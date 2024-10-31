Украина за месяц до Евро: проваленная подготовка и запрет на общение с журналистом

Женская сборная Украины не демонстрирует признаков готовности: состав постоянно меняется, неизменным остается только результат – четыре поражения в четырех матчах

Уже через месяц национальная сборная будет стартовать на Евро-2024, которое впервые состоится в расширенном формате с 24 участниками (ранее – 16).

В рамках подготовки к континентальному форуму "сине-желтые" провели четыре спарринга. В конце сентября украинки поехали в Закопане в гости в сборную Польши. Но это была не национальная сборная, а гибридная, то есть составленная из тех, кто не попадает в главный состав. К сожалению, даже Польша-Б оказалась для нас слишком сильным соперником – 18:26 и 33:35 (во втором матче чуть-чуть не хватило для положительного результата).

В минувшие выходные Украина на турнире в Австрии пыталась дать бой Чехии и хозяевам, но оба раза потерпела поражение: 25:34 и 21:34 соответственно.

Товарищеский матч Австрия – Украина Facebook федерации гандбола Украины

Напомним, что в финальной части Евро-2024 украинки именно в Австрии сыграют против Германии (29 ноября), Исландии (1 декабря) и Нидерландов (3 декабря). В следующий раунд пройдут две сильнейшие команды, но исходя из последних событий можно уверенно сказать, что Украина не будет претендовать на выход из группы.

К тому же рискнем предположить, что за месяц до начала турнира, в каком бы составе мы ни играли, матчи с Германией и Нидерландами угрожают нам разгромными поражениями. К сожалению, наша команда по всем показателям к форуму не готова.

Удивляет ли эта ситуация? Наверное, уже нет. Настроение в украинском гандболе остается неизменным, потому что как женской, так и мужской сборной единолично руководит одиозный президент ФГУ Андрей Мельник (мужчины, например, с треском провалили последний отбор, проиграв одной из самых слабых команд Европы – Эстонии).

Сейчас главными тренерами в сборных Украины есть люди без минимального опыта. Но и он и не нужен.

Женскую сборную формально возглавляет Борис Чижов, опыт которого только в возрасте. Раньше он никогда (!) не работал в женском гандболе, но с 2016 года (с перерывами) занимает этот ответственный пост, не имея никаких профессиональных оснований. Кроме бумажки с нужными подписями и назначением Министерства спорта. Уже в третий раз...

В результате тандем неопытных горе-наставников превратил национальную команду в частную организацию. Самые сильные игроки, как правило, не вызываются, а молчаливый отказ Виталия Андронова (именно он вывел Украину на Евро-2024, выиграв в прошлом октябре один матч у Словакии) ярко подчеркнул тоталитаризм в сборной.

Еще один показательный пример: строгий запрет игрокам сборной Украины общаться с автором этого материала. Причем с четким предупреждением: любой контакт угрожает исключение из сборной. Об этом мы писали ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Конечно, на правах строгой анонимности мы получили личные комментарии игроков сборной по поводу наличия запрета.



"Я с уважением отношусь к вам не только как к человеку, но и к профессионалу своего дела. В общих чертах я понимаю, что происходит, но с другой стороны, федерация гандбола Украины никогда не относилась ко мне плохо. Я предпочитаю оставаться в стороне от конфликта и следовать тем инструкциям, которые мы получили в сборной. Спасибо, если поймете меня", – говорит одна из игроков сборной.

Не менее интересно было узнать, как подается запрет, ведь на каждом сборе появляется немало новых игроков или пропустивших предыдущие собрания. Открыто об этом рассказала одна из гандболисток:

"Ни для кого не секрет, что каждому игроку после приезда в сборную выдается инструкция – с вами не общаться. Хочешь и дальше играть в национальной команде – никакого контакта с Грачевым. Ничего нового я вам не сказала. Знаю, что вы общаетесь с игроками сборной и в курсе всего происходящего. Мне в свою очередь трудно балансировать между возможностью выступать в главной команде страны и возможностью говорить правду, которая иногда может быть неприятной".

Напомним, что президент ФГУ начал эту политику еще во время чемпионата мира-2023 в Дании. После его завершения он снял с государственной ставки три ведущих гандболисток, двое из которых признавались лучшими в отдельных матчах на мировом первенстве. Еще раз – на чемпионате мира. С тех пор они больше не вызывались в сборную, попав в так называемый черный список, в котором находятся несколько десятков сборников.

Конечно, ситуация вышла за пределы любых моральных норм и зафиксировать этот момент сегодня в Украине важно.

Для полноты картины следует добавить, что официальный сайт ФГУ не работает уже несколько месяцев . Лишь недавно запущен его эрзац, где нет никакой регламентной документации или даже практической информации.

Внимание к гандболу и без того не слишком мотивированных спортивных журналистов естественным образом свелось к нулю. С 2016 года не было ни одного интервью с тем же Чижовым, сделанного не представителем ФГУ...

Последние поединки женской сборной с Чехией и Австрией не транслировались. И, несмотря на "запрет" на общение игрокам, именно благодаря им мы можем хоть как-то узнавать события в главной команде страны за месяц до главного турнира года. Не в тяжелом и одновременно интересном формате интервью с дебютантами или теми, кто себя проявил, а в формате изложения.

Капитан сборной Украины Ирина Компаниец (№33) Facebook федерации гандбола Украины

После сентябрьского собрания основной игрок стартового состава Надежда Пойманова получила серьезную травму колена и точно пропустит финальную часть. Это очень большая потеря. Повреждение получила и правая крайняя Евгения Левченко, пропустившая последний сбор. В чемпионате Польши сломали нос еще одной левшей Евгении Когуч. Ирина Краснянская, страховавшая правый фланг, тоже из-за сложной травмы долго не сможет играть.

Логично спросить кто занял их места? В заявке на матчи в Тульне не было молодых крайних игроков Макаренко и Фенинец, прошедших собрание. Тренерский штаб решил перевести на эти позиции полусредних: Анастасию Ткач (приветствие дебютанцы) и Милану Шукаль.

Отсутствие лидера Тамары Смбатян из-за микротравмы ставило вопрос закрытия позиции разыгрывающей. Любовь Росоха – номинальный плеймейкер, а появление на этой позиции Софии Безруковой стало сюрпризом. Высокая полусредняя, набравшая обороты в чешском "Кинжварте", вместе с капитаном Ириной Компаниец составила пару центральных защитников.

Дебютантка сборной София Безрукова (в синем) Facebook федерации гандбола Украины

Отсутствие Виктории Салтанюк позволило Юдиту Балогу стать безальтернативным основным вратарем, однако она поделила немало минут с дебютанткой Марией Поляк. Мария Гладун, наш топовый голкипер точно пропустит Евро, а позиция третьего вратаря остается вакантной для поездки в Инсбрук.