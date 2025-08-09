Билл Мосиенко – уникальный рекордсмен НХЛ: 3 гола за 21 секунду

Билл Мосиенко, один из самых ярких представителей славной плеяды Юки (украинских хоккеистов), провел в НХЛ 14 сезонов и сыграл в пяти Матчах всех звезд. Но его главное достижение – самый быстрый хеттрик в истории лиги, рекорд, который держится уже 73 года, и вряд ли когда–то будет побит.

Чудо Мосиенко

23 марта 1952 года в нью–йоркском спорткомплексе "Мэдисон–Сквер–Гарден" проходил матч последнего тура регулярного сезона НХЛ. Местный Нью–Йорк Рейнджерс принимал Чикаго Блэк Хоукс.

Тогда НХЛ состояла из шести команд (Детройт, Нью–Йорк, Бостон, Чикаго, Торонто, Монреаль), и только четыре лучшие команды выходили в плей–офф. На момент того матча 1952 года Нью–Йорк был на пятом месте, а Чикаго – на шестом. Поскольку турнирного значения игра уже не имела, на матч было продано лишь 3254 билета из почти 16 тысяч. Однако именно те три с лишним тысячи преданных зрителей стали свидетелями феноменального исторического события.

За 14 минут до конца игры Нью–Йорк громил гостей со счетом 6:2. На таймере третьего периода было 6:09, когда капитан Чикаго Билл Мосиенко, правый вингер, игравший под номером 8, получил пас от центрфорварда Гаса Боднара, обошел защитника Рейнджерс Хая Буллера и пробил голкипера Лорна Андерсона.

На отметке 6:20 Боднар и Мосиенко скопировали игровую ситуацию. С розыгрыша шайбы Гас нашел Билла на синей линии Рейнджерс, где вингер уклонился от Буллера и переиграл Андерсона.

Через 10 секунд, на 6:30 Боднар выбил шайбу Джорджу Джи, который отдал пас Мосиенко, летевшему в центр зоны Рейнджерс. Андерсон был деморализован, и Мосиенко перебросил шайбу через его перчатку.

Bill Mosienko once scored 3 goals in 21 seconds. But what did Mosienko do in his SPARE time and in the off season?pic.twitter.com/Wy1pxeAKPl — The Hockey Samurai 侍 (@hockey_samurai) November 2, 2023

В итоге Блэк Хоукс совершили камбэк и до конца матча выцарапали победу – 7:6. Более того: Мосиенко мог еще забросить четвертую шайбу – через 45 секунд, однако попал в штангу. Но это уже не имело большого значения – ведь родился большой рекорд самого быстрого хеттрика в истории НХЛ. До того дня рекорд принадлежал Карлу Лискомбу из Детройт Ред Вингз, который сделал хеттрик за одну минуту 52 секунды в матче против Блэк Хоукс в 1938 году. Биллу Мосиенко понадобилась только 21 секунда!

После игры форвард сказал журналистам, что ему просто повезло, и он "поймал молнию в пивной бутылке". Спустя шестьдесят лет спортивный журналист Тай Дилелло назвал свою биографическую книгу о жизни Билла Мосиенко, вышедшую в октябре 2021 года, "Мосиенко: Человек, который поймал молнию в бутылке".

На 1952 год Билл Мосиенко уже был звездой Чикаго. После того матча он стал легендой клуба. Три шайбы, которые Билл забросил в ворота Рейнджерс, и клюшка, которой он это сделал, сегодня выставлены в Зале хоккейной славы в Торонто.

Напомним, что Гас Боднар (1923–2005) также был Юки. Помимо рекорда трех самых быстрых ассистов, он в свое время также установил рекорд самого быстрого гола для новичков в дебютной игре НХЛ. Играя за Торонто, Гас 30 октября 1943 года забил гол в ворота Нью–Йорк Рейнджерс на 15–й секунде матча.

На крыльях "Черных ястребов"

Уильям Мосиенко родился 2 ноября 1921 года в Виннипеге, провинция Манитоба. Он был одним из 13 детей, имел восемь братьев и четырех сестер. Его родители, Даниил и Наталья, были украинскими иммигрантами, прибывшими из Екатеринослава (ныне – Днепр). В Канаде Даниил (уже Даниэль) работал котельщиком на Канадской тихоокеанской железной дороге. Мосиенко вырос в северной части Виннипега – Норт Энд.

В Виннипеге была большая украинская община, а еще там очень любили хоккей. Маленький Билли Мосиенко увлекся хоккеем и начал играть в возрасте 10 лет в спортивных клубах "Тобенс", а позже "Шербурн". В 17 лет он пытался попробовать себя в юниорской команде Сент–Джеймс Канадиенс в 1939 году, а когда ему сказали, что он слишком молод, присоединился к команде Виннипег Монархс. Он сыграл с ними сезон 1939–1940 и забил 21 гол в 24 играх. Несмотря на то, что Мосиенко все еще мог играть в юниорской лиге, он покинул команду, поскольку они не компенсировали расходы на его проезд на транспорте в Виннипеге.

Позже Билл отметил, что он был из очень бедной семьи, и эти деньги были ему нужны для жизни.

Игрок Чикаго Блэк Хоукс Джо Купер увидел, как Мосиенко играет на открытом катке в Виннипеге, и порекомендовал руководству своего клуба подписать перспективного парня. Билла также подписал Нью–Йорк Рейнджерс, но поскольку Чикаго первым подал запрос, Блэк Хоукс сохранили права на Мосиенко. Билл подписал контракт с Чикаго в возрасте 18 лет (октябрь 1940) и был отправлен в их фарм–клуб Провиденс Редс Американской хоккейной лиги (AHL). Он сыграл 36 игр за Провиденс в течение сезона 1940–1941 годов, набрав 33 очка, прежде чем его перевели в клуб Канзас–Сити Америкэнс Американской хоккейной ассоциации (AHA), который Чикаго только что приобрел в качестве дополнительного фарм–клуба. Билл завершил сезон AHA с 4 очками в 7 играх.

Впервые Блэк Хоукс отозвали Мосиенко в 1942 году, чтобы заменить игроков, которые ушли воевать во время Второй мировой войны. Он забил свои первые два гола в НХЛ 9 февраля 1942 года в матче против Нью–Йорк Рейнджерс с разницей в 21 секунду. 21 – это на самом деле магическая цифра для Билла, ведь он еще и родился в 1921 году! Из–за травмы голеностопного сустава он выбыл на несколько недель и завершил сезон с 14 очками в 12 играх НХЛ.

Летом 1942 года Мосиенко вернулся в Виннипег и работал на оборонном заводе. Он пытался пойти на военную службу, но ему отказали по медицинским причинам – вероятно, из–за его небольшого роста и хрупкого телосложения. Он также не смог переехать в Соединенные Штаты из–за ограничений на путешествия, и играл в сезоне 1942–1943 годов, главным образом, за команду Квебек Эйсиз Высшей хоккейной лиги Квебека, появившись в 8 играх за них и набрав 5 очков.

В сезоне 1943–1944 Билл наконец–то зарекомендовал себя как регулярный игрок НХЛ в составе Чикаго Блэк Хоукс и набрал рекордные за карьеру 70 очков. Кстати, тогда Чикаго добрался до финала Кубка Стэнли, но всухую проиграл серию Монреалю. Мосиенко и его партнеры по линии Клинт Смит и Даг Бентли вместе набрали 219 очков, что на то время было рекордом НХЛ. Его 70 очков стали рекордом новичка, который держался 37 лет, пока его не побил Денис Савар в 1980–1981 годах.

В сезоне 1944–1945 Мосиенко занял шестое место в лиге, набрав 54 очка, и не получил ни одной штрафной минуты в течение сезона. Он был награжден Мемориальным трофеем Леди Бинг как самый джентльменский игрок НХЛ и включен в состав второй команды Всех звезд лиги. Он также был признан самым популярным игроком в команде ее болельщиками.

В следующем сезоне тренер Чикаго Джонни Готтселиг (некоторые считают его первым Юки в истории НХЛ: он был этнический немец, родился в 1906 году в немецкой колонии Клостердорф возле Одессы, в том же году родители вывезли его в Канаду – такой себе Юки) поставил Мосиенко в пару с братьями Бентли – Максом и Дагом. Болельщики назвали эту тройку "Линия Пони" (Pony Line) из–за их скорости и небольшого размера; впрочем, она стала одним из самых результативных трио в НХЛ. Макс Бентли лидировал в лиге по результативности в сезоне 1945–1946, а Билл Мосиенко, несмотря на пропущенное время из–за травмы колена, финишировал в бомбардирской гонке шестым. Его снова включили во вторую команду Всех звезд.

Part of the Hall of Fame "Pony Line" w/ Max & Doug Bentley, Bill Mosienko was a prolific goal scorer during his 14 yrs w/ the Black Hawks (1941-1955). Mosienko scored 258 G & 282 A during his career but is best remembered for scoring a hat trick in :21!



(📸 Chicago Tribune) pic.twitter.com/B6nCQZXJXO — The Hockey Samurai 侍 (@hockey_samurai) September 19, 2023

Мосиенко стал участником первого в истории Матча всех звезд НХЛ перед началом сезона 1947–1948 годов. Во время той игры 13 октября 1947 года в Торонто он сломал ногу, и сначала опасались, что его потеряют на весь сезон. В конце концов, он пропустил первые два месяца, в то время как "Линия Пони" навсегда распалась вскоре после его травмы, когда Макс Бентли был обменен в Торонто Мейпл Лифс.

Билл Мосиенко оставался ключевым участником нападения Блэк Хоукс, появившись в пяти Матчах всех звезд на протяжении своей карьеры. Его звездным часом стал тот знаменательный хеттрик в Нью–Йорке.

Из–за своих маленьких габаритов (рост – 173 см, вес – 72 кг) Мосиенко часто становился объектом физического насилия со стороны более крупных противников и в результате получил многочисленные травмы. Несмотря на это, он воздерживался от мести и получил высокую оценку в лиге за свое джентльменское поведение.

За 14 сезонов НХЛ он набрал лишь 121 штрафную минуту и провел только одну драку – тафгаем он точно не был.

После сезона 1953–1954 Мосиенко решил уйти из хоккея, но Блэк Хоукс попросили его вернуться еще на один сезон, на что он согласился. Он сыграл 64 игры и набрал 27 очков в сезоне 1954–1955, его последнем в НХЛ. Чувствуя, что Блэк Хоукс занижали его зарплату, игрок во второй и последний раз ушел из НХЛ в 1955 году.

Всего в НХЛ Билл Мосиенко сыграл 711 матчей, в которых забросил 258 шайб, сделал 282 паса и набрал 540 очков. Последний показатель на момент завершения его карьеры был седьмым результатом в истории НХЛ.

Жизнь после Чикаго

Закончив карьеру в НХЛ, Мосиенко вернулся в Виннипег, где ему предложили контракт с новосозданной командой Западной хоккейной лиги (WHL) Виннипег Уорриорз. Он привел Уорриорс к победе в Кубке Президента в первый год существования команды 1955–56 и помог Виннипегу победить клуб Монреаль Ройялз из Квебекской хоккейной лиги в Эдинбург Трофи, второстепенном профессиональном чемпионате Канады. Билл забил два гола в решающей шестой игре серии (победа со счетом 3:1), и Уорриорз завоевали трофей. Его трижды включали в команду звезд WHL (1957, 1958, 1959). Хотя Мосиенко набрал 88 очков в сезоне 1958–1959 годов, он объявил о завершении карьеры после 18 сезонов в профессиональном хоккее. Билл тренировал Виннипег в течение одного сезона в 1959–1960 годах, но через год покинул команду, поскольку обнаружил, что это занимает слишком много времени.

#WaybackWednesday Bill Mosienko in a Drewrys Drew Ginger Ale advertisement during his time with the Winnipeg Warriors in the WHL (1957) pic.twitter.com/II8J6rjIsP — Vintage Hockey Showcase (@hockey_vintage) March 28, 2024

А у него были дела и вне льда. Еще в 1947 году Мосиенко и Джо Купер (тот самый защитник Чикаго, который когда–то открыл Билла) построили боулинг в Виннипеге, который открылся в 1948 году. Купер руководил бизнесом во время игровой карьеры Мосиенко, хотя Билл активно участвовал в летний период, когда приезжал в Виннипег. После ухода из хоккея Мосиенко стал более вовлеченным в бизнес, но его отношения с Купером ухудшились. В конце концов Билл выкупил долю Купера в боулинге. Мосиенко и его семья владели и управляли заведением до 2007 года.

Мосиенко знал свою жену Ванду Свит с детства; они поженились 13 июля 1946 года. У них было трое детей: двое сыновей и одна дочь. Его внук Тайлер также был профессиональным хоккеистом. Младший Мосиенко вспоминает своего дедушку как скромного человека, который присоединялся к нему на семейном катке, когда в детстве он учился кататься на коньках. Билл Мосиенко был приятным общительным человеком, которого любили все.

В 1965 году Билла Мосиенко, первого из Юки, ввели в мировой Зал хоккейной славы (Торонто), а в 1980 году – в Зал спортивной славы Манитобы. На уровне провинции Манитоба его почтили еще дважды: ввели в Зал хоккейной славы, а в 2000 году включили в состав первой пятерки команды всех звезд века. Кстати, голкипером того состава является еще один великий Юки – Терри Савчук.

В 1986 году у Мосиенко диагностировали рак желудка. Сначала он был выздоровел, но в 1991 году во время контрольного обследования оказалось, что рак распространился на мозг. Выдающийся хоккеист умер 9 июля 1994 года. Его похоронили на кладбище Бруксайд в Виннипеге.

Еще в 1991 году в Виннипеге спорткомплекс Keewatin Arena переименовали в Bill Mosienko Arena. Так жители Виннипега почтили своего великого земляка.

Сын легенды Билл–младший рассказывал, что однажды полицейский, который остановил его на дороге, увидев водительское удостоверение, сказал: "О, я знаю ваше имя!".