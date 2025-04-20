Юниорский чемпионат мира U-18: реальный шанс для Украины на попадание в элиту

В воскресенье, 20 апреля, в Секешфехерваре (Венгрия) стартует чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в Дивизионе IA.

Это второй по значимости дивизион после элитного, где сборная Украины третий год подряд будет бороться за путевку в основной чемпионат мира. Чтобы оказаться в одной компании с командами Канады, США, Швеции и Чехии, команде Александра Бобкина необходимо победить в своем турнире.

Нужна только победа

Согласно регламенту, в Дивизионе IA участвуют шесть сборных – команды, занимающие 11-16 места в мировом рейтинге, поскольку в элитном дивизионе выступают 10 сильнейших. В отличие от элиты, в этом дивизионе проводится только круговой турнир без плей-офф: каждая из шести команд играет со всеми соперниками, всего пять туров. Победитель повышается в классе, а команда, занявшая последнее место, выбывает в третий по силе – Дивизион IB.

Соперниками сборной Украины на ЧМ-2025 будут команды Австрии, Венгрии, Дании, а также выбывшая из элитного дивизиона сборная Казахстана и поднявшаяся из третьего дивизиона Словения.

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Самая успешная команда

Украинская сборная из 18-летних хоккеистов является самой успешной в стране. Так, команда U-20 в январе 2025-го выиграла чемпионат мира в третьем по значимости дивизионе IB и вернулась во второй IA, где сыграет в следующем сезоне 2025/26. А "взрослая" сборная лишь через неделю начнет борьбу во втором по силе турнире после 8 лет "прозябания" в третьем дивизионе. Вместе с тем 18-летние третий год подряд будут выступать в IA.

Более того, если в 2023-м команда едва удержалась во втором дивизионе, то в 2024-м уже всерьез боролась за место в элите, заняв итоговое 2 место в турнирной таблице. Украинцы выиграли четыре матча в основное время и лишь в игре против сборной Германии уступили в овертайме, 1:2. В итоге нашу и немецкую команды разделило лишь одно очко – 13 против 14.

В нынешнем ЧМ-2025 немецкую команду заменит выбывшая из элиты сборная Казахстана и, по логике, именно эта команда должна стать основным соперником украинцев в борьбе за попадание в дивизион сильнейших. Ведь команды Австрии, Венгрии и Дании украинцы в прошлом сезоне уверенно обыграли, а словенцы и вовсе только поднялись из третьего дивизиона. Но… Все дело в том, что у U-18 специфический турнир. Из-за возрастных ограничений состав игроков каждый год существенно меняется. И что-либо прогнозировать довольно сложно.

Впрочем, украинская команда скорее будет претендовать на повышение в классе, чем на то, чтобы бороться за выживание в нынешней лиге. У большей половины игроков команды все же есть прошлогодний опыт выступлений в турнире. И в Венгрию "сине-желтые" отправились в статусе одного из фаворитов первенства планеты.

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BIP-тест и ожидания перед ЧМ

Главный тренер сборной Украины Александр Бобкин остался доволен подготовкой команды к нынешнему чемпионату мира.

"Прежде всего, перед ребятами стояла задача приехать физически подготовленными, впрочем, как и обычно. Поэтому в этом году мы заранее объявили, что по приезду игроки сдадут BIP-тест (на основе челночного бега) и должны показать результат между 12,5 и 13,5 секундами. Это считается средним уровнем подготовки. В то время большего нам и не требовалось, поскольку все остальное нарабатывали уже вместе.

Все ребята уложились в это время, и есть те, кто побил рекорд, который держался с летнего периода подготовки одесского Шторма. Показали очень высокие результаты Даниил Скороход и Артем Ратушняк. Из того, что я помню, Артем вообще поставил рекорд – 15,3 секунды", – отметил тренер в комментарии Федерации хоккея Украины.

Говоря об игровых кондициях хоккеистов, тренер подчеркнул:

"Неплохой оказалась товарищеская игра с венграми, ребята отдавались. Было немножко нам непривычно, но как и венграм, ведь играли на площадке с нестандартными размерами. Ребята, кто играет в Украине, привыкли к таким аренам, но большинство нашей команды из Европы, где играют на стандартном льду.

Был вязкий, нервный матч. Обе команды не выставляли свои оптимальные составы. Скажем так, уступили, и результат мы приняли. Самое важное, что мы получили информацию, пищу для размышлений, и после этого с тренерским штабом смогли решить, с кем пойдем дальше, а с кем попрощаемся".

Тренерскому штабу сборной пришлось расстаться с тремя игроками перед заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, но это ни в коем случае не означает, что игроков сбрасывают со счетов. Тот же Клим Лучкин – очень перспективный игрок, и в юношеской, и в молодежной сборной он еще себя проявит. Это один из тех игроков, который имеет хорошее будущее в отечественных сборных, если будет продолжать так же относиться к хоккею.

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Что касается Александра Петухова, то, по словам тренера, это было сложное решение, потому что четыре игрока сыграли не лучше него. Тем не менее, в тренерском штабе решили опираться на тех, кого знают лучше. Наконец, Владимир Карпачев – очень талантливый игрок, лучший в Соколе-2007, но у Бобкина не сложилось взаимопонимание с хоккеистом, разошлись взгляды на игру.

Большинство из Европы, двое – из Северной Америки

Из 22 игроков окончательного состава сборной Украины лишь вратарь Никита Олексиенко и нападающий Илья Шибинский представляют Северную Америку, команды США и Канады соответственно. Еще двое – Даниил Скороход и Савва Новиков выступают в составе одесского Шторма, а остальные 18 игроков из европейских клубов.

При этом, игроки до 18 лет, разумеется, могут свободно выезжать из Украины, даже не имея на руках каких-либо предложений от зарубежных клубов. Но всегда по первому зову приезжают в национальную команду. Стоит отметить, что уровень патриотизма среди юных хоккеистов находится на очень высоком уровне.

Состав сборной Украины

Вратари: Михаил Набойченко (Forus/Sandnes U20, Норвегия), Никита Олексиенко (Pittsburgh Stars U18 AAA, США), Илья Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Венгрия)

Защитники: Савелий Сухицкий (Aosta, Италия), Николай Косарев (Stavanger Oilers, Норвегия), Семен Стасюк (Verva Litvinov, Чехия), Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия), Савва Новиков (Шторм, Украина), Егор Остапенко (KooKoo U16, Финляндия), Артур Киреев, (Forus/Sandnes U20, Норвегия)

Нападающие: Михаил Гапоненко, Даниил Кураев, Матвей Шевцов (все – Forus/Sandnes U20, Норвегия), Андрей Выставкин (HPK U20, Финляндия), Даниил Скороход (Шторм, Украина), Мирослав Спаскин, Артем Ратушняк (оба – Dukla Jihlava U17, Чехия), Арсений Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Германия), Даниил Олифирчук (Poruba RT Tora Mladá Boleslav U20, Чехия), Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехия), Виктор Мельниченко (ZSC Lions U20, Швейцария), Илья Шибинский (Toronto Jr. Canadiens, Канада).

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Календарь матчей сборной Украины

Стартовый матч нашей сборной на турнире, Украина – Венгрия, начнется в воскресенье, 20 апреля, в 17:00 по киевскому времени.

20 апреля | 17:00 | Венгрия – Украина

21 апреля | 13:30 | Украина – Дания

– Дания 23 апреля | 13:30 | Украина – Австрия

– Австрия 24 апреля | 13:30 | Украина – Словения

– Словения 26 апреля | 20:30 | Казахстан – Украина

Где смотреть

Прямой эфир матчей чемпионата мира с участием сборной Украины будет доступен на телеканале "Суспільне Спорт" и на диджитал-платформе Суспильного. В полном объеме турнир можно будет увидеть на сайте iihf.tv.