Тренировалась до 7 месяца беременности: Анна "Stefani" Пономаренко представит Украину на Олимпиаде

Анна Пономаренко с псевдонимом Stefani представит Украину на Олимпийских играх в Париже в дисциплине брейк-данс.

По результатам весеннего турнира в 2023 году были отобраны лучшие брейкдансеры на Европейские игры в Кракове, где Stefani остановилась в шаге от золотой медали. У спортсменки есть лицензия на Олимпийскую квалификационную серию. Золотая медаль в Кракове гарантировала участие в Париже-2024, где этот вид спорта представлен впервые.

Анна родом из Харькова, но сейчас проживает в Лондоне. Брейкингом начала заниматься в возрасте 15 лет и с тех пор стала признанной в мире брейк-танцовщицей.

Анна замужем, мужа зовут Денис Жеребко, с которым они вместе уже более 10 лет. Избранник Stefani также ведет активный образ жизни. Денис занимается велоспортом, а именно выполняет невероятные трюки вместе со своим двухколесным напарником. Супруги воспитывают дочь Милану.

Что любопытно, Анна не покидала спорт даже во время беременности. Девушка посещала тренировки по брейк-дансу до седьмого месяца, а спортивный зал не покидала вообще. На пятый день после родов Анна уже снова занималась. У девушки не было жировых отложений, растяжек и других неприятностей, которые возникают после беременности. Этим всем она обязана именно спорту, который поддерживал ее в течение 9 месяцев.

Наибольшая поддержка для спортсменки - ее муж и бабушка, которую она забрала в Лондон. В своем интервью она рассказывала, что главной мотивацией для нее является дочь Милана. Анна жаждет побеждать еще и еще, чтобы потом рассказывать об этом ребенку, а если Stefani не получает триумфального первого места, то мир по-прежнему не разрушается, ведь самое ценное в своей жизни она уже имеет.

Пономаренко также отметила в одном из своих интервью, что нет никаких волнений по поводу выступлений на Олимпиаде.

Я вообще не из тех людей, которые переживают из-за соревнований. Но переживания перед последними двумя отборами на Олимпиаду были. Когда я вроде бы была спокойна, хоть и понимала, что есть огромное психологическое давление из-за желания попасть на Олимпиаду. К тому же, есть осознание того, что мест не так уж много и что это единственный шанс попасть на первые игры в нашем виде спорта.

Конечно, я на подсознательном уровне очень боялась туда не попасть, поэтому я не смогла полностью расслабиться, не была уверена, и результат получился не такой, как я обычно показываю. Но уже попав на Олимпиаду, знаю, что я этого достойна. Теперь мне нужно работать над психологическим состоянием, чтобы добиться результата.

На летних Олимпийских играх в Париже турнир по брейкингу будет проходить в урбан-городке на площади Согласия в центре столицы Франции.

Украину будут представлять: Екатерина Павленко (B-girl Kate), Анна Пономаренко (B-girl Stefani) и Олег Кузнецов (B-boy Kuzya). Соревнования по брейкингу состоятся в течение двух дней – 9 и 10 августа.