стали испытанием для каждого из нас. Однако, украинцы продолжают восстанавливать разрушенное, строить новое и бороться за свое будущее. Спорт как символ силы духа останется той сферой, которая вдохновляет нас на победу.

Помним: каждый разрушенный стадион или спортзал – это не просто здание, а упущенная возможность для тысяч украинцев тренироваться, мечтать и одерживать победы. Но мы обязательно отстроим все и достигнем большего, чем когда-либо!